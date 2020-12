El próximo 4 de enero de 2021 será el lanzamiento de discovery+, el servicio de streaming de esta productora. Con este anuncio, Discovery se suma a Disney, otra compañía de medios que también decidió emerger en esta industria; liderada por marcas como Netflix, y Amazon.

Este nuevo servicio se lanzará mediante una histórica alianza con Verizon que brindará a sus clientes, planes seleccionados durante 12 meses de discovery+.

En su desembarco en los Estados Unidos, discovery+ tendrá la oferta de contenido más amplia a la fecha entre los nuevos servicios de streaming, según la compañía, y presentará una variedad de series originales y exclusivas que incluyen 55.000 episodios de las marcas icónicas de Discovery, la colección de Historia Natural de la BBC, las marcas de A&E, Group Nine y mucho más.

“Con discovery+, estamos aprovechando la oportunidad global de ser el producto definitivo a nivel mundial de historias no guionadas; con el propósito de brindar a los hogares y consumidores móviles una oferta diferenciada en verticales valiosos y perdurables de estilo de vida y la vida real”, aseguró David Zaslav, President y CEO of Discovery, Inc.