El pasado viernes 4 de diciembre, en conmemoración del Día del publicista, P&M desarrolló el Creative Conference 2020, un evento que reunió a expertos del sector y otras disciplinas, con el fin de presentar las tendencias de la industria; pero también, entregar insumos importantes para motivar la inspiración y potencializar la creatividad.

En dos escenarios en simultáneo se desarrollaron las actividades que tenían preparadas los 15 speakers que participaron durante la única jornada del evento. Hubo más de 200 asistentes, profesionales de la industria creativa, que se conectaron desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, hora en que finalizó el Creative Conference 2020, con la presentación de los nominados a Top 10 P&M 2020.

El encargado de abrir la jornada fue Tuyo Isaza, Líder de innovación BRM, con su conferencia: El Desafío de la Inteligencia Artificial (IA) en las Industrias Creativas. En esta, se abordó el papel de las martech como potencializadoras de las capacidades humanas, desromantizando su concepto de “conciencia”.

“Hoy en día estamos esperando que la Inteligencia artificial haga las mismas tareas que el ser humano; tenemos que dejar de antropomorfizar la tecnología y en vez de eso, verla como un punto de desarrollo para extender las capacidades humanas (…) Hoy vivimos en un mundo altamente exponencial y para poder mejorar nuestra vida no necesitamos inteligencia artificial consciente sino competente”, expuso Tuyo en su conferencia.

Continuando la mañana el turno fue para Sara Betancur, directora creativa en Berer Studio, con su conferencia: Aprendan a ser inútiles. Durante su charla presentó algunos insights para incentivar la creatividad como pilar del mercadeo.

“Ser creativo no es ser mas eficiente, ni mas proactivo es pensar mas allá y potenciar las campaña e ideas sencillas hacia otro nivel”, aseguró Betancur. Dijo también que “como creativos nuestra principal labor es embellecer las ideas. Decirle al cerebro: piense cosas que no existen.; embellezca la realidad aunque esas ideas no tengan sentido”.