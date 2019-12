Twitter dio a conocer las campañas 2019 y las marcas que se destacaron por sus buenas prácticas en el uso de la plataforma y entregaron su mensaje creativo a su público. En Latinoamérica, las marcas que aparecen en la lista son: Bancolombia, YPF, MasterCard, Ayudín, Movistar, BBVA, Cerveza Corona, Dove, Pilsen y Entel.

La selección de las campañas se realizó por medio de una encuesta interna que consideró elementos como la autenticidad, innovación, estimulación de la conversación en la plataforma, uso de creadores de contenido y personalidades, posicionamiento y propósito de marca, conexión cultural, uso de video, generación de expectativa y contenido exclusivo en Twitter. Para cada categoría, se eligió la marca que supo aprovechar al máximo las características de la plataforma para ofrecer contenido de calidad y conectarse con los consumidores.

“Detrás de cada Tweet siempre hay una intención: una opinión, un comentario, una pregunta, una invitación… y esto no es distinto cuando hablamos desde el punto de vista de las marcas en la plataforma. Para nosotros, las marcas tienen dos comportamientos clave en nuestro servicio: los lanzamientos (cualquier noticia o novedad de la marca) y conectar con lo que está sucediendo. Es así que cuando se hace una comunicación en la que se usan lanzamientos y conexiones, las marcas están alternando constantemente el protagonismo de la conversación, pasando de hablar de sí mismas a alinearse con las conversaciones de las personas. Por esto, hoy les presentamos un recuento de las campañas más representativas del 2019”, dice Martín Jaramillo, head of Twitter next SpLatam.

Campañas 2019

Mejor Lanzamiento con Propósito

País: Colombia

Marca: Bancolombia

Nombre: Educación Financiera #Financieramente

Temporalidad: Febrero a diciembre

Handle: @Bancolombia

Descripción: Bancolombia se ha dedicado en gran medida a educar a los colombianos respecto a cómo manejar sus finanzas personales. Así que quiso comunicarlo a través de situaciones cotidianas que estuvieran relacionadas con ¿Qué harías si estuvieras #EnLosBolsillosDe? invitando a la reflexión e interacción. Al utilizar el formato de Conversational Ad con Video, logró generar una conversación activa, conectando con la estacionalidad del año (prima, vacaciones, viajes y demás…). De esta forma, Bancolombia fue parte de una conversación orgánica en la plataforma a la vez que generaron cercanía y afinidad con sus audiencias.

Referencias:

Mejor Voz de Marca

País: Argentina

Marca: YPF

Nombre: Transformamos vidas a través de la energía

Handle: @YPFoficial

Temporalidad: Agosto

Descripción: La marca petrolera tenía como desafío cambiar completamente su posicionamiento y, para lograrlo, apelaron a la emoción. Bajo la consigna “transformamos vidas a través de la energía“, mostraron sus orígenes, actividad actual y visión a futuro. El propósito captura el impacto que tiene la compañía en la vida de millones de argentinos y muestra cómo ha sabido crecer y transformarse para desarrollar nuevas fuentes de energía.

Referencias:

Mejor Lanzamiento #OnlyOnTwitter

País: México

Marca: MasterCard México

Nombre: #PricelessBOT

Temporalidad: Agosto

Handle: @MastercardMex

Descripción: Mastercard quiso generar conciencia sobre las “Priceless Experiences” que son un valor agregado para los usuarios. Mediante la creación de una automatización en Twitter, basada en inteligencia artificial, que puede aprende los comportamientos de las personas (Tweets leídos, Me gusta, seguidores y otros), buscaron crear grupos de perfiles e identificar intereses individuales para poder obtener información personalizada y ofrecer productos sobre ciudades invaluables. De esta manera, aumentando la asociación y por lo tanto, las transacciones.

Referencias:

Mejor Forma de Conectar con un Evento Cultural

País: Argentina

Marca: Ayudín

Nombre: Limpiemos entre todos

Temporalidad: Marzo

Handle: @AyudinARG

Descripción: La iniciativa impulsada por Ayudín llamó a la reflexión para concientizar sobre la brecha de género en las tareas del hogar. #LimpiemosEntreTodos se basó en un estudio reciente de Opinaia (empresa de investigación de mercado), que indica que las mujeres en Argentina dedican semanalmente un 50% más de tiempo a la limpieza que los hombres, y que solo el 37% de los hombres hace estas tareas a diario. La campaña generó debate y se logró que distintas voces se sumaran a la iniciativa de un reparto equitativo en las tareas del hogar.

