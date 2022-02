Con el cupo lleno a diez días del juego, varias marcas han revelado tráilers de los comerciales del Super Bowl 2022 donde se enfrentará Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams.

Marcas globales como Google, Uber Eats, Amazon, entre otras, revelaron de qué se tratan sus comerciales del Super Bowl LVI. A continuación una recopilación de las piezas reveladas durante los últimos días.

En un avance de 22 segundos de los 60 que se verán el día del juego, Google destaca el teléfono celular Pixel 6. Según el medio especializado en publicidad AdWeek, la campaña fue desarrollada por el equipo creativo de dispositivos y servicios de Google junto con la agencia externa Gut Miami. El anuncio es protagonizado por la artista Lizzo.

Uber utiliza el humor para demostrar que la plataforma actualmente realiza entregas de otras cosas, no solamente de comidas.

La compañía de accesorios automotrices, productos para el hogar y para el cuidado de mascotas lanzará un comercial con un estilo de acción; destaca productos que incluyen los revestimientos para piso y carga de y el CupFone. Según se indica en AdWeek, la campaña fue producida en conjunto con la agencia Pinnacle Advertising de Schaumburg, Illinois.

Se trata de otro de los comerciales del Super Bowl 2022 que hace uso del humor. La campaña para anunciar los servicios domésticos y comercials 5G fue desarrollada por McCann y Hungry Man; tiene como protagonista a Jim Carrey en el contexto de la comedia The Cable Guy de 1996.

Desde 2018, la marca ha pautado en el Super Bowl 2022. En esta ocasión, la protagonista es Anna Kendrick junto a Barbie Dreamhouse a propósito de sus 60 años.

La marca trabajó de la mano con Wunderman Thompson, BCW, Mindshare y Uniworld Group. Se trata de un comercial centrado en reducir el desperdicio de alimentos en el hogar.

Es la séptima vez que Alexa, el asistente virtual de Amazon, aparece en los comerciales del Super Bowl 2022. Scarlett Johansson y Colin Jost protagonizan la historia que se narra en el comercial de 2022.

A modo de reto para los escepticos, la compañía ofreció criptomonedas:

We’re giving some #bitcoin away!

How much? $1 million worth?! $1.5 million worth?!!?! We don’t actually know yet.

The later our Big Game ad airs, the more #bitcoin you can win. See you Sunday! #FTXcontest

No purchase necessary. Subject to T&C: https://t.co/L7o8Jz25TT pic.twitter.com/mfA0q2FIFG

— FTX – Built By Traders, For Traders (@FTX_Official) February 7, 2022