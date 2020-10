En días pasados, la Superintendencia de Industria y Comercio (Sic) dio a conocer la Guía para las buenas prácticas de la publicidad a través de influenciadores; un manual en el que se consignan las normas existentes en la legislación colombiana para prevenir al consumidor de publicidad engañosa y/o desinformación de la misma, proveniente de los influenciadores o creadores de contenido de las redes sociales.

sanciones de la sic a influenciadores

P&M habló con María Carolina Corcione Morales, defensora del consumidor, sobre lo contemplado en el documento expedido por la entidad, su aplicación en la práctica, y otras medidas gubernamentales para fortalecer el buen ejercicio publicitario del país.

La Guía no establece nuevas normas ni sanciones para la publicidad a través de influenciadores, ¿no considera necesario este tipo de reglamentación?

La guía proporciona recomendaciones dirigidas a los influenciadores y anunciantes para que la publicidad sea entendida como tal y no haya confusión en los mensajes que se transmiten al consumidor. La Superintendencia vigila el acatamiento de las normas en materia de protección al consumidor, en especial las disposiciones relativas a la protección contra la publicidad engañosa; las cuales están consagradas en el Estatuto del Consumidor y normas concordantes. Estas normas están vigentes desde hace ya varios años y son totalmente aplicables a quienes cumplan con las calidades de los sujetos allí obligados.

Por lo anterior, no es necesaria la expedición de nuevas normas ni sanciones, ya que el régimen previsto actualmente en la legislación colombiana es suficiente y le permite a esta Entidad proteger a los consumidores de la eventual publicidad engañosa que pueda presentarse a través de influenciadores.

¿Desde la Superintendencia ya se han impartido sanciones ejemplarizantes, con respecto a los influenciadores, que sirvan de referente para la aplicación de este manual?

Por un lado, debe resaltarse que mediante Resolución No. 20006 del 5 de mayo de 2020, esta Superintendencia inició investigación administrativa en contra de la influenciadora Elizabeth Loaiza Junca pues no allegó una información requerida por esta entidad; así como por ofrecer el producto “ProMed Covid 19 Rapid Test”, afirmando que contaba con Registro Sanitario expedido por el Invima, y que pueden adquirirlo únicamente las gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas; estas condiciones, al parecer, no se ajustan a la realidad, lo cual podría constituir publicidad engañosa. A la fecha, ya se ordenó el cierre del periodo probatorio de la citada investigación administrativa y se corrió traslado para alegar de conclusión.

Por otro lado, vale la pena tener en cuenta que la Sic se encuentra adelantando averiguaciones preliminares en contra de otros influenciadores conocidos como Tatán Mejía, Natalia Giraldo y Luisa Fernanda W.

Respecto de Tatán Mejía y Natalia Giraldo, esta entidad remitió un requerimiento de información con la finalidad de conocer la publicidad emitida sobre la promoción denominada “Cupón Aniversario Beat”; no obstante, a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de ninguno de los influenciadores requeridos.

En atención a Luisa Fernanda W, esta Superintendencia requirió a la influenciadora las piezas publicitarias (videos, imágenes, etc) utilizadas para ofrecer el producto “BANGENERGY” en aras de conocer si existía alguna relación comercial con el productor o comercializador del producto. La respuesta suministrada está siendo evaluada por esta Entidad.

Así las cosas, esta Superintendencia está adelantando los procedimientos respectivos de cara a las actuaciones en curso contra influenciadores, con la finalidad de adoptar las decisiones pertinentes y garantizar la protección de los derechos de los consumidores.

¿Qué otras medidas educativas (foros, talleres, charlas) tienen pensado impartir desde la Super para globalizar los conceptos de la Guía de las Buenas Prácticas?

La Guía se trabajó de manera articulada con la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia -ANDA-, así como también se tuvo en cuenta los insumos de la participación en eventos internacionales donde se abordó la publicidad engañosa en los nuevos esquemas de publicidad digital. Adicionalmente, se estudiaron los comentarios recibidos por parte de la ciudadanía en general, incluyendo gremios, universidades y anunciantes.

Ahora bien, posterior a la expedición de la guía, la Superintendencia anunció su publicación en la página web institucional y a través de sus redes sociales -Twitter, Facebook, LinkedIn, e Instagram- en aras de lograr la mayor difusión posible.

Esta Entidad continuará trabajando en la comunicación de la guía, de manera que esta sea una herramienta útil para garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores; lo anterior, sin perjuicio de las investigaciones que se están adelantando por la inobservancia a las normas que rigen la publicidad y demás disposiciones de protección al consumidor.

