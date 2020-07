¿Cómo ser más efectivos en el trabajo y en la vida personal? Bajo esta premisa se han basado muchos de los modelos laborales que hoy en día operan en las organizaciones. No obstante, la pandemia nos permitió ahondar mucho más en el segundo ítem: la vida personal. Al obligar a las empresas a trabajar remotamente se presentaron dos situaciones en particular, la virtualización de los modelos de trabajo, y la visibilización de las realidades individuales de los empleados. El reto pos-Covid será acoplar las modalidades a estas dos condiciones, evolucionando no solo en productividad, sino en la humanización del trabajo. En medio de este paradigma, el trabajo mixto, un modelo laboral que combina el teletrabajo con el trabajo en oficina, se ha posicionado como una opción para operar una vez superada la contingencia.

P&M habló con Sylvester Feddes, gerente general de Novartis Pharma para la Región Andina y experto en cultura organizacional, quien compartió su experiencia con este modelo en su compañía y ofreció una visión para aquellas que recién se están adaptando.

La pandemia: el despertar laboral

La pandemia nos hizo cuestionarnos acerca de cómo vamos a operar y a gestionar los equipos de trabajo de forma digital. Los países más desarrollados han afianzado el otorgamiento y la confianza en los equipos desde hace unos años; por lo tanto, les costó menos la adaptación al teletrabajo obligatorio que trajo la crisis.

Para Feddes, el paradigma de que el trabajo remoto es o no productivo, es un tema del pasado. “En cuatro meses hemos visto que podemos gestionar y operar los equipos de forma digital perfectamente. Hemos aprendido, experimentado y evaluado todas las opciones posibles para en la etapa pos-Covid, implementar el mejor modelo laboral. Hay muchas oportunidades de generar eficiencia, y la virtualidad no es el reemplazo, sino la mejoría del modelo de negocio”, aseguró el gerente general de Novartis Pharma Latam.

¿Qué es el trabajo mixto?

El trabajo mixto es una modalidad en la que se combina el home office, y el trabajo en la oficina. Las dinámicas dependerán de cada una de las empresas: 50% trabajo en oficina, 50% trabajo en casa. La idea es que el asociado sea quien decida de acuerdo a su disposición, cómo poner en marcha el modelo.

“En nuestra cultura preferimos que sea mayor tiempo en teletrabajo, para facilitar estas dinámicas beneficiosas de la virtualidad”, manifestó Feddes.

¿Cómo lograr llevarlo a cabo?

El trabajo mixto empodera al empleado y lo convierte en líder de sí mismo y de su trabajo. No obstante, es importante trabajar en la cultura organizacional construyendo las cualidades y las aptitudes necesarias para definir el rumbo del trabajo y los objetivos a cumplir con los colaboradores. Todo esto basado en la confianza entre el empleador y el empleado, así como en la claridad de las estrategias definidas para esto.

Sylvester afirma que la idea es lograr un balance entre la vida personal y el trabajo. “Tenemos empresas asociadas que instruyen a los empleados a hacer ejercicio en casa, les ayudan con la educación de sus hijos, y todos estos temas que son fundamentales para estar física y mentalmente sanos a la hora de enfrentar los retos laborales”.

Beneficios

Una de las ventajas de este modelo es la construcción de relaciones más cercanas. “Muchos creen que, por el contrario, aleja a la gente; pero en mi experiencia como equipos, nos acerca, porque el asociado me invita a su casa a través de un ordenador”, afirma Feddes. “Somos consientes que nuestros empleados tienen una vida personal. Todos nosotros somos padres, madres, cuidadores, y no podemos olvidarlo”, añade.

Este modelo también permite crear interacciones que físicamente serían imposibles, generando así la posibilidad de encontrar nuevos clientes o actores que a través de la tecnología se pueden añadir a la organización.

Otro factor muy importante es que el trabajo mixto tiende a generar mas transparencia. “Como empleado soy consiente que me están viendo, escuchando y teniendo un control directo sobre lo que hago; por lo tanto, tiendo a ser más honesto en la forma en que interactúo y hago negocios”, menciona el gerente de Pharma Latam.

¿Es aplicable a los equipos de mercadeo?

Según Sylvester Feddes, ya ha aplicado este modelo a los equipos de mercadeo. “Equipos de venta, mercadeo, administrativo y todo tipo de departamentos puede trabajar en este contexto. Los marketeros tendrán un papel muy importante en su implementación, pues serán quienes abran y fortalezcan los nuevos canales de comunicación”, concluyó.

