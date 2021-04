La animación se ha potencializado de la mano de las industrias creativas en Colombia, en los últimos años. Cada vez más el país se posiciona como un centro de exportación de este tipo de servicios, que a su vez se aprovechan en la industria local como herramienta de comunicación y mercadeo.

Tal es el caso de Mambostudio.tv, una plataforma y productora audiovisual creada por un joven caleño, que gracias a su participación en reconocidos proyectos en Estados Unidos, Canadá y otros países, hoy se consolida como uno de los mayores exportadores de animación del país.

Esta compañía ha trabajado en contenidos de marca con empresas como 7up Guatemala; también ha desarrollado campañas sociales con organizaciones como el Boston Children Hospital; la Cruz Roja Internacional en Panamá y el Departamento de Defensa Nacional de Canadá.

Muchas de estos proyectos fueron galardonados con reconocimientos de la industria a nivel internacional. Un ejemplo de ellos es el premio Telly Awards de Estados Unidos que recibió en el 2019 en la categoría “Mejor vídeo animado para redes sociales”. Con este la empresa fue reconocida por su campaña “Scan the street for wheels and Feet”, desarrollada para el Departamento de Transporte de Massachusetts; que tenía como objetivo generar conciencia en los conductores sobre el respeto hacia los peatones y ciclistas en la vía.

P&M habló con Juan Manuel Duque, CEO y cofundador de Mambostudio.tv sobre las proyecciones de las industrias creativas y su aprovechamiento en el mercadeo.

¿Cómo puede ser aprovechada la animación digital en el mercadeo?

Juan Manuel Duque: La animación es una excelente técnica para explicar intangibles, no pierde tanta vigencia, es fácil de adaptar y renovar y refleja muy bien la identidad de una marca; además se puede personalizar fácilmente, para adaptarse a las tendencias de campañas y contenido que deviene de la data. En épocas de pandemia, el valor de la animación ha cobrado más relevancia que nunca; puesto que fue una alternativa de generación de contenido, por las limitantes que tenía la grabación.

¿Qué ventaja competitiva presenta este formato frente a la audiencia?

Juan Manuel Duque: Es muy didáctico y eso lo convierte en una gran herramienta para educar; permite imaginar o visualizar cosas que la imagen real no puede (…) es perfecta para explicar intangibles. Los videos explicativos aumentan las conversiones y el tráfico web; hay muchos nuevos formatos que permiten otras interacciones cómo el AR, el video personalizado o el interactivo.

¿Qué experiencias se pueden generar, basadas en este formato?

Juan Manuel Duque: En animación se puede hacer de todo: experiencias de AR, VR, Mapping, comerciales, videos explicativos, contenido de entretenimiento, contenido personalizado por data, video interactivo, video clips, series web y mucho más.

¿Cómo se potencian las industrias creativas en Colombia?

Juan Manuel Duque: Se potencian con la internacionalización, colaboración y un cambio de mentalidad. Colombia tiene muchas ventajas para exportar su talento creativo y debe aprovechar la necesidad que tienen los mercados sofisticados de buscar propuestas, el entendimiento de su cultura, y no solamente mano de obra barata. Tenemos que aprender a trabajar juntos, porque no somos muchos y de la colaboración salen grandes resultados. Para exportar se necesita toda la ampliación de capacidades posibles y comenzar a pensar más como empresas que generar empleo y riqueza; eso implica echarle ojo más a los números, la estrategia y la proyección del negocio.

¿Qué medidas gubernamentales potenciarían aún más este sector?

Juan Manuel Duque: Creo que se han tomado buenas medidas hasta ahora. La creación de la ley naranja fue un buen arranque; la ampliación de la ley de cine y el beneficio de renta para el sector son todos grandes pasos. Se puede tratar de revisar cómo alivianar la caja, ya que normalmente cuando se trabaja con compañías nacionales uno termina siendo el gran financiador del IVA, y se debería pensar en distritos especiales que generen más colaboración en las ciudades.

