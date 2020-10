Enrique Arribas, Group Executive Vicepresident y director de Marca y Marketing Corporativo del Banco Santander, será el encargado de abrir el Marketing Conference Latam. Nos habla sobre la importancia de la confianza para las compañías en este momento y como rol del marteking ha cambiado en las empresas.

A continuación, presentamos un resumen citado de la entrevista que tuvo Enrique Arribas con Gabriel Pineda, director de contenidos de P&M, y Carlos Fernando Vega, director general de P&M.

“Confianza como salvavidas”: Enrique Arribas

El topic está más vivo que nunca porque la confianza es un elemento clave para el avance social y para que el mundo se encuentre donde esta actualmente. Pese a que el ser humano no es la raza más fuerte, el mundo ha progresado, gracias a la cooperación y confianza entre todos. Sin embargo, este ultimo tiene un enemigo, la incertidumbre. Dadas las circunstancias por las que atraviesa la humanidad hoy en día, se ha hecho menester reavivar los lazos de confianza. Ahora bien, esto aterrizado en las marcas, cobra un papel fundamentar a la hora de recuperar o afianzar la credibilidad de los stakeholders y sociedad en general con las empresas. Si una compañía no cuenta con la suficiente confianza de quienes le rodean, no va a conseguir el clima de cooperación adecuado.

No es posible generar confianza sin antes ser creíble. Enrique Arribes ha identificado 21 claves que permiten desarrollar las relaciones de confianza con los stakeholders. Entre ellas la transparencia y el acceso a la agenda oculta de las compañías. Factores que permiten avanzar en la construcción del clima de confianza.

“Marketinizado”

El scope de los profesionales del marketing ha cambiado porque las compañías se han “marketinizado”. Han distribuido en distintas áreas de las empresas al mercadeo. Hace algunos años, el marketing tenía una función más aglutinadora. Desde impulsar el desarrollo del producto y del mercado, hasta la puesta en el canal y la distribución. Hoy en día, han surgido otras áreas colindantes con el marketing, desdibujando sus fronteras por ejemplo con la comunicación. Entonces se evidencia como el mercadeo impregna a la compañía y como resultado, surgen nuevas especialidades que tiene su propio líder.

