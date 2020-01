A continuación, presentamos algunos de los lanzamientos más destacados del CES 2020. Construimos esta compilación con el apoyo de las mismas marcas, quienes nos contactaron a través de sus agencias de relaciones públicas.

Woven City, el prototipo de ciudad del futuro que construirá Toyota

Durante la apertura de la edición del Consumer Electronics Show, CES 2020, Toyota anunció sus planes de construir un prototipo de ciudad del futuro, Woven City. Se haría en un espacio de 70 hectáreas en la base del Monte Fuji en Japón. La inauguración está prevista para principios de 2021.

Imaginada como un laboratorio viviente, Woven City servirá de hogar para residentes de tiempo completo e investigadores. Podrán probar y desarrollar tecnologías como la conducción autónoma. También, robótica, movilidad personal, casas inteligentes e inteligencia artificial en un entorno real.

“Construir una ciudad completa desde cero, incluso a pequeña escala como esta, es una oportunidad única para desarrollar las tecnologías del futuro, incluyendo un sistema operativo digital para la infraestructura de la ciudad. Con personas, edificios y vehículos conectados y comunicándose entre sí, a través de datos y sensores, podremos probar la tecnología de IA conectada, tanto en el ámbito virtual como en el físico. Maximizando su potencial “, explicó Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation.

Convocatoria

Toyota realizará una convocatoria abierta de colaboración con otros socios comerciales y académicos. Invitará a científicos e investigadores de todo el mundo interesados en trabajar en sus propios proyectos en esta incubadora.

“Le damos la bienvenida a todos aquellos que estén inspirados en mejorar las formas de vida futuras. A quienes quieran aprovechar las ventajas de este ecosistema de investigación único. Es una búsqueda por generar mejores formas de vivir y de movilizarse”, agregó Toyoda.

Para el diseño de Woven City, Toyota convocó al arquitecto danés Bjarke Ingels, CEO de Bjarke Ingels Group, BIG. El equipo de BIG fue responsable de diseñar proyectos como: 2 World Trade Center, en Nueva York, y Lego House, en Dinamarca; también las oficinas centrales de Google en Mountain View y Londres.

“Una gran cantidad de tecnologías diferentes está comenzando a cambiar radicalmente la forma en que habitamos y navegamos nuestras ciudades. Las soluciones conectadas de movilidad, autónomas, libres de emisiones y compartidas van a generar un mundo de oportunidades para el desarrollo de nuevas formas de vida urbana. Con la amplitud de tecnologías e industrias a las que hemos podido acceder y colaborar desde el ecosistema de compañías Toyota, creemos que tenemos una oportunidad única para explorar nuevas formas de urbanidad con Woven City, allanando nuevos caminos para que otras ciudades exploren “, sostuvo Bjarke Ingels, fundador y director creativo de BIG.

Diseño de Woven City

El plan incluye el diseño de tres tipos de usos diferentes para las calles. Uno, solo para vehículos rápidos. Otro, para una combinación de vehículos de baja velocidad, movilidad personal y peatones. Un tercero, para un uso de parque de paseo peatonal. Estos tres tipos de calles se entrelazarán para formar un patrón de cuadrícula orgánica ayudando a acelerar las pruebas de autonomía.

La ciudad será completamente sustentable. Con edificios hechos principalmente de madera para minimizar la huella de carbono. Utilizando los métodos de construcción de la carpintería tradicional japonesa, combinada con métodos de producción robóticos. Los techos estarán cubiertos con paneles fotovoltaicos. Así podrán generar energía solar, que sumará a otra generada por celdas de combustible de hidrógeno. Toyota también planea realizar un tejido natural al aire libre, con vegetación nativa e hidroponía.

Las residencias

Estarán equipadas con lo último en tecnologías de apoyo a las personas. Por ejemplo, robótica en el hogar para ayudar con la vida diaria. Los hogares utilizarán inteligencia artificial basada en sensores, para verificar la salud de sus ocupantes, atender las necesidades básicas y mejorar la vida cotidiana. Así, se genera la oportunidad de implementar tecnología conectada con integridad y confianza de una manera segura y positiva.

Para trasladar a los residentes por la ciudad, solo se permitirán vehículos totalmente autónomos con cero emisiones en las vías principales. En Woven City, los e-Palettes eléctricos y autónomos de Toyota se utilizarán para el transporte de personas. Entregas de productos. Comercio minorista móvil.

Tanto los parques de cada barrio como un gran parque central para la recreación y una plaza central para reuniones sociales fueron diseñados para unir a la comunidad. Toyota cree que alentar la conexión humana será un aspecto fundamental de esta experiencia.

