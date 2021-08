El mundo digital de hoy día sin duda nos ofrece una tecnología con múltiples ventajas y beneficios, gracias a su constante desarrollo e innovación. Pero junto a estas surgen amenazas cibernéticas que de la misma manera evolucionan a gran velocidad.

La mayoría de las personas y empresas no saben cómo usar mecanismos de defensas mínimos para poder hacer frente a estas coacciones. Y al igual que el mundo real, estas coacciones operan de forma lógica y con objetivos, poniéndonos en riesgo.

Estas amenazas no solo pueden robar tu número de tarjeta de crédito, sino que pueden suplantar tu identidad y hacer parecer que has sido tú el que ha cometido algún delito. En el peor de los casos, si se tratase de una organización estructurada la que esté de detrás, podría conseguir tu dirección y llegar hasta tu hogar.

La mayoría de los ciberataques son automatizados e indiscriminados, pero suelen dirigirse más a empresas que a un particular. Esto se debe a que uno de los mayores bienes de las empresas es la información.

Hay un tipo de ataque que ha venido tomando auge en los últimos años, este no solo se dirige a empresas o negocios, sino también a personas particulares. Conocido como ransomware, se aprovecha de las vulnerabilidades de la ciberseguridad y está ocurriendo cada vez con más frecuencia.

Pero ¿qué es exactamente el ransomware?

El ransomware es una amenaza malware que secuestra tus datos, es decir la cifra y restringe el acceso a esta información a sus propios dueños. A cambio de recuperar tus datos se pedirá un rescate que generalmente es dinero o criptodivisas.

Este malware tuvo su auge y realizó muchos ataques gracias a un fallo en la seguridad de los sistemas operativos en los ordenadores. Para contrarrestarlo se han tomado muchas medidas como usar software de cifrado como VPN, utilizar sistemas operativos más seguros con defensa anti malware, etc. Pero en realidad ningún sistema está totalmente blindado contra estos chantajes externos.

Sin embargo, una startup está produciendo una SSD para combatir estos ataques, podría ser la tercera línea de defensa contra este malware. Veamos de qué trata.

¿Y una SSD?

Las SSD (Solid State Drive) tuvieron un comienzo con buen pie, pues los entusiastas del alto rendimiento adoptaron el uso de estas unidades externas para aumentar las capacidades de ordenadores de menor costo y portátiles.

Una SSD es una unidad de estado sólido, que es básicamente un dispositivo para almacenar información que se utiliza en las computadoras pero de manera externa. Estas vendrían siendo el reemplazo de los discos duros tradicionales.

Utilizan memoria flash, que es mucho más rápida y ayuda a mejorar el rendimiento de una computadora. Los discos duros más antiguos aunque son tecnologías de almacenamiento, son mucho más lentos lo que hace que la computadora trabaje más lento debido a eso.

En cambio las SSD tienen tiempo de acceso de lectura muy rápida, lo que permite que su rendimiento también lo sea y en consecuencia la computadora que la usa de igual forma.

Y ¿de qué va la SSD que puede prevenir los ataques de ransomware? Continúa leyendo para saberlo.

La SSD segura de Cigent

Cigent Technology es una startup que ha diseñado una SSD que es capaz de auto defenderse, ya que puede comprobar de manera constante todos los ingresos a los datos del disco. ¿Cómo lo hace?, Volviendo “invisible” la información de detectarse un ataque si una credencial de acceso al disco es sospechosa.

El software que han desarrollado tiene un alto nivel de cifrado y de control de acceso, este puede ser utilizado por usuarios de Windows 10. El software “Dynamic Data Defense Engine” estará dentro de las SSD para cumplir su función y el firmware controlador será Phison E12DC-Crypto-SSD.

El conjunto de estos es lo que da una respuesta rápida ante un ataque por ransomware, así los datos e información del ordenador están protegidos constantemente.

Estas SSD serían los primeros equipos de almacenamiento de estado sólido que pueden defenderse a sí mismos de ataques cibernéticos. La motivación de crearlos se debe a que solo un software de defensa puede ser fácilmente burlado, pero estos dispositivos cuentan con autodefensa multicapa capaces de dejar inaccesibles los datos a los atacantes.

De ser así, estamos ante una nueva evolución en el mundo de la ciberseguridad, pudiendo ampliar todavía más nuestras defensas contra esos malhechores digitales que pretendan coaccionarlos a cambio de dinero.

¿Si no tengo una SDD cómo puedo protegerme del ransomware?

Es probable que estas unidades estén pronto a la venta, pero te estarás preguntando qué puedes hacer mientras logras hacerte con una. ¡No te preocupes! aquí te contamos cómo mantenerte a salvo.

Nunca hagas clic en un link riesgoso

Cuando navegamos por internet solemos ver muchísimos vínculos que nos llevan a juegos, loterías, premios, etc., que son llamativos y nos incitan a darles clic. Pero la realidad es que la mayoría de estos son links maliciosos que pueden llevarnos a web desconocidas o de hackers dispuestos a hacerse con nuestros datos.

Usa una VPN al conectarte en un wifi público

Las VPN (Virtual Private Network) son redes privadas que te ayudan a mantener el anonimato cuando navegas por internet. Esta maquilla tu dirección IP y no registra historial de navegación para que nadie pueda rastrearte cuando navegas. Son muy útiles porque cambian tu IP por la IP de otro sitio. Por ejemplo, si usas una IP de Alemania, quien te siga creerá que estas en ese país y no en el tuyo. Además de protegerte, también tendrás a disponibilidad el contenido del país al que te has conectado. Es decir, podrás tener acceso a webs, redes sociales, películas, series, que en tu país estén bloqueados.

Así que puedes aprovechar para transmitir Netflix de forma segura, usando un servicio VPN, y disfrutar de todo su contenido sin ponerte en riesgo.

Actualiza las aplicaciones y el sistema operativo de tu dispositivo

Por último, siempre actualiza tu sistema operativo y aplicaciones contra malware. Recuerda que estos ataques se aprovechan de las debilidades de estos. Con cada actualización se descargan parches de seguridad que reducen los riesgos de una amenaza.

