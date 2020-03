La directora general de Starcom y de Servicio al Cliente para Coca-Cola región, Ximena Villamil, ahora será la cabeza Publicis Media, la agencia de medios de Publicis Group en Colombia.

Ximena cuenta con quince años de experiencia en centrales de medios en el área de investigación, planeación, dirección de cuentas y estrategia. En Publicis lleva cinco años, donde ha aportado con su experiencia y habilidades a conseguir óptimos resultados.

¿Cuál es la línea estratégica de Publicis Media?

Nosotros hoy en día estamos pensando como grupo y no como agencias individuales. Desde Publicis Media buscamos empezar a crear soluciones optimizadas a los clientes, porque hoy un modelo estático no funciona. Y cada negocio, cada categoría, tiene su propia necesidad.

¿Qué significado tiene “The Power of One en esta línea estratégica?

The Power of One significa ofrecer lo mejor del grupo, según el objetivo del cliente. Es decir, si un cliente está en un proceso de transformación digital, tenemos agencias digitales. Si un cliente tiene como objetivo la transformación interna para conseguir data o generar modelos predictivos de negocio, tenemos el equipo y las herramientas para hacerlo. Entonces es, cómo coger los mejores del grupo para optimizarlos a las necesidades de negocio que tenemos puntualmente.

¿Qué aporta su perfil a este propósito en Publicis Media?

La ventaja es que ya llevo cinco años en el grupo, y en esa experiencia he tenido la oportunidad de trabajar en varias cuentas de las que tenemos compartidas. Entonces ya venimos desarrollando las metodologías, los procesos y sobretodo el espíritu, porque esto a veces es más de tener las ganas de hacerlo y el propósito de hacerlo que incluso las herramientas.

¿Cuál es su propósito a desempeñar en su nuevo cargo?

El principal es hacer que Publicis Media cumpla la promesa frente a los clientes. Todas las agencias somos expertas en hacer brochures bonitos, presentaciones muy lindas, pero llevarlas a la acción es realmente donde está el objetivo. Entonces el propósito es ser consecuentes y coherentes con la promesa que le entregamos a cada uno de nuestros clientes.

¿Qué valor agregado podría aportarle a la agencia?

La experiencia en todas las áreas del negocio. Con la transformación digital que ha atravesado el grupo, he logrado también perfilarme en ese campo. Entonces yo creo que la integralidad pero con una versión más holística del negocio en donde no nos podemos quedar en las soluciones de una agencia de medios, sino cómo nos reinventamos para proponer cosas nuevas que le aporten valor al cliente.

Sin embargo, esto no se logra porque una persona llegue a un cargo. Esto es el resultado del trabajo en equipo. Y una de las cosas que más hemos valorado y la industria nos reconoce por eso, es por el valor que le damos al talento. En retenerlo, en hacerlo crecer, en incorporar grandes perfiles y sobretodo, porque en los momentos más críticos es cuando más hemos defendido el talento.

¿Cuál es el reto que enfrenta la agencia, y que por ende, debe enfrentar usted en su nuevo cargo?

El negocio está cambiando demasiado rápido. El consumidor hoy tiene la decisión de que una marca continúe o desaparezca del mercado. Entonces, el reto más grande es cómo nos actualizamos a las demandas que hoy está teniendo el consumidor.

