@manueladepombo , @josefodavid y @laucalderon29 probaron que no necesitas ser un artista, fotógrafo o ilustrador para crear nuevos colores. Biodiseñadores de Colombia, ellos decidieron teñir sus Chucks en una nueva manera. Allí es donde nacen sus creaciones. Si tienes ideas para crear colores sustentables para tus Chucks, envíanos un DM. #CreateAtHome #WeAreAllStars #ConverseRenew