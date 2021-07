Pony Malta Vital es un nuevo producto del portafolio de bebidas no alcohólicas de Bavaria. Fue lanzada en el 2018 y su valor agregado es tener un 40% menos de azúcar, así como aportar vitaminas como el Zinc y complejo B. Esta innovación, de cara a las nuevas necesidades del consumidor, fue la que le permitió ser reconocida como producto del año 2021.

Este título es otorgado por Nielsen y Lookapp, tras un estudio que analiza la percepción de los consumidores por medio de encuestas y pruebas de producto. Las variables tenidas en cuenta son: tractivo del producto (20%); prueba de producto (20%); intención de compra (20%) e innovación (40%).

Los resultados de la investigación le otorgaron el sello de calidad de Product of The Year Colombia 2021 a Pony Malta Vital en sus referencias 200 ml, 1 litro y six pack de 200. Este reconocimiento, según María Teresa Páez, gerente general del premio, impacta positivamente en el posicionamiento y ventas de la marca. La razón principal de este hecho es el aporte del sello a la confianza del consumidor y su certificado al estatus de calidad e innovación del producto.

“Este reconocimiento no solo destaca una acción puntual sino la evolución de Pony Malta como franquicia. En materia de innovación hemos tenido varios lanzamientos de productos pero también en la forma en la que le llegamos a los consumidores”. Así le aseguró a P&M Juan Alonso Torres, director del portafolio de bebidas no alcohólicas de Bavaria.

El análisis del contexto, la clave de la innovación

Las características de Pony Malta Vital como producto -menos azúcar y aporte vitamínico- responden a las tendencias de salud y bienestar que presenta el mercado. Esta lectura acertada del contexto le permitió una mayor receptividad por parte del consumidor, que se vio beneficiado con una alternativa de bebida de malta más saludable.

Por otro lado, durante la pandemia, si bien se vio impactado negativamente el consumo, el cambio en las tendencias hacia hábitos más responsables sirvió para apalancar el posicionamiento de Pony Malta Vital.

“Cuando se tiene una contracción del mercado los productos nuevos son los más afectados pues no cuentan con buen posicionamiento. No obstante, si bien desde el punto comercial se afectó, Pony Vital logró una mayor conexión con sus consumidores gracias a la adopción de nuevas tendencias”, señaló Torres.

¿Cómo posicionar la innovación?

Pony Malta no ha sido solo producto. Desde Bavaria se han encargado de ofrecer experiencias a sus clientes, creando comunidades en torno a cada una de sus marcas. Este hecho, además de la trayectoria en el mercado de 67 años de Pony, también influye en su posicionamiento y elección de compra.

“La marca tiene un propósito que va más allá de vender y es ayudarle a los niños y adolescentes a crear su mejor versión y enfocamos nuestra publicidad hacia este fin. Por ejemplo, promovemos el deporte, la inclusión, la aceptación de la diversidad y la eliminación de cada una de las barreras sociales que impiden a los chicos mostrarse como son”; destacó Juan Alonso.

