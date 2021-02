La final del National Football League (NFL), más conocida como el Super Bowl, se realizará el próximo domingo 7 de febrero, en Tampa, Florida. Su versión número 55 estará atípicamente marcada por la realidad mundial del Covid-19; situación que afectó el aforo del evento y la celebración de los aficionados, los cuáles deberán festejar al aire libre y con grandes restricciones.

El Super Bowl, paralelo a su relevancia deportiva, se ha convertido en la vitrina de los espectáculos musicales más icónicos del momento, durante el show del medio tiempo; pero también, en el debut de los anuncios publicitarios más importantes del mundo. Y es que con cientos de millones de espectadores, este evento, según cifras de Kantar, es el espacio de pauta más costoso de todos; tanto así, que en el 2020 un spot de 30 segundos tuvo un valor aproximado de 5,6 millones de dólares. Por esta razón, las grandes compañías que logran adquirir este tiempo, realizan todo un despliegue de creatividad y experiencia a los asistentes y la audiencia, para lograr ser aún más visibles.

Algunos anunciantes por fuera del juego

No obstante, este año, la pandemia permeó la intención de los anunciantes, y algunas de las grandes compañías se reservaron de emitir sus icónicos anuncios en el Super Bowl, destinando esos fondos para otras causas. Coca – Cola, por ejemplo, uno de los anunciantes más poderosos, decidió no presentar spots publicitarios durante el evento. De igual forma Budweiser, la marca de cerveza, anunció que reasignará esa inversión a apoyar al Ad Council y a concienciar acerca de los esfuerzos de vacunación contra el Covid-19. Hyundai y Audi siguieron los mismos pasos.

Top 3 de los anuncios del Súper Tazón entre los creativos colombianos

A pesar de estas decisiones, el Super Bowl continúa siendo el escenario de exposición de campañas que han marcado tendencia y lograron posicionarse en el top of mind de sus consumidores. Previo al juego, P&M habló con algunos creativos colombianos para conocer los anuncios emitidos en versiones pasadas del evento que más le impactaron. Camilo Plazas, Diana Triana, Andrés Carvajal y Carolina Mejía enumeran los que en su criterio son los mejores spots del Super Tazón:

Camilo Plazas, Chief Digital & Innovation Officer en MullenLowe SSP3

1.Introducing Macintosh Computer

“Sin duda uno de los spots más representativos del Super Bowl es el de Apple en 1984; con el cual introdujo a la venta su primer computador: Macintosh; este lanzamiento partió la historia de la tecnología en dos”, comentó Plazas.

2. Goodbi “Frogs” de Budweiser

“Este fue un comercial muy sencillo, lleno de humor y que al día de hoy ha tenido todo tipo de remakes, historias y parodias”, señaló el CIO de MullenLowe SSP3.

3. Volkswagen: The Force

En el 2012 este comercial fue uno de los más populares, pues su narrativa sencilla logró crear un vínculo emocional con la audiencia que trascendió en la imagen de la marca. El spot, un día después de ser emitido, ya había acumulado 15 millones de visitas.

Diana Triana, General Creative Director en McCANN Colombia

1. Be The One – Katie Sowers, de Microsoft

Esta campaña emitida en el Super Bowl del año pasado, cuenta la hisotria de Katie Sowers, la primera mujer en entrenar en el Super Bowl. Microsoft toma este relato como estrategia de branded content para la marca. “Fue muy inspirador para mí”, aseguró Triana.

2. It’s a Tide Ad

En el Super Bowl de 2018, Tide emitió un anuncio bajo la siguiente premisa: ¿Una almeja? ¿Un coche? ¿Un David Harbour en tu baño? Oh ya entiendo. Es un comercial de Tide. No por todas esas cosas, sino por la ropa limpia.

“Es muy divertido y el mensaje es súper claro”, comentó la directora de McCann Colombia. Este spot hace referencia a la misma publicidad para vender la idea ¡Muy creativo!

3. “Typical Americans”, de Budweiser

Este anuncio presenta algunos de los actos de humanidad más virales de Internet, enlazado con algunas de las etiquetas más comunes hacia los estadounidenses. Crea un vínculo emocional que inspira y une a las personas, bajo la idea de “celebrar lo mejor del espíritu americano”.

Andrés Carvajal, Vicepresidente de Planeación Estratégica en Sancho BBDO

Andrés concuerda con Camilo en el spot de Volkswagen: The Force, dentro de su Top 3; añade los siguientes:

2. Brotherhood, de Budweiser

Otro comercial de Budweiser dentro de la lista de los spots con mayor engagement entre los profesionales del sector. Con este anuncio, emitido en el Super Bowl del 2013, la marca crea un vínculo directo con la audiencia, invitándola a ponerle un nombre al protagonista de la historia. Eso, sin sumar la emotividad a flor de piel del storytelling.

3. Commander, Audi R8

Este comercial de Audi para el Super Bowl de 2016 narra la historia de un astronauta jubilado que revive sus años gloriosos gracias a las funcionalidades del modelo R8 de la marca. Todo esto armonizado con la canción Starman, en homenaje al cantante David Bowie, recientemente fallecido.

Carolina Mejía, Director of Strategic Planning at MullenLowe SSP3

1. Skittles – The Musical feat Michal C Hall

En 2019 Skittles transmitió este anuncio en el Super Bowl, en el que Michael C. Hall, la estrella de Dexter, introduce el lanzamiento de un musical tipo Brodway que presentó la marca, en vivo, en la ciudad de Nueva York. Con este movimiento, Skittles salta los parámetros convencionales del típico anuncio de 30 segundos durante la transmisión del juego, y produce todo un espectáculo de 30 minutos, cuyas ganancias beneficiaron a Broadway Cares / Equity Fights Aids.

2. The Man Your Man Could Smell Like, de Old Spice

Esta campaña del 2010 fue todo un fenómeno viral y marcó tendencia pues a pesar de que el producto tiene un target masculino, el mensaje va dirigido hacia las mujeres. Esto debido a que descubrieron que el 50% de las compras de productos para higiene en el hogar, las hacían las mujeres.

3. Oreo: tweet dunk in the dark

Esta fue una acción de marketing totalmente disruptiva. Sin ser siquiera uno de los tradicionales anuncios de la transmisión, la marca aprovechó el apagón masivo del Super Bowl del 2013 y publicó un tweet que capitalizaba el mensaje hacia el consumo de la marca: Power out? No problem. You can stil dunk in the dark.

La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de me gusta y retweets; y lo más importante, logrando permear en la conversación social del momento.

