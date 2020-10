Faltan pocas semanas para uno de los eventos más importantes del mercadeo en Colombia y la región. En su segunda edición, el Marketing Conference Latam se posiciona como un referente académico y experiencial de las tendencias y actualidad de la industria.

Este año cuenta con un desafío mayor: trasladar esta experiencia al espectro digital; para ello se contará con Welcu, una plataforma interactiva que permitirá tener dos salas de conferencias en simultáneo; un espacio para relacionamiento o networking entre los asistentes y ponentes; y por último, una Zona Expo para el contenido on demand de las marcas patrocinadoras.

El 5 y 6 de noviembre, días en que se llevará a cabo el evento, se presentarán 30 conferencias, acorde a los ejes temáticos establecidos: Liderazgo transformador; Marketing multicanal; Data, analítica y toma de decisiones; Innovación y disrupción; y Creatividad, contenidos y comunicación. Además los asistentes tendrán acceso a los talleres, actividades y charlas que tienen preparadas las 25 marcas en la Zona Expo; los cuales serán presentados de forma personalizada a cada usuario.

Así pues, la agenda del Marketing Conference Latam 2020, será:

5 de noviembre

Escenario Visa

1. Track: Liderazgo Transformador

8:05 a.m: Intervención de Enrique Arribas, Presidente de la Asociación Nacional de Marketing de España

Enrique tiene 30 años de experiencia en comunicación y marketing, en 3 de las mayores empresas españolas (2 de ellas del Ibex35), a través de diversos puestos de responsabilidad.

Ha obtenido un reconocimiento en el sector de la publicidad y el mercadeo a nivel internacional; incluido el Top 10 Spanish Most Influential por Sports Business Internacional; el Top 50 Latin American Marketeers 2011 por The Internationalist; y mejor Director de Marketing de España 2016/2017 y 2018/2019, por la revista CTRL.

2. Track: Marketing multicanal

9:00 a.m: Intervención de Juan Lavista Director de marketing e insights Latam Mercado Ads

Juan actualmente lidera la organización de marketing e insights para la unidad de negocios de Mercado Libre, la empresa de tecnología número 1 en Latinoamérica que desarrolla soluciones de tecnología y comercio electrónico.

Ha tenido una carrera enfocada en el desarrollo de marcas y equipos en las categorías de bienes de consumo y cuidado de la salud en Procter & Gamble. Sobresale en la construcción de marcas icónicas globales, con amplia experiencia en América Latina; habilidades demostradas en el lanzamiento de nuevas marcas, activaciones digitales, expansiones de geografías y la transformación de negocios.

3. Track: Data, analítica y toma de decisiones

10:10 a.m: Intervención de Emma Chui, Global Director de WundermanThompson

Emma lidera la innovación creativa en el Grupo de Innovación de J. Walter Thompson. Ella es la auditora de todo el contenido visual y lidera la consultoría creativa. Así mismo, dirige la ejecución creativa de los productos del Laboratorio de Innovación, diseñando y encargando a expertos para crear conceptos para las marcas basados ​​en tendencias.

Chiu es la ex directora de arte de Monocle y lidera la dirección de arte y el diseño de esta marca internacional. También dirigió colaboraciones de proyectos con marcas como BMWi, Gap, Mackintosh, Santoni y la Oficina de Turismo de Suiza.

También escribe con frecuencia artículos de opinión sobre diseño y cultura visual y ha dado conferencias en el Milan Fashion Institute, en el Media Summit New York y es parte del panel de jueces de los Color Awards 2017.

4. Track: Innovación y disrupción

11:20 a.m: Intervención de Lucas Lopez, VP Corporativo de Mercadeo del Grupo Familia

Lucas es un apasionado por desarrollar equipos de alto rendimiento, obtener resultados y disfrutar del proceso de crecimiento como persona mientras se desarrolla el negocio en todos los aspectos. Lo ha hecho durante 15 años en áreas como estrategia, innovación, análisis, marketing digital, desarrollo comercial y ventas en empresas globales de CPG.

Cuenta con una amplia experiencia en la dirección de estrategias y resultados a largo plazo de la junta directiva en diversos sectores como textiles, entretenimiento, alimentos y comercio minorista, mientras trabaja con equipos en Europa, América Latina y los EE. UU. Ha demostrado que la rentabilidad y el crecimiento son el resultado de desarrollar las habilidades adecuadas, trabajar con y para su equipo y mantener las cosas simples y siempre alineadas con su estrategia a largo plazo.