Referencias:

Mejor Lanzamiento de Producto

País: Perú

Marca: Movistar

Nombre: #ElDiaDeMiSuerte

Handle: @MovistarPeru

Temporalidad: Noviembre a diciembre

Descripción: Movistar necesitaba diferenciar el contenido exclusivo en su canal de Televisión de Paga, en especial para el lanzamiento de El Día de mi Suerte, serie que cuenta la historia del cantante Héctor Lavoe y su paso por Lima. Para despertar la curiosidad hacia la serie, Movistar compartió con una audiencia interesada en cine, películas, servicios de streaming, etc., un teaser del primer capítulo. Al emplear formatos como First View y Promoted Trend, además de Conversational Ads, la compañía se aseguró de llegar a las personas correctas creando expectativa alrededor del programa, una fuerte conversación, y motivando a probar el servicio y descargar la app para ser parte del show.

Referencias:

Mejor Lanzamiento de Marca

País: México

Marca: BBVA México

Nombre: #SiCamposPuede

Handle: @BBVA_Mex

Temporalidad: Septiembre

Descripción: Para lanzar el cambio de nombre del banco, y generar conciencia sobre ello, BBVA creó una serie de videos con Jorge Campos para explicar cuál era el nuevo nombre del banco y cómo se deletrea. Además, se sumaron a la conversación de las personas que comentaban sobre el cambio de imagen, promoviendo una conversación bidireccional en tiempo real.

Referencias:

Mejor Uso de Transmisión en Vivo

País: México

Marca: Cerveza Corona

Nombre: Corona Capital

Handle: @corona_mx

Temporalidad: Noviembre

Descripción: Para llegar a tres de las pasiones más fuertes de su audiencia (música, entretenimiento y festivales), Cerveza Corona implementó una experiencia única en la plataforma: #BoletizaCorona. El primer juego de música en vivo en la historia de Twitter consistió en la transmisión por 5 días consecutivos, en el que por 30 minutos las personas competían por entradas a la décima edición del festival y mercancía oficial, al contestar preguntas sobre ediciones pasadas y de la cerveza.

Referencias:

Mejor Uso de Creadores de Contenido

País: México

Marca: Dove

Nombre: Dove Sin Residuos

Handle: @Dove_MX

Temporalidad: Noviembre

Descripción: Los contenidos de Dove no estaban obteniendo los resultados esperados, así que el equipo de Twitter ArtHouse propuso conectar a la marca a un artista visual para crear videos cortos, visualmente impactantes y que respondieran a las mejores prácticas para transmitir el mensaje de Dove dentro de la plataforma. Ahora, Dove tenía el reto de mostrar que su nuevo jabón no dejaba residuos, por lo que a través de un ilustrador se mostró esta característica del jabón de una forma tan visual que el mensaje estaba muy claro para la audiencia. En menos de 2 semanas, Dove tuvo el contenido para amplificar en otros canales y continuaron con el curso de su campaña.

Referencias:

Mejor Manera de Conectar con los Fans

País: Colombia

Marca: ABI – Pilsen

Nombre: #BrillaComoPaisa

Handle: @PilsenCerveza

Temporalidad: Agosto

Descripción: En agosto, Medellín celebra “La Feria de Flores”, y Pilsen, es el patrocinador cada año. Para la edición 2019, Pilsen usó #BrillaComoPaisa para compartir la programación diaria de la feria y mantener conectada a la audiencia de principio a fin. A través del desarrollo de RT to Remind, logró reunir a las personas más interesadas en el evento y con la implementación de Autorespuestas diarias, las mantuvo al tanto de todos los detalles de la feria y de su desarrollo.

Referencias:

Mejor campaña de Twitter a Retail

País: Perú

Marca: Entel

Nombre: EntelPro

Temporalidad: Octubre – Diciembre 2019

Handle: @EntelPeru

Descripción: Con el objetivo de posicionarse como un jugador competitivo en la guerra de precios de las telecomunicación en Perú, Entel retomó su estrategia de fidelización de clientes que consiste en que que por un precio mínimo mensual, los usuarios podrían renovar su celular cada año. Por eso, la marca utilizó para esta campaña Promoted Video, formato que aseguró que el mensaje llegara a todos los usuarios generando una gran emoción entre las personas ya que podían cambiar por el último iPhone cada año.

Referencias:

