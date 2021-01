Talkwalker, la compañía líder de análisis y monitorización de redes sociales, recopiló las mejores estrategias publicitarias en las plataformas digitales durante 2020. Cabe resaltar que este fue un año particularmente difícil pues la coyuntura del Covid-19 dificultaba llegarle fácilmente a los consumidores. A esto se debe sumar el hecho que las redes sociales son un canal complicado, debido a la feroz competencia y los comentarios negativos. Solo las campañas con un mensaje claro, y ejecución disruptiva logran posicionarse en el medio.

Así pues, para que tengamos una pista y algo de inspiración, estas son las estrategias más emocionantes, innovadoras y memorables del año pasado:

Publicidad

Esta emotiva campaña de Google para el Super Bowl, nos presenta al asistente de voz de la marca para recordar “las verdaderas cosas importantes”.

Los usuarios de las redes sociales son personas comunes; una historia real con un storytelling de nuestra cotidianidad puede generar un contenido con el cuál se sienta representada la audiencia. Google dio en el clavo con esto y despertó emociones positivas que se asocian con sus productos: ayudar a un abuelo a recordar a su difunta esposa.

Al momento de esta publicación, el video de YouTube cuenta con 62,377,365 vistas.

En julio, para marcar el regreso de la NBA, Nike lanzó el tercer video de su campaña You Can’t Stop Us. El video celebra el deporte como inspiración. Allí podemos ver en imágenes secuenciales de una pantalla dividida con el recurso de un narrador, momentos memorables de juegos profesionales con deportistas de talla mundial, pero también de deportes comunes; asociando nuevamente la estrategia de la representación colectiva como parte del mensaje. Eso, sin contar con la potencia emotiva del storytelling, y el involucramiento de la audiencia en su propósito:

La campaña de mayo recibió 120.3 mil interacciones el día del lanzamiento, mientras que la campaña de julio recibió 141.5 mil.

PlayStation de Sony anunció el lanzamiento de la consola PS5 con el lema: Play Has No Limits (El juego no tiene límites). Y, pese a que PlayStation ofrece un universo virtual de entretenimiento, vemos como en este primer video evoca el imaginario colectivo y los triunfos históricos de la humanidad para vender su idea de los límites.

En este video, bajo la línea temática de: El juego no tiene límites, vuelve a su idea original de la virtualidad y los universos gamer. La iniciativa también se posicionó en el OOH, con acciones disruptivas como la proyección de las formas icónicas de PlayStation en la fachada de edificios y en los símbolos de las estaciones de metro, masificando la acogida del mensaje. Esta campaña mostró ser un éxito mundial en redes sociales con 122.9 mil menciones y 1.7 millones de interacciones.

La primera campaña de Pringles en TikTok fue una maravilla. #PlaywithPringles comenzó en abril y fue lanzada en Francia, Italia y Alemania. El reto pedía a los fans que fueran creativos con el tubo o las papas a través del baile.

El lanzamiento en Alemania resultó ser la segunda campaña de marca más exitosa en cuanto a visualizaciones en TikTok. Al momento de la publicación, el video había recibido más de 230 millones de visitas, con más de 87,500 participantes compartiendo 151,000 videos.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.

🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items

And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V

— Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020