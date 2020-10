Este artículo es una recopilación de las videocolumnas P&M del mes de septiembre. Este es un espacio en el que los protagonistas del sector de las comunicaciones y el mercadeo, nos hablan de las tendencias y conceptos más importantes de la industria. En este mes, contamos con la participación de Carolina Ibargüen (Kantar), Andrea Liévano (PRparatodos), Camila Salazar (Beat), Camila Arango (imasD), Santiago Martínez (INDICES) y René Baquero (Hoy – Havas). ¡No te lo pierdas!

Tendencias vigentes en los medios de comunicación: videocolumna de Carolina Ibargüen

Carolina Ibarguen habla acerca de los medios de comunicación y algunas de las tendencias que se han venido desarrollando durante la pandemia y que aún continúan vigentes. Esta información proviene del estudio de The Inmesion, que anualmente se realiza en Kantar y que explora los principales problemas y desafíos de planificación, medición y compra de medios desde el punto de vista de los profesionales del sector y el consumidor. El tema central de esta edición en el estudio gira alrededor de la personalización y cómo representa tanto una oportunidad, como un desafío para el sector.

¿Qué hace una agencia de PR?: videocolumna de Andrea Liévano

¿Qué hace una agencia de PR?: Videocolumna de Andrea Liévano Andrea Liévano, gerente de A Liévano PR y fundadora de PRparatodos, nos habla en su quinta entrega para las #VideocolumnaPyM, sobre qué son y qué hacen las agencias de relaciones públicas. ¡No te lo pierdas! Posted by Revista P&M on Friday, September 25, 2020

Preguntas u opiniones comunes como: mi agencia de relaciones publicas no funciona, el presupuesto que tengo no me alcanza para contratar una agencia, no sé cómo medir los resultados de una agencia de PR. Andrea Lievano, Gerente de A Lievano PR, afirma que con la facilidad que hay hoy en día, cualquier empresa sin importar su tamaño puede hacer relaciones públicas.

Comportamiento de las marcas durante la pandemia: videocolumna de Camila Salazar

Comportamiento de las marcas durante la pandemia: videocolumnasPyM María Camila Salazar, gerente de mercadeo de Beat, nos habla sobre el comportamiento de las marcas durante la pandemia.¡No te pierdas esta nueva #VideocolumnaPyM! Posted by Revista P&M on Friday, September 18, 2020

Una pandemia global como la que estamos viviendo actualmente deja un sin número de lecciones y desde la perspectiva de marketing nos da una opción muy interesante para analizar tanto el comportamiento de los consumidores como el comportamiento de las marcas durante esta emergencia. En Colombia han sido casi 5 meses de aislamiento, donde las marcas han tenido que flexibilizarse y adaptarse de manera rápida en sus comunicaciones. Se han identificado 3 momentos claves de las marcas y sus mensajes a lo largo de la pandemia. No te lo pierdas

¿Cómo elaborar procesos creativos?: videocolumna de imasD

¿Cómo elaborar procesos creativos?: videocolumna de imasD En su segunda entrega para las #VideocolumnasPyM, el equipo de investigación de imasD nos habla sobre metodogologías para .promover procesos creativos. ¡No te lo pierdas! Posted by Revista P&M on Wednesday, September 16, 2020

Camila, parte del equipo de investigación de ImasD, no cuenta sobre como diseñar procesos creativos y no frustrase en el intento. El diseño de proyectos creativos es importante porque al interior de las organizaciones hay una necesidad latente. Esta necesidad, es la de diseñar procesos creativos que faciliten llegar a resultados que puedan medir y ser tangibles. Los procesos no solo son para creativos sino deben ser influyentes y para todas las personas que están en el equipo.

Ética digital: Videocolumna de Santiago Martínez

Ética digital: Videocolumna de Santiago Martínez Santiago Martínez, Managing Partner y CEO de Indices, nos entrega su sexta #VideocolumnaPyM, en la que nos habla sobre la importancia de la ética digital y el buen uso de los datos por parte de las marcas. Posted by Revista P&M on Monday, August 31, 2020

Para evitar que los clientes se sientan invadidos, desde hace varios meses se aviso que se van a dejar de usar las cookies. Además, debido al movimiento provocado por las protestas en Estados Unidos en contra del racismo, IBM y otros productores empezaron a tomar la decisión de no proveer mas el reconocimiento facial. Esto, debido a los casos que se presentaron hace un tiempo en Apple con sus celulares Iphone, donde no se reconocían los rostros de los afroamericanos. Por esto y la privacidad, es que se debe hablar de un compromiso global que se podría llamar ética global.

La importancia de las personas: videocolumna de René Baquero

La importancia de las personas: videocolumnas P&M René Baquero, CCO y Managing Director de Hoy, agencia creativa de Havas, nos habla sobre la importancia de las personas en el proceso de volver a abrir las puertas. ¡No te lo pierdas! Posted by Revista P&M on Wednesday, September 30, 2020

René Baquero, CCO y Managing Director de Hoy, agencia creativa de Havas, nos habla sobre la importancia de las personas en el proceso de volver a abrir las puertas. ¡No te lo pierdas!

También le puede interesar: Eventos híbridos y las tendencias experienciales del 2020

Comentarios