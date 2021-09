Hace pocos meses, la Managing Director de Superunion España, contactó a Ana López, por medio de LinkedIn, después de revisar su gran trayectoria profesional y leer algunos artículos que Ana había publicado en diferentes medios de comunicación, Españoles y Latinoamericanos. Al poco tiempo, Superunion, consultora global de Branding de WPP en España, incorporó a Ana López como la nueva Directora de Marketing, posición desde la que liderará el área de Marketing y Comunicación de la consultora, especializada en estrategia, diseño, implantación y gestión de marcas, tanto en España como en América Latina.

“Me buscaron, me llamaron, e hicimos match con la directora general de Superunion, Pilar Domingo. Me gustó mucho su forma de ver el negocio, de explicarme cual iba a ser mi rol y lo que quería en la persona que estaba buscando. Es muy importante que te dejen esto tan claro, desde el inicio del proceso de contratación. Igualmente, ver cómo un jefe que se involucra tanto en el negocio, y que lleve tantos años en el sector, es muy inspirador“, comentó Ana.

Uno de los motivos que incentivó a Ana López para aceptar este puesto fue el gran aprendizaje que quiere tener en cuanto a los procesos internos de esta empresa que lleva tantos años de experiencia, en reposicionamiento de empresas gigantes en el mundo. Su labor será comunicar ese proceso y demostrar que los hace realmente diferentes.

Ana López se une a Superunion procedente de PRISA Brand Solutions Américas, empresa perteneciente al grupo PRISA, líder global en medios y Comunicación en español; donde lideró la estrategia y comunicación digital como directora de Marketing para el mercado hispano de Estados Unidos, Colombia y México.

Anteriormente, ocupó el puesto de Directora de Comunicación y Marketing Global en Adsmovil, empresa del Grupo Cisneros Interactive, que ofrece soluciones de publicidad móvil para el mercado hispano de Estados Unidos y América Latina.

“Una cosa que tenemos clara los profesionales del marketing, es que el branding es indispensable. Pero el proceso que tiene detrás ejecutarlo a profundidad es otra cosa. Hoy en día las marcas saben que tienen un rol de responsabilidad social relevante, que las audiencias, no solo las eligen por tener un producto bueno, si no también, por un propósito y un por qué, y creo que ahí la consultoría en branding juega un papel esencial. Adicionalmente, todas las empresas que necesitan que sus negocios perduren en el tiempo, que quieren crecer, que buscan recordación de marca, y diferenciarse en mercados cada vez más complejos, requieren involucrar en sus estrategias la consultoría de branding para posicionarse o reposicionar su marca” agrega Ana.

Su paso por Adsmovil, que en su momento, fue un cargo de posicionamiento de marca, dónde hacerlo con una empresa Colombiana, era un reto bastante difícil. Una mentalidad de startup, de probar, de hacer y de crear un plan de marketing que funcionara y finalmente funcionó. Al igual que, su paso por PRISA, dónde trabajó el reto de posicionarla como grupo, la convierten en una persona con una experiencia inigualable en consultoría de Branding y Marketing.

“Hemos avanzado mucho como sociedad. Todo el grupo WPP, tiene muy clara la importancia de la inclusión, la igualdad y la diversidad como valores esenciales en el entorno empresarial. El talento, sin lugar a duda juega un papel crucial. Por qué el talento es lo que te define. Y eso no es un obstáculo a la hora de contratar una persona. Yo personalmente, en este proceso me sentí muy tranquila, por que nunca vi que fuera un problema el hecho de ser mujer o tener otra nacionalidad. Me midieron por mi experiencia, conocimientos, mi motivación y lo que supe expresar al trabajar en este sector. Nunca sentí que ser mujer fuera un inconveniente, me sentí en un proceso dónde el género ni siquiera importaba. Esto se da en entornos en dónde existe una cultura organizacional establecida, y regida por valores que suman al propósito de la empresa“ , explica Ana López.