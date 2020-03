El pasado jueves se celebró la segunda versión de The Product of the Year Colombia en el que se entrega un reconocimiento en 14 categorías a los artículos de consumo masivo mejores calificados por los consumidores.

“Éste es un premio completamente independiente, los consumidores son los que eligen. Los criterios son: intención de compra, atractivo del producto satisfacción luego de uso en situación real de consumo, e innovación percibida que es al que ‘mayor peso le damos. Los consumidores son los que responden a partir de una encuesta que realiza Nielsen, que garantiza la independencia y transparencia del premio”, dijo el gerente de The Product of the Year , Alejandro Valencia.

Innovación es uno de los criterios que más vale en este reconocimiento, pues según Valencia, su objetivo es guiar a los consumidores hacia los mejores productos de la industria.

Por tal motivo, se vieron galardonados esa noche, productos como Pixie Pet, Good Chips, Sprimi2, entre otros, los cuáles responden a proyectos de innovación y emprendimiento colombianos, que hasta el momento se están posicionando en el mercado.

Un reconocimiento de talla mundial

A nivel global, The Product of the Year se ha posicionado como el reconocimiento más grande y tras recibir el premio, las marcas aumentan un 25% en ventas. Es por esto que es tan importante para visibilizar el trabajo que desde las compañías hace para innovar y ofrecer artículos de la mejor calidad.

Kimberly Clark, PepsiCo y la Harinera del Valle, repitieron premio con dos productos diferentes.

Las gerentes de marca de Kotex Sport y Huggies Pants, los artículos ganadores de Kimberly Clark, aseguraron que la innovación en nuevos sectores fue lo que les permitió ganar este reconocimiento.

“Kotex se caracteriza por brindar productos que satisfagan las necesidades de nuestras consumidoras y quiere ser un aliado para ellas. Creemos que una mujer no se define por su periodo y por eso decidimos lanzar este producto que no solo retiene el flujo menstrual sino el sudor”, afirmó Nicole Briseño, gerente de la marca.

Según Laura Sánchez, gerente de marca de Huggies, con su producto “decidimos revolucionar esta categoría, siendo pioneros de los pañales “pants” que es el único con ajuste perfecto y es súper cómodo a la hora de adaptarse a sus necesidades”.

Se espera que el próximo año se sigan añadiendo más categorías y exponiendo otras innovaciones que logren cumplir con los requisitos de selección y sean los preferidos por el consumidor.

Estos fueron los productos ganadores:

Pixie Avenas Naatu Granolas Naatu Cerveza Andina Smirnoff Lulo Canola Life Barra Haz de oros Mezcla para Pancakes Good chips Sprimi2 Jumbo Bites Huggies Kotex Sport Zeiss