5. Track: Innovación y disrupción

2:30 p.m: Gastón Barnechea, VP de Bancompartir

Gatón es un psicólogo social con conocimientos sólidos en investigación de mercados en diversas industrias (Banca, Retail, Consumo Masivo). Se ha desempeñado en diversas posiciones en marketing trabajando en la industria aérea y servicios financieros.

Su foco ha sido la definición de la Estrategia y como llevarla a la realidad desde una perspectiva hasta la ejecución local. Ha liderado iniciativas de alto nivel que han ayudado a definir la misión, visión y valores de una organización, las políticas de portafolio de marcas, la estrategia de comunicación, patrocinios y eventos en los cuales participar.

Sala We Are Content

1. Track: Liderazgo Transformador

8:35 a.m: Conferencia de Adriana Arizmendi, VP Marketing y ventas digitales – Bancolombia

Adriana cuenta con mas de 18 años de experiencia en procesos de Servicio al Cliente, Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa. Hoy es una líder que trabaja en la construcción de un nuevo marketing mindset, cambiando la forma de hacer, diseñando para un nuevo mundo que basa sus acciones no solo en la creatividad, sino también en el crecimiento de los resultados financieros y el impacto social; de esta forma ha transformado las marcas en actores reales y emocionales que perduran y se comprometen genuinamente con las personas.

Conferencia de Gabriel Vallejo, VP de Marketing para Centro y Sur América de Oracle

Gabriel es un comunicador y publicista brasileño, con postgrado en administración y mercadeo. Antes de Oracle trabajaba en la agenciaMomentum Worldwide.

Durante su trayectoria laboral, trabajó en distintas agencias en su país como LOVEBRAND/TTPM, Brandworks Comunicaçao y Agência Samurai. Finalmente, en 2011 llegó a Momentum Worldwide como manager de estrategias y luego se convirtió en director de ese sector. Allí pasó por la gerencia general y por la vicepresidencia, cargo que ocupó hasta su llegada, en 2018, a Oracle.

2. Track: Marketing multicanal

9:30 a.m: Conferencia de Oscar Cabrera, líder de analytics y global client delivery Latinoamérica de Nielsen

Oscar ha tenido una trayectoria de más de 13 años en la compañía de investigación de mercado, Nielsen. Empezó como ejecutivo comercial hasta lograr ser líder de analytics y global client delivery de América Latina.

Conferencia: “Omnicanalidad e Inteligencia Artificial”, por Mauricio Sabogal, socio/fundador de Roisense

Como fundador de ROIsense, Mauricio ha desarrollado algunas habilidades; creatividad, porque siempre está ideando cosas nuevas con el equipo; innovación, porque buscan la manera de llegar antes que los demás; comercial, porque deben vender lo que idean y probarlo con los clientes; gestión, porque creen en sus propias ideas y reinvierten los beneficios en el crecimiento; liderazgo, porque constantemente atraen nuevo talento; credibilidad, porque mantienen los clientes; pasión, porque ningún reto les ha quedado grande; y manejo del riesgo, porque dan el todo por el todo para lograr objetivos a pesar de los altibajos.

3. Track: Data, analítica y toma de decisiones

10:40: Conferencia de Ivan Marchant, VP México, Colombia, Perú y Centroamerica de Comscore

Iván es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Chile y cuenta con un MBA de Universidad Adolfo Ibañez. Tiene más de 15 años de experiencia en marketing, medición de Internet, investigación online y negocios, en los mercados de México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Centroamérica.

Actualmente dirige ComScore en México y Latinoamérica. Como colaborador de la industria, fue el presidente del Comité de Investigación de IAB de 2013 a 2015, en ese país. También es conferencista internacional en temas como la medición de audiencia en Internet, la efectividad de anuncios online, redes sociales, móviles y comercio electrónico. Así mismo, es docente de Métricas en línea, en varias Universidades como el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Peruano de Publicidad, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, y la Universidad Anáhuac.

Time Out P&M: La relación cliente agencia en el mundo de la data; con Ignacio Iglesias, Carlos Posada

Ignasio actualmente es el Chief Commercial & Marketing Officer de Havas, España. Así mismo ocupa el cargo de director de desarrollo de negocio y miembro del ExCom en Havas Group. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo de la comunicación, medios y entretenimiento en los mercados de Latinoamérica y España.

Por su parte, Carlos es director de medios y digital de Johnson & Johnson. Cuenta con con amplia experiencia en Transformación Digital de empresas multinacionales mediante el desarrollo e implementación de escuadrones E2E, así como en comunicaciones y marketing implementando estrategias de marca y planes de medios en el clúster Latinoamérica norte: México y Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú.