Los primeros pobladores de Woven City serán empleados de Toyota Motor Corporation y sus familias. Parejas de jubilados. Comerciantes. Científicos invitados y socios de la industria de Toyota. El plan es que el proyecto comience con 2.000 habitantes, agregando más a medida que evolucione.

Asistente de Google en CES 2020

En CES 2020, Google presentó las nuevas funciones de su asistente de voz. Hoy está disponible en más de 90 países y lo usan alrededor de 500 millones de personas.

Funciones como las notas caseras para dejar avisos digitales a otros integrantes del hogar. Marcación rápida para hacer llamadas con voz. Lectura en voz alta y natural de artículos largos o blogs. Comandos de voz en automóviles, son algunos de los avances presentados por Google durante el CES 2020.

Acciones programadas

Google quiere darles a los usuarios un control más granular sobre sus dispositivos inteligentes para el hogar. Con una nueva función llamada “Acciones programadas” que saldrá a finales de 2020, podrán pedirle al Asistente que encienda o apague. Que inicie o detenga un dispositivo inteligente compatible en el momento en que lo elijan. Por ejemplo, pueden decir: “Ok, Google, enciende la cafetera a las 6 a.m.”. Además, desde la aplicación Google Home, ahora es posible controlar más de 20 nuevos dispositivos. Incluye unidades de aire acondicionado, purificadores de aire, bañeras, cafeteras, aspiradoras y más, todo desde un solo lugar.

Este año, los usuarios encontrarán más dispositivos inteligentes de las principales marcas que funcionarán con el Asistente, por ejemplo:

August Smart Locks

Enrutadores Telus Wi-Fi Hub

Lavadora de carga frontal Ultrafresh de GE Appliances

Ducha MOEN

Cámara exterior Wi-Fi Spotlight de D-Link

VIAROOM Smart, Somfy TaHoma Hub

Lámpara de cama Yeelight Staria Pro

Abre-puertas de cochera de MerossSmart.

Para tener una experiencia de iluminación envolvente mientras ve una película, pueden usar el Asistente para encender el Philips Hue HDMI Sync Box. Este sincronizará las luces inteligentes Philips Hue con el televisor.

Notas caseras y marcación rápida

Con las notas caseras, los usuarios podrán despejar el desorden de las notas de papel alrededor de la casa y asegurarse de que las notas sean vistas en una ubicación central creando notas adhesivas digitales con el Asistente en una pantalla inteligente. Cualquier persona en casa puede crear o ver estas notas sin necesidad de iniciar sesión. Por ejemplo, cuando alguien salga por la puerta por la mañana, puede dejar una nota informando a otros miembros del hogar que ya alimentó a la mascota. Simplemente tendrá que decir: “Ok, Google, deja una nota que diga que ya le di el desayuno a Max”.

También podrán poner sus contactos más importantes en “marcación rápida” para los contactos del hogar, para que cualquier persona en casa pueda hacer llamadas de forma rápida y sencilla a través de los altavoces y las pantallas inteligentes. Una vez configurado, cualquiera en el hogar podrá llamar a la vecina Sara diciendo “Ok, Google, llama a Sara” o tocando el nombre de Sara en la lista de contactos del hogar de la pantalla inteligente.

Ambas funcionalidades estarán disponibles en este año.

Avances en tecnología de voz

Una de las fortalezas del asistente es aprovechar los avances de Google en la comprensión del lenguaje y la voz para incorporar funciones útiles a los teléfonos. Durante el CES 2020, Google mostró un adelanto de una nueva experiencia que permite la lectura natural de contenido de formato largo. A diferencia de los lectores de pantalla tradicionales, esta experiencia se basa en nuevos conjuntos de datos de voz para crear voces que suenan más expresivas y más naturales, por lo que es más fácil escuchar durante un período de tiempo más largo.

Existen muchas formas en que esto puede ser útil, pero una de ellas es leer en voz alta páginas web con contenido de formato largo desde el teléfono, como un artículo de noticias, un blog o un cuento. Desde un dispositivo Android, solo es necesario decir “Ok, Google, léelo” o “Ok, Google, lee esta página” cuando se esté viendo un artículo. El contenido se puede traducir a 42 idiomas, como alemán o español. También se busca incluir capacidades de desplazamiento automático y resaltado de texto que ayuden a los usuarios a seguir el texto mientras se lee en voz alta.

Uno de los lanzamientos más populares de la compañía durante el año pasado fue el modo de intérprete, una función de traducción en tiempo real para el teléfono, pantalla o altavoz inteligente que permite a las personas tener conversaciones fluidas⁠, incluso si no hablan el mismo idioma. A partir de hoy, las empresas de todo el mundo pueden llevar el modo de intérprete a sus visitantes a través de los socios de Google, Volara y SONIFI.

