Encanto es la nueva película de Disney que cuenta la historia de los Madrigal, una familia que vive en una casa mágica en las montañas de Colombia. Para honrar a esta historia la marca colombiana de moda y marroquinería Vélez, presentó su nueva colección inspirada en esta película.

Esta colaboración entre Vélez y Encanto, cuenta con un conjunto de piezas que le rinde homenaje a la fauna, flora e idiosincrasia del país. La biodiversidad colombiana se evidencia en cada detalle de estos diseños; en los cuales los estampados y bordados serán su principal característica. Desde flores, hasta animales exóticos referentes a la película, hacen parte de esta nueva colección.

Esto no solo se muestra en los productos sino también en las tiendas, en donde hay elementos representativos de la película. Además, la colaboración se destaca por ser el único co-branding oficial en Latinoamérica con Disney, Encanto.

Adicionalmente, Totó La Momposina, cantante, bailarina y maestra de la música colombiana, hizo parte del video clip para la colaboración; ya que ella es una figura que representa a la cultura y al empoderamiento femenino que se denota en la película Encanto.

“Para Vélez es muy emocionante poder compartir con el consumidor una colección que celebra los colores, la alegría y la calidez de Ecanto a través de una marca de tradición colombiana como Vélez”, afirmó Miguel Vives, SVP, consumer products, games and publishing, The Walt Disney Company Latin America, y general manager, The Walt Disney Company Mexico.