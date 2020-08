Proyecto Moonshot es la primera iniciativa de Kantar, la empresa líder de investigación de mercados, en la que utilizando los datos de empresas como Google, Pandora y Anzu, evalúa el impacto de la publicidad en la marca y las ventas. También anunció las sociedades de medición sin cookies que incluyen a Dish, Pinterest, Roku, Snap, Spotify y Twitter.

A través de Moonshot se espera que la industria de medición basada en cookies migre a las integraciones directas del publisher. De esta forma, lograr una medición independiente efectiva, dentro de un plan de medios que incluye soluciones de sondeo para entornos de walled garden y campañas cruzadas.

La eliminación de las cookies y su impacto en la medición de efectividad publicitaria

Getting Media Right, un estudio de Kantar, identificó que dentro de las prioridades de los anunciantes se encuentran la necesidad de probar el ROI; atribuir el impacto de la marca y las ventas a los canales correctos; así como la capacidad de optimizar a través de las campañas. Hasta ahora han podido medir la efectividad de su publicidad en línea con muchos publishers, excepto los walled gardens, utilizando cookies de seguimiento; pero con la desaparición de la Third Party Data, deben explorar otras plataformas que combinen metodologías de integración directas y mediciones probabilísticas ampliamente validadas.

Esto es lo que ofrece el Proyecto Moonshot; metodologías sin cookies, que cumplen con la privacidad para implementar mediciones y seguimiento. Su núcleo cuenta con la red de perfiles basada en permisos y compatible con la privacidad de Kantar de 100 millones de consumidores en todo el mundo.

Jane Ostler, Kantar’s global leader for Advertising Effectiveness, comentó: “A medida que crece lo digital, es aún más importante que los publishers puedan defender sus ingresos publicitarios con una visión independiente del rendimiento para los anunciantes. La eliminación gradual de las cookies de terceros del panorama digital significa que los métodos de seguimiento de la efectividad de los anuncios en línea deben evolucionar, de una manera que cumpla con la privacidad”.