Privacidad en CES 2020

Como parte del compromiso que Google ha dicho tener con la privacidad, el Asistente de Google está diseñado para mantener segura la información de las personas. Por ejemplo, el Asistente está diseñado para permanecer en modo de espera hasta ser activado, como cuando alguien dice “Ok, Google”. Cuando está en modo de espera, el Asistente no envía lo que se está diciendo a Google ni a nadie más. De forma predeterminada, Google no conserva las grabaciones de audio, y los usuarios pueden decidir si desean que conserven sus audios para que los productos de voz de Google sean más útiles y mejores para todos.

Como parte de las novedades del CES, Google presentó dos nuevas acciones de voz para que los usuarios controlen fácilmente su privacidad, como “Ok, Google, eso no era para ti”. Esta frase le da a entender al Asistente que olvide lo que escuchó si ocurre una activación involuntaria. También es posible preguntar “Ok, Google, ¿estás guardando mis datos de audio?” para saber más sobre los controles de privacidad e ir directamente a la pantalla de configuración para cambiar las preferencias.

Televisores, automóviles y altavoces

El Asistente llegará a muchas nuevas pantallas inteligentes, altavoces, auriculares y barras de sonido de Acer, Aftershokz, Anker Innovations, Belkin, Cleer, Harman Kardon, Konka, JBL, Lenovo, Philips, Seiki y LG.

Los televisores son otro lugar importante para que las personas usen el Asistente. Por eso, Google ha actualizado Android TV para que sea más fácil para los fabricantes de televisores incorporar micrófonos de campo lejano en televisores. Comienza con los modelos más actuales de Hisense y TCL en Estados Unidos para que funcionen como cualquier otro altavoz inteligente con Asistente. Ya sea que el televisor esté apagado o no encuentren el control remoto, los usuarios pueden usar el Asistente para acceder a medios y entretenimiento, obtener respuestas y controlar el televisor con sus voces. El Asistente de Google también estará disponible en los nuevos Smart TV habilitados por voz de Samsung, que se lanzarán en 2020.

Con el Asistente de Google integrado en automóviles seleccionados con Android Automotive OS y todos los automóviles con compatibilidad Android Auto, los usuarios pueden optimizar y simplificar cada viaje para aprovechar al máximo el tiempo en el automóvil. A finales de 2019, Volvo Cars reveló que su primer automóvil eléctrico, el Volvo XC40 Recharge, tendrá un nuevo sistema de información y entretenimiento impulsado por Android con el Asistente de Google incorporado. BMW también anunció el soporte inalámbrico de Android Auto. Estos anuncios estarán disponibles inicialmente en Estados Unidos.

Mastercard presenta su evolución de marca sonora

Con el propósito de estar en línea con las actuales exigencias de las audiencias, Mastercard presentó, en el marco del CES 2020, su primer sencillo musical integrado con su marca sonora.

Para esto, Mastercard contó con la colaboración de la artista sueca Nadine Randle, quien integra los valores de marca y la identidad sonora de la compañía. Debutó en vivo desde Live @ CES en Las Vegas, un evento realizado en alianza con iHeart Radio el 8 de enero. El sencillo se titula Merry Go Round.

“Estoy encantada de colaborar con Mastercard en su primer sencillo. Su marca sonora es única y flexible, y agrega una dimensión dinámica a Merry Go Round que transmite pasión y optimismo: dos principios clave de la identidad de Mastercard y aspectos importantes de la canción”, señaló Nadine Randle, cantante y compositora.

“El sonido es nuestra próxima frontera para la expresión de la marca y una forma poderosa de llegar a los consumidores a través de la pasión que nos conectan a todos. Estamos encantados de asociarnos con Nadine en Merry Go Round para integrar la reconocida marca sonora, lo que resalta las muchas formas en que la marca se puede utilizar más allá de los medios tradicionales“, dijo Raja Rajamannar, vicepresidente global de marketing y comunicación de Mastercard.

Para el álbum de Mastercard, la compañía se alió con el compositor y productor Niclas Molinder. En colaboración con artistas emergentes y globales, se espera que el resultado sea una experiencia musical que brinde un nuevo significado y propósito a la marca.

“El lanzamiento de esta canción integrada con la marca sonora es única y señala la forma en que está cambiando la música y el consumidor. La reconocida arquitectura de sonido tiene una forma increíble de trascender géneros y geografías, mientras evoca continuamente emoción a través de su melodía expresiva. Fue un placer trabajar con Mastercard en esta canción tan importante”, expresó Niclas Molinder, compositor, productor y fundador de Session (antes Auddly).

Huawei gana los premios Best of CES y Editor’s Choice

La compañía Huawei se destacó durante el Consumer Electronic Show, CES 2020, con reconocimientos como el Best of CES 2020 de Phandroid para el Huawei Mate 30 Pro y Huawei FreeBuds 3.

