La nominación de Publicis Groupe Colombia y sus agencias en 4 categorías de los premios Top 10 P&M es fruto del modelo de integración de esta multinacional francesa desde hace 4 años. Gracias a una potente alquimia de data, creatividad y tecnología, lidera la transformación de negocios en toda la cadena de valor.

La integración de sus agencias creativas, de medios y digitales bajo la sombrilla de Publicis Groupe y su propuesta de formación de talento joven han generado destacados resultados, como la nominación del grupo en la categoría de mejor Agencia en los premios Top10 P&M.

De acuerdo con Olga Lucía Villegas, CEO de Publicis Groupe Colombia, esta integración ha requerido de un intenso trabajo de cultura, porque son marcas diferentes que tuvieron años de independencia, además de un ADN distinto.

Aunque cada agencia conservó su esencia, la unión busca crecimientos que las hagan más robustas, al ser parte de una misma organización, con un propósito en común. Es una metodología de trabajo colaborativo para alcanzar las metas de los clientes.

“El modelo Power of One es la visión de todos, que consiste en trabajar juntos para lograr un objetivo. Ponemos a disposición de nuestros clientes no un equipo o una agencia, sino una cantidad de especialistas. De acuerdo con sus necesidades, armamos diferentes modelos efectivos”, manifiesta Villegas.

Publicis Groupe Colombia: Nominaciones al Top 10

Maggi de la Huerta, apoya a los campesinos

La nominación de la campaña de la nueva línea Maggi de la Huerta, en la categoría Acción de Marca con Propósito de los premios Top10 P&M, es el resultado del trabajo de más de un año entre Nestlé de Colombia y la agencia Publicis. La marca tiene un programa de valor compartido que impulsa la sostenibilidad en toda la cadena de valor.

La labor que se hizo fue entender cómo trabajar con las comunidades de forma positiva, ayudarles a fomentar los cultivos agrícolas y entender las necesidades y tendencias del consumidor actual de Maggi.

“El consumidor tiende a buscar productos más saludables y sostenibles. En este caso, ubicamos la zona productora de cebolla en Cucaita, Boyacá, para desarrollar el programa que Nestlé hizo en conjunto con la Fundación Andi”, indica Damian Jozame, director de cuenta de Publicis para Nestlé.

El principal reto fue la comunicación: crear un programa que fuera fácil de entender, porque una cosa es comunicar el origen de los ingredientes y otra, el beneficio de esos ingredientes para el consumidor.

“Creamos una campaña para resaltar la labor del campesino y la estrategia de sostenibilidad de nuestro cliente Nestlé, que satisface no solo a la comunidad productora sino también las necesidades de nuestros consumidores”, explica Jozame.

Renault 50 años Contigo: toda una vida con los colombianos

La campaña de Renault para celebrar sus 50 años de operación en Colombia fue nominada en la categoría de Mejor Campaña Integrada, gracias a un trabajo consistente de la agencia Publicis Digitas y la marca Renault.

Esta no fue una campaña menor. Era la celebración de los 50 años de una marca grande, con un logo robusto, que ha estado presente en la vida de los colombianos. Todos, alguna vez, hemos tenido algo qué ver algo con un Renault; así que forma parte de nuestra cultura.

“La campaña arrancó con un comercial. Después, tuvo un despliegue muy grande en digital. En un aniversario, es normal que las marcas hablen de lo que han hecho. La vuelta que le dimos en este comercial fue hablar sobre qué han vivido las personas al lado de Renault: una graduación, un matrimonio, un viaje… han visto a su familia crecer, aprendieron a manejar en un Renault, etc.”, señala Juan Afanador, director creativo en Publicis Digitas.

La campaña generó un impacto fuerte, con respuestas en las redes sociales. El país se puso a hablar del tema.

“Fue tal el éxito de la celebración de los 50 años de Renault, que la marca logró ser número uno en ventas, después de mucho tiempo. Además, fue la que tuvo más reproducciones y engagement orgánico”, afirma Afanador.

McDonald’s y Spotify: papas que se convierten en música

Para Pablo Acosta, director general creativo en Leo Burnett Open Hub, es una alegría estar nominados en la categoría Uso de Medios, Creatividad e Innovación, de los premios Top10 P&M. Para él, esto demuestra que realmente son relevantes en este momento con una idea potente, que fue replicada en otros países de la región.

“La idea nació cuando nos preguntamos cómo podíamos generar un buen momento para la familia o los jóvenes en McDonald’s. Apelamos a la unión entre la música y la comida, que materializamos por medio de la interacción en Spotify con las papas. Es una experiencia única en el restaurante”, expresa Acosta.

Los individuales de las bandejas tenían una indicación: poner las papas sobre el papel y formar con ellas un código de Spotify que se podía escanear con la aplicación. Así se reproducía una lista musical inspirada en momentos como comer papas en compañía o robarse las papas de los demás.

El spot se desarrolló en conjunto con la agencia brasileña DPZ&T, que es la agencia regional de McDonald’s, circuló en redes sociales y en pauta digital. Adicionalmente, se hicieron activaciones en los restaurantes de toda Latinoamérica.

