L’Oréal Paris lanzó “Stand Up” en Colombia, una campaña contra el acoso callejero. Esta es en asociación con la ONG Rigth To Be, teniendo en cuenta que esta problemática social es la #1 que padecen mujeres y niñas a nivel mundial.

La metodología 5D de Right To Be (Distraer, Delegar, Documentar, Desahogar y Dirigirse al acosador) es la guía de entrenamiento para minimizar y enfrentar el acoso callejero. Con lo anterior, realizarán dos tipos de entrenamiento:

El primero será llevado a cabo por la ONG Ayuda en Acción para los grupos vulnerables de la situación de acoso.

El segundo, será gratuito a través de la página web.

Para la sección de Creatividad al día de P&M, Ana Gaitán, Customer Success Director de la agencia SamyRoad, habló de la campaña:

¿Cuál fue el desafío o reto al momento de ejecutar la campaña de cara al consumidor?

“Queremos retar a las personas para que se capaciten y contribuyan a masificar el mensaje; generando así un cambio cultural para las generaciones actuales y futuras”, afirmó Ana.

La campaña busca impactar a través de un mensaje que no se quede solo en un evento bien ejecutado y que sólo genere consciencia, sino que eduque a las personas, asistentes, medios e influenciadores sobre el acoso callejero en Colombia.

¿Cuál es el contexto en el que surge esta necesidad?

L’Oréal Paris realizó un estudio en 2021; reflejó que el 80% de las mujeres en el mundo, ha sufrido una situación de acoso en espacios públicos. De allí, nace la unión entre la compañía y Right To Be; en abril de 2022 fue el momento de implementar la campaña en Colombia para fomentar la capacitación de las personas y reaccionar ante un caso de acoso callejero.

¿En qué consistió la idea o propuesta creativa?

Principalmente, la propuesta fue atractiva para SamyRoad, sin embargo, por más idealizaciones en creatividad y ejecución, la agencia se preocupó por entender la intención del cliente y adoptar el mensaje como situaciones que sus integrantes han vivido.

“Es por esto que nuestra propuesta se basó en tener grandes líderes de opinión, personas relevantes dentro del medio y alianzas estratégicas con emprendimientos que tuvieran un propósito alineado al de Stand Up”, señaló Ana.

Ejecución ¿cuáles son las piezas, contenidos y medios que harán parte de la campaña?

Las piezas globales fueron creadas por la marca y a nivel nacional, crearon un experimento social con ayuda de medios de comunicación; contenido orgánico por influenciadores y Key Opinion Leaders.

¿Qué esperan lograr con la campaña?

“El objetivo principal de la campaña es impactar a más de 20 millones de personas generando conocimiento acerca del acoso callejero a través de redes sociales y alianzas estratégicas”, dice Ana.

En el país se espera llegar a más de 8.700 personas capacitadas con las 5D.

Resultados

La campaña recién inició en Colombia. Empero, hasta el momento se han capacitado 404 personas desde el 27 de abril.

150 personas asistieron al evento de lanzamiento y se aliaron con 5 emprendimientos colombianos que van por el mismo camino de Stand Up.

Ficha técnica

Agencia: Samyroad, Bogotá, Colombia.

Brand Strategist para Stand Up: María José Vásquez

Head of Brand Strategy Colombia: Paula Madero

Regional Head of Brand Strategy: Martha Sierra

Customer Success Director: Ana María Gaitán

Sales Executive: Daniela Gómez

Event Coordinator: Yiya Vélez

Embajadora de la campaña: Eva Longoria

