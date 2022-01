Sunshine, Anytime es la campaña que comunica el lanzamiento de Corona Sunbrew 0,0%, la cerveza sin alcohol y con vitamina D. El producto nuevo en el portafolio de la marca mexicana se lanza inicialmente en Canadá; contiene el 30% del valor diario de vitamina D por porción de 330 mililitros en Canadá y 60 calorías de 330 mililitros.

Luego del lanzamiento en Canadá, en la época del año con luz solar limitada, finalizando el 2022 Corona ampliará la oferta de productos sin alcohol en el Reino Unido, y luego en los mercados clave del resto de Europa, Sudamérica y Asia.

La marca reportó, citando a IWSR, que se proyecta el crecimiento de la categoría sin / bajo alcohol a nivel global en 31% hasta 2024. Es así como surge Corona Sunbrew 0,0%, una idea que Corona construyó de la mano de su aliado David Miami. Incluso, la marca reveló:

La cerveza Corona Sunbrew 0,0% fue preparada a partir de Corona Extra. El alcohol fue extraído y luego se mezcló la cerveza sin alcohol con vitamina D y sabores naturales. Así lo explicó Brad Weaver, vicepresidente global de Investigación y Desarrollo de Innovación en ABInBev:

“Después de numerosas y rigurosas pruebas, Corona Sunbrew 0,0% muestra con orgullo nuestra capacidad de encontrar soluciones, lagunas y oportunidades de crecimiento como marca. El viaje no fue fácil, ya que la vitamina D es sensible al oxígeno y a la luz y no es fácilmente soluble en agua. Pero gracias a nuestra continua inversión en innovación e investigación y desarrollo, nuestro equipo fue capaz de crear la única cerveza sin alcohol con vitamina D, proporcionando una oportunidad única en el mercado”.

Publicidad