Recientemente, IMS (Internet Media Service) reportó datos relevantes respecto al crecimiento de diferentes plataformas digitales durante 2021. Según el informe de IMS, Twitch y Twitter aumentaron su alcance en Colombia en un 201% y 13%, respectivamente, en comparación con el 2020.

En el caso de Twitch, los colombianos le dedicaron un 766% más de su tiempo. Pese a ser una de las plataformas digitales que suelen ser afines a los videojuegos, también se ven contenidos como Música y Deportes.

Mientras que, en el caso de Twitter, según el reporte, los colombianos estuvieron más conectadas con la situación del país durante la coyuntura del Paro Nacional en abril de 2021 gracias a Twitter; algunos de los hashtags más utilizados fueron: #colombia, #soscolombiaddhh, #paronacional, #soscolombia y #cali.

Publicidad

Por otra parte, el fenómeno de los videojuegos en línea también registró crecimiento. Activision y Electronic Arts aumentaron la cantidad de usuarios en Colombia un 16% recpecto al 2020. Asimismo, el informe de IMS indica que siete de cada diez gamers colombianos que eligen estas dos empresas, jugaron alguna de las siguientes franquicias durante el 2021: FIFA, Madden, Need for Speed, Star Wars, The Sims, Plants vs Zombies, Sim City y Candy Crash.

De otro modo, la industria musical fue una de las principales fuentes de entretenimiento según IMS desde los registros de Warner Music. Los colombianos vieron un 7% más de minutos de videoclips en comparación al 2020. Y los artistas más escuchados del año en Colombia fueron Ed Sheeran, Bruno Mars, David Guetta, Coldplay y Dua Lipa.

“En el último tiempo hubo una aceleración tecnológica histórica y las plataformas digitales fueron parte fundamental de este proceso. Además, el 2021 fue el año en el que se alcanzó una mayor diversificación de alternativas y se generaron más oportunidades para las marcas”, explicó Ignacio Vidaguren, CEO de IMS.

También te puede interesar: Top 50 de marcas vendidas en tiendas de barrio: Tienda Registrada

Comentarios