El 2 de diciembre de 2021 se llevó a cabo el Creative Conference 2021, un evento virtual gratuito con conferencistas expertos en creatividad y comunicación. El webinar tuvo desde data con creatividad , pasando por diseño para innovar, creatividad en YouTube, coaching creativo para la vida, hasta audio branding, trivias, premios y desafíos creativos de Google, WOM, GEF y P&M.

El evento inspirador para las mentes jóvenes de la publicidad en Colombia que conmemora el Día del Publicista inició a las 8:30 a.m. con la conferencia Los alcances del marketing digital: cómo desglosar un brief y llevarlo a la táctica digital de Manuela Villegas, CEO de Sí Señor Agencia.

Para Manuela, el fracaso contribuye en el éxito y el código debe ser visto de un modo diferente. Ejemplificó con algunas startups que, en su opinión, hackearon el sistema y ofrecieron soluciones con tecnología. Por ejemplo, Rappi, Uber, Airbnb, incluso Onlyfans. Asimismo, Manuela explicó los conceptos esenciales del growth marketing citando a Sean Ellies, quien acuñó el término.

Luego, se reveló el creative challenge de Google, un desafío para incrementar la cantidad de casos inscritos en Youtube Works 2022. Asimismo, se expuso el reto de P&M, un reposicionamiento del Time Out que se transformará el próximo año. Así, continuó la mañana con Carolina Alzate, directora de Open Lab y su conferencia ¿Y sí puedo diseñar el mundo?

“Cuando uno diseña uno puede crear universos que otros no han visto” , comentó Carolina entre tanto.

Para ella, diseñar permite aprovechar la oportunidad de imaginar, vivir el diseño y trasladarlo a la realidad. Por lo tanto, desde esta óptica es posible desarrollar cambios conscientes, unir gente y crear comunidades.

Las diferentes conexiones de la creatividad

El decano de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana Omar Muñoz se enfocó en la forma de nutrir la creatividad desde otros campos en su conferencia Conexiones creativas en un mundo hiperconectado.

“Una persona creativa es abierta a las experiencias y los conocimientos nuevos”, afirmó Omar.

También recomendó libros que permiten conocer cómo ampliar las experiencias humanas y que estas contribuyan en los procesos creativos. Creatividad S.A. de Ed Catmull y ¡Crear o Morir! de Andres Openheimer fueron los ejemplares recomendados.

Así continuó la jornada con la conferencia Borderless Creativity by Accenture Interactive con Juan Pablo Navas, chief creative officer de Accenture interactive Colombia. Desde su experiencia, ha notado que actualmente se lucha por equilibrar la activación de ventas a corto plazo con el crecimiento de la marca a largo plazo. Sin embargo, se suelen considerar ejes diferentes y el performance basado en creatividad une esos dos propósitos; una solución end to end basada en datos que cubre las etapas del journey construyendo marca y alcanzando objetivos comerciales.

“Construir creatividad desde el propósito de la marca”, explicó Juan Pablo.

El Creative Conference continuó con la revelación del reto de GEF, un desafío que se enfoca en dar a conocer las prácticas sostenibles de la compañía. Luego, Miriam Collado, head of Marketing en Velca, compartió parte de la historia de la compañía de motos eléctricas que supo comunicar con fuerza a partir de lo que se encontró en investigaciones de mercados.

A partir de la data con creatividad, Velca apuntó a los puntos importantes de la audiencia: libertad, sostenibilidad y tendencia. En este punto Miriam resaltó la importancia de aprender, desaprender y reaprender. Destacó también que, las ideas que generan inseguridad y temor son las que demuestran pasos adelantados para las marcas, punto con el que coincidió más adelante en el día Samuel Estrada, vicepresidente de McCann Colombia.

El ABCD de la creatividad en YouTube fue la siguiente conferencia por Gustavo Alvarado, Marketing manager Colombia & Central Region en Google. En cuatro ejes se apoya una estrategia que, según Gustavo, es efectiva: captar la atención durante los primeros cinco segundos; la importancia del branding dentro de los anuncios; la conexión entre la experiencia y el producto, y el llamado a la acción.

Creatividad para la vida

Belén Coca, a partir de su experiencia en agencias y los últimos años desarrollando proyectos propios, dictó la conferencia ¿Cómo ser la directora creativa de tu vida? Y por medio de su historia de vida, compartió consejos como aparcar el ego y estar dispuestos a fracasar; conectar los puntos de las vivencias propias para convertir las prioridades, fortalezas y debilidades en habilidades viendo la creatividad más allá de las agencias; compartir lo aprendido; encontrar la medida del éxito, el cual es diferente para cada individuo y pensar en la vida como el mejor brief creativo.

Trivias y premios para los creativos más atentos

En celebración del Día del Publicista, P&M desarrolló una dinámica de trivias para los participantes del Creative Conference. Se hizo entrega de cinco kits sensoriales con el libro Percepción de Felipe Reinoso.

¡Estamos tan obsesionados con la data!, pero no con la creatividad y nuestros instintos”, explicó Camilo Plazas, chief growth officer en BBDO México.

Así, en la conferencia “Stomach Rythm: Data y Creatividad: ¿aliados o enemigos?, Camilo abrió un panorama en el que la data con creatividad resulta ser el complemento perfecto. Partiendo de la idea de dejar de separar las disciplinas como se ha hecho a lo largo de la historia, Camilo ejemplificó a Leonardo Da Vinci, un artista, y a su vez, un genio.

"La data no le gana al estómago pero el estómago necesita llenarse de comida y esa comida se llama data", indicó Plazas, haciendo referencia a que hay que unir la ciencia y el arte, agregando que, "la data y la creatividad deben ser el centro de una cultura".



Con las conferencias Las ideas no se venden solas de Samuel Estrada, vicepresidente de McCann, y El poder del Audioabranding, sonando hoy más que nunca por Jairo Vargas, socio y director de Kilombo, culminó la jornada del Creative Conference 2021.

Con la histórica pelea The rumble in the jangle entre Muhammed Ali y Foreman el 30 de octubre de 1974 abrió la conferencia Samuel, quien a partir de un análisis de la creación de la idea de aquel suceso, construyó una serie de argumentos para explicar porqué las ideas no se venden solas.

Por su parte, Jairo ilustró con audios los reconocidos audio logos de algunas de las marcas con las que ha trabajado Kiombo. Asimismo, explicó los factores que, en su opinión, hacen que la marca sea lo único que no se deprecia en una compañía. Piezas del marcas como Aromatel, Salitre Mágico, Caracol Televisión y Huawei son algunas de las creaciones que compartió.

Las conferencias del Creative Conference 2021 estarán disponibles en la Zona Premium de P&M. Un espacio que actualmente tendrá ocho días de entrada libre, para registrarse e ingresar, puede hacer clic acá.

