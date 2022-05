Cada 17 de mayo desde 2005 se conmemora el Día Mundial del Internet, fomentado por la Asociación de Usuarios de Internet e Internet Society.

El Día del Internet se celebraba los 25 de octubre; sin embargo, la Cumbre de la Sociedad de la Información le propuso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el 17 de mayo se conmemorara el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Por lo que desde ese momento, se designó la misma fecha para los dos acontecimientos.

El internet y las telecomunicaciones han significado un gran avance para las sociedades. Han roto fronteras geográficas en cuanto a comunicación, ha impulsado la economía mundial, además de el desarrollo en sectores como la educación y la salud.

Empero, las brechas digitales no se han reducido al mismo paso que la tecnología avanza. Por eso, el Día Mundial de las Telecomunicaciones promueve el reconocimiento de la importancia en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y de cómo puede minimizarse el fenómeno de conectividad mundial desde su difusión.

¿Qué sería de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones sin internet?

Manuela Roa es Comunicadora Social y actualmente se desempeña como directora de Planeación Estratégica de MullenLowe Retail en MullenLowe Group.

Publicidad

Para Manuela, la forma en que el internet ha transformado las audiencias ha resultado como un factor exponencial en los puntos de contacto.

“Precisamente es por el internet que sentimos que nos están escuchando. Es a raíz de esa hiperconexión que ya no son solo los medios tradicionales; sino que todo es comunicación, todo es publicidad, desde el nacimiento de los influencers, por ejemplo, hasta las compañías que están en capacidad de hacer publicidad”, dice.

También, asegura que sin internet las figuras del sector serían hegemónicas y se perdería la posibilidad de que otros componentes más pequeños como los emprendedores o negocios locales y familiares, hicieran parte de esa conversación mainstream que actualmente permite el internet.

Las telecomunicaciones tendrían que haber encontrado maneras distintas de capturar los datos de las personas. Manuela cree que sin internet, se hubiesen perfeccionado métodos de ventas, comunicación de volantes, la diagramación, entre otros.

“Igual que una persona que es ciega y perfecciona sus otros sentidos, si fuéramos una industria que no tiene el sentido del internet; habríamos tenido que perfeccionar el sentido del ATL, de lo sensorial, del diseño y seguir siendo un negocio relevante para las personas”, señala.

Gracias a la red se ha resignificado lo que es premium; ya no solo son un lujo las grandes marcas, sino que se han posicionado en esa categoría las marcas locales, lo hecho a mano.

Sin internet la multiplicidad de jugadores no habría entrado en ese orden de productos; el sector del mercadeo y la publicidad hubiese fortalecido desde antes su first party data y tendrían más capacidad de ejecutar el BTL. Pese a que lo sensorial y presencial ha tomado fuerza después de la pandemia, sería un plus haberlo perfeccionado desde antes, según Manuela.

“Hoy en Colombia todos tienen un celular, el cierre de las brechas de conectividad tiene que empezarse a trabajar desde arriba: ONG, el gobierno, grandes empresas; la disposición de antenas debe ser alcanzable para todo el mundo, los puntos de pago presenciales. ¿Cómo sería un mundo sin internet, para estar en esos puntos de contacto que no dependen del internet y que le faciliten a las personas estar conectadas todo el tiempo?”, concluye.