4. Track: Innovación y disrupción

11:50 a.m: Carolina Orjuela, líder de Innovación de EY

Carolina tiene como objetivo convertirse en una referencia del visual thinking y strategic thinking con los cuales ha ayudado a crear nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, nuevas experiencias y productos cognitivos. Su prioridad es darle enfoque a las compañías en Latinoamérica para que rápidamente ejecuten la estrategia y logren ver los resultados en su negocio.

Carolina ha desarrollado proyectos donde ha reducido costos de un 8,7% a un 8% y diseñado nuevos modelos de negocios que generan un margen entre un 20% a 35%, siempre de la mano y aliada a sus clientes.

Conferencia de Juan David Ramirez, CRO / Co-Founder de Fluvip

Juan cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en publicidad y mercadeo con agencias líderes en el país como OMD y DDB. También trabajó en Unilever y ETB. En Unilever hizo su salto al mundo digital para luego ser parte de Microsoft. Juan David trabajaba en Yahoo cuando Sebastián Jasminoy, actual socio, le vendió una idea de negocio que lo hizo dejar de su puesto en esta empresa y decidir emprender y fundar Fluvip.

Fluvip cuenta con una plataforma con la cual conecta marcas con influenciadores, que se caracteriza por su amplia capacidad de búsqueda y la automatización de lanzamiento de campañas.

5. Track: Innovación y disrupción

2:30 p.m: Observatorio latino/ Caso Dove

Panel junto con Dossier, el medio especializado en mercadeo de Argentina y Gabriela Cedrola, VP Marketing de Beauty and Personal Care en Unilever.

3:00 p.m: Conferencia de Juan Carlos Samper, CEO de We Are Content

Juan ha trabajado en los últimos 19 años en el desarrollo del marketing digital en la región Andina, Centroamérica y el Caribe. Ha sido profesor, columnista, conferencista y jurado de las principales universidades, revistas y eventos de la región.

Creador de empresas como I Network, The Net Design, Kriptonita Digital, Netbangers, The Market Jobs y ahora We are Content. Fundador del IAB Colombia.

Conferencia de Diego Carvajal, digital director USH/LATAM de Discovery

Diego es experto en crecimiento y transformación digital; tiene trayectoria en incrementos tangibles de audiencia y monetización, tanto el mercado hispano en Estados Unidos (Univision, Uforia…) como en América Latina (Discovery Kids +Lasestrellas.tv para Televisa, Caracol TV, El Tiempo).

Actualmente lidera la operación de estrategia y producto para Discovery DLA (Latam+USH) con énfasis en el rediseño de la experiencia App y Web Discovery Kids+ tanto en español como en portugués.

6 de noviembre

Escenario Visa

1. Track: Liderazgo Transformador

8:05 a.m: Intervención de Juan Fernando Castañeda, presidente de la Compañía Nacional de Chocolates

Juan Fernando es especialista en gerente de marketing con trayectoria en la industria de bienes y consumo. Es experto en gestión de marketing, planificación de mercado, productos de consumo, marketing integrado y estrategia de precios.

2. Track: Marketing multicanal

9:00 a.m: Intervención de Carla Johnson, Marketing & innovation Strategist

Carla es una oradora y autora de marketing e innovación que ha recorrido el mundo enseñando a marcas y empresas a cultivar equipos impulsados por las ideas que generen una creatividad imparable y una innovación revolucionaria.

Ha ofrecido discursos en otros eventos globales como el Foro de líderes de marketing B2B APAC en Sydney, Australia; el BMA Colorado Regional Conference en Denver, USA; el Content Marketing World session, entre otros.

3. Track: Data, analítica y toma de decisiones

10:10 a.m: Intervención de Luisa Fernanda Echeverry, líder de desarrollo de negocio en Castleberry Media

Luisa cuenta con mas de 18 años de experiencia en la industria del mercadeo. Actualmente se encarga de dirigir el desarrollo de nuevos negocios en Castleberry Media, ofreciendo una solución de contenidos única para cada cliente. Antes de ello, fundó y gerenció Nomadista.co, un market place para el mercado estadounidense que une a la moda y las historias de producción para generar un impacto social positivo. De igual forma trabajó más de 5 años en Accenture, ocupando los cargos de gerente de proyecto y gerente de estrategia.