Phandroid es un sitio web dedicado a informar acerca de Android. En este caso, Huawei fue elogiada por sus características de hardware en un teléfono inteligente. Su cámara fue considerada como una de las mejores de 2019. El medio especializado también le otorgó a los auriculares inalámbricos de diseño abierto True Wireless Stereo, TWS, Huawei FreeBuds 3, el premio Best of CES 2020.

Así mismo, el premio Best of CES de Pocketnow fue entregado al Huawei nova 5T. Mientras que el reconocimiento Editor’s Choice fue para el reloj inteligente de alto rendimiento, Huawei Watch GT 2.

Pocketnow es una de las publicaciones más antiguas dedicadas exclusivamente a la tecnología móvil. Pocketnow reconoció a Huawei nova 5T por su diseño, sistema de cámara cuádruple asistida por IA, excelente rendimiento general y gran resistencia de la batería. El medio experto también entregó el premio Editor’s Choice al Huawei Watch GT 2, por su diseño, pantalla, monitorización precisa de la frecuencia cardíaca y duración de batería.

El Reader’s Smartphone of the Year de Stuff fue para el Huawei P30 Pro. Stuff es la revista de gadgets y tecnología más vendida del mundo. Le entregó el premio Reader’s Smartphone of the Year al Huawei P30 Pro por su rendimiento, capacidades de zoom, y resultados precisos que su sensor ToF puede producir con respecto al bokeh sin comprometer la vida útil ni el rendimiento de la batería.

En general, los medios de comunicación internacionales reconocieron los dispositivos de Huawei por sus innovaciones en conectividad sin interrupciones, batería de larga duración, diseño, rendimiento y capacidades de cámara.

Epson: la experiencia de transmisión en pantalla grande en CES 2020

Epson presentó en el CES 2020, los modelos EF-100W y EF-100B, proyectores láser de transmisión inteligente preparados para recibir todo tipo de dispositivos streaming. Los propósitos: brindar una nueva experiencia de transmisión en pantalla grande y redefinir la forma en que los consumidores disfrutan de su contenido favorito. Basado en la tecnología de matriz microláser de Epson, el proyector láser produce imágenes de hasta 150 pulgadas prácticamente en cualquier pared o pantalla especial. El proyector láser EF-100 de Epson brinda brillo y precisión del color para contenido de streaming y videojuegos.

“Cuando uno advierte la increíble producción que tienen las series y las películas, se da cuenta de que un dispositivo móvil de 6 pulgadas no es suficiente para tener una gran experiencia. El proyector láser de transmisión inteligente EF-100 de Epson permite a los usuarios ver sus contenidos favoritos en un tamaño de hasta 150 pulgadas en cualquier momento y lugar”, explicó José Luis Rodríguez, especialista líder business products y videoproyectores para Epson Colombia.

Samsung una nueva categoría de electrodomésticos

Durante el CES 2020, la compañía presentó electrodomésticos modulares con nueva tecnología, diseño inteligente y conectividad que se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de cualquier hogar.

Estos nuevos electrodomésticos inteligentes tienen como propósito redefinir las tareas cotidianas y permitir que los usuarios dediquen más tiempo a personas, espacios y actividades que aman.

“Nuestro objetivo es desarrollar electrodomésticos diseñados para la manera actual de vivir: dispositivos que combinan un diseño moderno con tecnologías innovadoras. Con estos productos, eso es exactamente lo que estamos brindando a nuestros consumidores: la capacidad de elegir entre varios electrodomésticos que hacen que su vida en el hogar sea más práctica, conectada y significativa“, dijo Harry Choi, vicepresidente senior del equipo de diseño de electrodomésticos digitales y los laboratorios de estilo de vida de Samsung Electronics.

Algunos de los diseños modulares y personalizables de Samsung

Bespoke: un refrigerador que, mediante el uso creativo de materiales y colores, puede dar un toque personal de estilo a la cocina. Además, personaliza las funciones del refrigerador con Flex Zone, un compartimento que se puede usar como refrigerador o congelador.

Placa Portable Slim Double Induction: facilita la preparación de comidas en cualquier lugar de la cocina, o incluso en otra habitación de la casa. Los quemadores pueden funcionar por separado, para saltear alimentos en sartenes y ollas. Como una superficie unificada mayor al asar. O, cocinar con utensilios más grandes.

Refrigeradores Cube de Samsung: tienen tres nuevos modelos: Wine, Beer y Beauty. Estos refrigeradores modulares vienen en una variedad de colores con estilo que combinan con cualquier decoración.

Samsung Shoe Care System: una innovación para el cuidado del calzado en el hogar. Proporciona una solución todo en uno que ayuda a desodorizar, deshumidificar y secar los zapatos con un dispositivo práctico.

