Noticias: 31 de mayo al 3 de junio. En la sección de noticias de la semana reportamos la campaña de Dos Tercos y más.

Cervezas Inolvidables: la campaña de Dos Tercos por The Juju en el contexto de elecciones presidenciales

La marca de cerveza Dos Tercos lanzó una edición especial con promesas de los candidatos impresas en las latas. La finalidad de esta acción de comunicación es recordar en el futuro aquellas propuestas de quien sea el presidente por elección popular el próximo 19 de junio.

“Hace unos 18 meses empezamos a construir un posicionamiento distinto para Cerveza Dos Tercos: ‘la Cerveza Anticorrupción’, un posicionamiento challenger en un país azotado por ese cáncer social. Esta nueva campaña nos demuestra que elegimos el camino correcto para hacer de una cerveza artesanal, una cerveza retadora y dispuesta a hablar de algunos temas de los que otras marcas jamás se atreverían. Una verdadera marca con propósito”, declaró Andrés Norato, director general creativo y socio de The Juju.

Skillshare desembarca en Colombia

La plataforma de capacitaciones en línea anunció que llegó a Colombia. La industria creativa del país tendrá la posibilidad de aprender a partir de contenidos con enfoque creativo. Así lo explicó Nina Anziska, directora de estrategia y operaciones internacionales:

“Trabajaremos para atraer a creadores locales de Latinoamérica para complementar nuestro catálogo existente y traer tendencias y perspectivas locales relevantes. A los miembros les encanta Skillshare porque pueden inspirarse, aprender nuevas habilidades y poner sus talentos a prueba de diferentes formas. El simple acto de crear puede ser un detonante positivo para el crecimiento y el cambio en la vida de las personas. Skillshare busca inspirar la exploración creativa y darle más espacio a la expresión, el aprendizaje y el descubrimiento”.

En el Día mundial Sin Tabaco, Philip Morris International reafirma su compromiso con una carta

En una carta a los colombianos titulada con la frase “Todos los días son el mejor día para dejar de fumar”, Philip Morris International reafirmó su compromiso con un futuro libre de humo a partir de cuatro puntos:

“Nuestra ambición es que los cigarrillos sean reemplazados por productos libres de humo lo antes posible. Estas alternativas, científicamente soportadas, representan un beneficio para los adultos fumadores y la salud pública en general. Nuestro objetivo es que al menos 40 millones de fumadores adultos actuales se hayan pasado a nuestros productos sin humo para 2025. Si a esto le sumamos los que abandonan el tabaco y la nicotina por completo, calculamos que esto reduciría el número de fumadores de cigarrillos de las marcas de PMI en un total de 55 millones en ese plazo. En otras palabras, podríamos ayudar a reducir las tasas de tabaquismo casi cuatro veces más rápido que el objetivo fijado por la OMS. Mientras en 2019 las utilidades generadas por productos libres de humo – alternativas a los cigarrillos- representaban el 18,7% en la compañía, en lo que llevamos de 2022 ya alcanza el 30% y nuestra meta es que en 2025 – en solo tres años- llegue al 50%. Desde el 2008, año en el que inició nuestro proceso de transformación, hemos invertido más de $9.000 millones de dólares en investigación científica. En 2021, el 73% de nuestros esfuerzos comerciales y el 99% de nuestros esfuerzos de Investigación y Desarrollo estuvieron destinados a esta nueva categoría de productos”.

Y la carta cierra haciendo énfasis en el mensaje “Si no fumas, no empieces. Si fumas, déjalo. Si no lo dejas, cámbiate”.

Diageo ha certificado a 452 jóvenes en coctelería

La plataforma Learning for life, de Diageo, es la herramienta que ha permitido certificar a 452 jóvenes entre los 18 y 28 años como bartenders. Así lo explicó Beatríz Mejía, gerente de sociedad y sostenibilidad de DIAGEO, explicó que:

“El programa nos permite formar y dar visibilidad al talento colombiano, impulsar y acelerar el crecimiento y desarrollo de jóvenes que se preparan profesionalmente para ingresar al mercado laboral, y lograr que se enamoren de esta industria”.

M.AD School of Ideas fue la red de escuelas más premiada de Young Ones – One Show

La escuela para creativos recibió 2 Gold Pencil por trabajos desarrollados por las sedes de New York (con el cliente Spotify) y Mumbai (con Bang & Olufsen). Además, ganó 2 Silver Pencil, 4 Bronze Pencil y 7 Merits.

En total, los alumnos de 10 sedes de M.AD School of Ideas (Atlanta, Berlín, Buenos Aires, Hamburgo, Madrid, Mumbai, Nueva York, San Francisco, Sao Paulo, Toronto) estuvieron en shortlist y ganaron premios.

Kotex promovió conversaciones sobre menstruación en Día de la Higiene Menstrual

Según la encuesta pulso Social del DANE, el 14,8% de las mujeres en 23 ciudades no pudo acceder a productos para atender su ciclo menstrual. Es por eso que Kimberly Clark, junto a Fundación JuanFe y Plan International, llevó a cabo un espacio apra hablar sobre los tabúes, menstruación y equidad de género.

“En Kotex fomentamos el dialogo abierto sobre la higiene menstrual y nos comprometemos en robustecer las capacidades, actitudes y prácticas de todas las niñas en la región para poder contribuir a la eliminación de mitos en torno a la menstruación. Nos enorgullece poder contar con el apoyo de la Fundación JuanFe y Plan International y sabemos que nuestro trabajo en conjunto nos permitirá poner las decisiones críticas sobre la salud menstrual donde corresponden: en manos de las niñas y mujeres. #SoyUnNuevoCiclo llega para empoderar a las mujeres colombianas”, explicó Patricia Hoyos, gerente de Marketing de Kimberly-Clark Colombia y Ecuador.

Espera la información de los sucesos relevantes de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones en la sección noticias: 31 de mayo al 3 de junio.