4. Track: Innovación y disrupción

11:20 a.m: Intervención de Randall Rothenberg, executive chair de IAB

Randall es un líder empresarial con amplia experiencia como director ejecutivo, director de marketing y ejecutivo de desarrollo empresarial en organizaciones globales. Escritor y autor de cuatro libros, decenas de artículos y documentos técnicos sobre “liderazgo intelectual”, y cientos de artículos de revistas y periódicos que abarcan los últimos 35 años.

5. Track: Innovación y disrupción

2:30 p.m: Intervención Earl Wilkinson, executive Director and CEO de International News Media Association (INMA)

Earl es director ejecutivo de la Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA). Durante su carrera, Earl ha escrito informes relacionados con el futuro de los medios y la perspectiva estratégica de la industria de los medios de comunicación. El nativo de Texas es editor de los informes estratégicos de INMA, autor de The Earl Blog en INMA.org, y es un orador frecuente en conferencias de la industria de los medios en todo el mundo.

Sala We Are Content 1. Track: Liderazgo Transformador 8:35 a.m: Conferencia de María Laura Nicotero, CEO at Momentum Worldwide Brazil & Director of Momentum Latin America Como CEO de Momentum, una agencia de publicidad + experiencia total de marca, y directora de Momentum Latin America, Maria Laura lidera todos los aspectos de la operación, desde finanzas hasta marketing, nuevos negocios y gestión de talentos en Brasil y en toda América Latina. Conferencia Josep Salvatella, Founder & CEO de RocaSalvatella Josep es estratega, emprendedor y analista de las oportunidades de la economía digital. Experto en modelos de negocio y procesos de transformación estratégica y organizativa e investigación de las tendencias en management en mercados disruptivos. 2. Track: Marketing multicanal 9:30 a.m: Conferencia de Alberto Pardo, CEO de Adsmovil Alberto “Banano” Pardo es un empresario de tecnología publicitaria y comercio electrónico que tiene una pasión y una gran experiencia para iniciar y hacer crecer empresas, desarrollando asociaciones de beneficio mutuo en América Latina y el mercado hispano de EE. UU. También tiene un amplio conocimiento, visión estratégica y trayectoria en el lanzamiento de startups en la región. Conferencia de Juan Pablo Consuegra, country manager de Facebook Juan Pablo lidera un equipo de profesionales enfocados en impulsar las Transformaciones Digitales dentro de los principales anunciantes y al mismo tiempo desarrollar la Industria del Marketing Digital y maximizar el impacto social de Facebook en Colombia y Perú. Sus responsabilidades cubren una amplia gama de verticales de la industria en un país con la mayor conectividad a Internet en América Latina y la menor penetración de publicidad digital. Por lo tanto, el papel de Juan Pablo abarca desde impulsar la creación de un mercado holístico hasta llevar a los anunciantes individuales colombianos y peruanos a un modo de publicidad digital que prioriza los dispositivos móviles. 3. Track: Data, analítica y toma de decisiones 10:40 a.m: Conferencia de Andrés Hernández, director general de Dunnhumby Colombia Andrés tiene más de más de 22 años de experiencia trabajando en empresas locales y multinacionales. Los últimos 6 años han sido dedicados a ayudar a los clientes a través de sus procesos de transformación digital con enfoque en marketing. Cuenta con una gran capacidad para construir relaciones sólidas y efectivas con las partes interesadas a través de propuestas de valor; así como excelentes habilidades en trabajo en equipo, relaciones interpersonales, resolución de conflictos y liderazgo. Conferencia de Marc Elena, CEO de Adsmurai Marc es el CEO de Adsmurai. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Marketing Político y Comunicación Electoral. 4. Track: Innovación y disrupción 11:50 a.m: Conferencia de Gaby Arriaga, founder de Leonardo 1452 Gaby es una profesional del marketing con mas de 20 años de experiencia. Fundadora de Leonardo1452, consultora de tendencias especializada en mercados latinoamericanos. Fue la creadora de la metodología Near Future Thinking © que ayuda a las marcas a detectar una tendencia y autora del libro del mismo nombre. Conferencia de Esteban Alvarán, Director/socio de Clout Esteban es consultor en manejo de reputación y opinión pública online; emprendedor y gerente de línea de negocios de comunicación digital para agencias y firmas de consultoría. A lo largo de su trayectoria profesional ha enfocado su trabajo en el desarrollo de modelos de comunicación y mercadeo que le proporcionen a las organizaciones una posición relevante ante sus públicos en escenarios online, ofreciendo consultoría experta en este campo a entidades públicas y privadas en Colombia y Ecuador. También le puede interesar: ¿Por qué asistir al Marketing Conference Latam 2020?

