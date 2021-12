Los snacks de Alpina son el lanzamiento que se dio a conocer bajo el nombre Los que son. Se trata de pasabocas a base de queso deshidratado disponibles en tres variedades de queso: parmesano, holandés y sopó.

Con la incursión de los snacks de Alpina en la categoría, la marca espera seguir posicionándose como una empresa innovadora de valor agregado; apoyada en esta ocasión, en los quesos maduros.

Según indicó la compañía, el lanzamiento nació de las necesidades del consumidor. A través de estudios y una prueba piloto en retail, Alpina encontró las tendencias e insights que hoy permiten hacer realidad Los que son.

En el evento de lanzamiento de los snacks de Alpina, Carlos Leal, director de mercadeo de Alpina, declaró en exclusiva a P&M:

“La categoría de snacks es muy grande y variada. Encontramos que había un mercado no atendido. Alpina espera consolidarse como una compañía de alimentos y esto hace parte de esa estrategia; alimentos que, a pesar de que son lácteos, al ser quesos deshidratados no necesitan refrigeración. Iniciamos con estas tres variedades pero próximamente tendremos nuevas noticias; no solamente de sabores sino también de algunas mezclas que llegarán al mercado”.