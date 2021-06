Por redes sociales se viralizaron varias iniciativas de las marcas que direccionaron su comunicación para celebrar el triunfo de Egan Bernal en el Giro de Italia. Una de estas fue Andina, que dio a conocer una edición especial de la tradicional lata de cerveza vestida de rosado y con la imagen del deportista colombiano.

Contrario a “Egansito”, la estrategia de branding anunciada por Ramo, Andina si realizó un muestreo del producto, con una edición limitada de 50.000 latas. No obstante, no intervino la producción de los envases y la estrategia consistió en adicionar una funda con el cambio de imagen en los six pack y en las presentaciones individuales del producto.

P&M habló con Catalina Zúñiga, gerente de marca de Cerveza Andina, para detallar esta acción de comunicación.

“Esta es una edición conmemorativa de Andina por el triunfo de Egan Bernal en el Giro de Italia. Fue una iniciativa de muestreo que tuvimos mediante focos de recorridos de nuestros ciclistas aficionados en Colombia”, dijo la vocera de la marca.

No es solo una edición especial, es el compromiso de la marca

Sin embargo, según lo comentó Zúñiga, la lata rosada no es una iniciativa aislada y está alineada con el compromiso de la marca con el deporte colombiano.

“La relación de Cerveza Andina con Egan Bernal inició desde hace más de un año. Para esta ocasión, en el Giro de Italia contamos con un periodista experto en ciclismo que nos ayudó a tener en tiempo real la información de las 21 etapas. Gracias a él y de la mano con Egan, hicimos contenidos exclusivos para mantener prendido el interés de esta competencia, en todas las redes sociales de la marca“, señaló.

Adicional a ello, Andina también estuvo presente en la transmisión del encuentro ciclístico y pautó en varios espacios, incluyendo televisión, radio y medios digitales. “Lanzamos un comercial que se conectó con el sentimiento de todo un país y exaltó el trabajo de Egan en las carreteras de Italia”, comentó Catalina.

Por otro lado, Cerveza Andina también es el patrocinador de la Federación colombiana de ciclismo. La marca ha estado presente en las carreras más importantes del deporte como el Tour Colombia UCI 2.1, la Vuelta Colombia Femenina de ciclismo élite, la Vuelta a la Juventud de ciclismo y la Vuelta Colombia Masculina de ciclismo élite.

“Nuestro ADN de marca es Colombia, su riqueza y su diversidad; esto nos permitió acercarnos al ciclismo y entender su profundo significado en el sentimiento de un país que ha acompañado las páginas de oro de este deporte”, concluyó la gerente de marca.

