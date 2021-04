Andrés Londoño, International Growth Lead para México y Colombia de RD Station, habla con P&M sobre tendencias digitales, automatización y seguimiento de clientes. En esta conversación junto a Gabriel Pineda, director de contenidos de P&M, Andrés nos amplió información en materia de uso de herramientas digitales en función de lograr la transformación digital de las empresas.

Automatización y aceleración digital: necesidades al descubierto

La innovación y aceleración de lo digital vivida durante la pandemia, dejó claras las necesidades de las empresas en materia de herramientas y talento especializado. Es en este segundo punto, que Andrés Londoño centró su conversación, sosteniendo que el rol de la educación en habilidades para el mundo digital se hacen necesarias, empezando por entender el propósito mismo de las compañías.

Objetivo principal de las campañas

Para Andrés Londoño: “Hay mucho talento que está enfocado a métricas de vanidad. La educación debe apoyar, para que las personas que trabajan bajo este enfoque, sepan que debemos obedecer a una cultura de datos, métricas accionables y no de vanidad. Lo bonito del marketing digital es que la información está al alcance para que el talento salga a la luz. No es simplemente el que quiere montar algo, sino el que se entrena para el negocio”.

Cada negocio tiene una receta perfecta para construirse

Para Andrés Londoño, no existen herramientas, ni claves para el trabajo digital. Asegura que la receta de cada uno de los negocios es particular y por lo mismo, no son una ley de éxito. Sin embargo, asegura que si hay herramientas que nos sirven para obtener métricas e insights accionables, que sí contribuyen al negocio.

El camino de la automatización

Está claro que todos desean encontrar el secreto para lograr automatizar sus procesos. Seguramente llegó a esta nota en función de encontrar un paso a paso. Es por eso que Andrés Asegura que el camino a la automatización obedece a encontrar profesionales apasionados por aprender las herramientas, más allá de especialistas en las mismas. Muchas de ellas están al alcance de todas las empresas por módicos precios, pero más allá de contar con las herramientas, se debe contar con la pasión por entender los procesos de la empresa y optimizar estos recursos en función de su propósito de negocio.

“Hay una nueva generación que tiene la fortuna de trabajar y no trabajar, de estar en lo que realmente les apasiona. La automatización nos permite hacer las cosas más rápido, pero estas herramientas requieren de personas que les guste lo que hacen. Requieren que la persona que está haciendo marketing pueda entender la lógica de sus procesos y el negocio”, añade Andrés.

Publicidad

No se pierdas toda la charla con Andrés Londoño. Dele play a la Videoentrevista P&M.

También le puede interesar: Watchalongs y otras tendencias de comunicación en YouTube

Comentarios