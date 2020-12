Recientemente se anunció desde el holding, WPP, la fusión de las agencias AKQA y Grey en los diferentes países en donde tienen presencia. Así mismo, desde Colombia, Grey informó la incorporación de Juan José Posada, como Presidente y CCO de la agencia, trabajando en dupla con Jorge Serrano, actual CEO.

P&M habló con ambos directivos para exponer la apuesta de Grey Colombia con la nueva dirección y las transformaciones del modelo de trabajo con la fusión, a nivel global con AKQA.

¿Qué implica el movimiento de Juan José Posada para Grey Colombia, y cómo esperan trabajar en conjunto?

Jorge Serrano: La posibilidad de integrar al equipo un talento como el de Juan José nos permite ampliar el espectro de la creatividad, en un contexto de omnicanalidad. Así mismo, sacaremos provecho de su experiencia en otros mercados más desarrollados y en otras áreas de la comunicación, para evolucionar en lo local. Y por último, en el contexto del mercado, los creativos casi nunca lideran las agencias; es decir, si están dentro del management, pero no son CEOs, y muchos de lo clientes lo están pidiendo. Nosotros quisimos hacer esta apuesta regional, poniendo alma y cerebro justo al frente del negocio.

Juan José Posada: Para mí es muy interesante llegar a este cargo en Grey; esta agencia ha hecho un excelente trabajo de la mano de Jorge, y se ha convertido en una empresa sólida y respetable en el medio. La idea es llevarla a otro nivel, trabajando en conjunto, aportándole nuevas habilidades que también nos suma la fusión con AKQA, en la cual la creatividad y la tecnología están al frente; es en eso en lo que nos vamos a enfocar.

¿Qué lo motivó a volver?

Juan José Posada: Honestamente no era un plan que yo tuviera, pero las oportunidades llegan en un momento inesperado, y esta en específico me apreció muy interesante. Desde el punto de vista humano, regresar al país, en pleno año de pandemia, donde se añora estar más cercano con los seres queridos, también me ofreció la posibilidad de reunirme con mi familia.

¿Qué objetivos tienen?

Jorge Serrano: Grey ha tenido una historia exitosa para el tiempo en que lleva en el mercado colombiano. En estos cinco años hemos avanzado mucho en el proceso de consolidación de la agencia, manejando marcas icónicas del país.

En este momento queremos no solo seguir manejando este portafolio sino ir más allá; buscando una solución integral en tecnología e innovación. En estos aspectos tenemos unos objetivos concretos de crecimiento, pero lo que soñamos es hacer creatividad que convierta a las marcas en parte de la cultura popular. Ahí es donde nos damos cuenta que las marcas son relevantes para las personas; y, al incorporar tecnología, se puede hacer de una forma más efectiva y más poderosa.

Juan José Posada: El reto es llegar a mejorar algo que de por sí ya es muy bueno. De aquí a un año espero tener resultados tangibles con respecto a este compromiso.

Este es el año de la revolución digital. Este componente ha sido muy importante. Yo vengo de trabajar en disciplinas más especializadas, y esto me permite ampliar el espectro del departamento creativo de Grey. La idea es que las propuestas que le hacemos a nuestros clientes sean mas robustas, con más canales y mayor interacción, complementando la actual oferta.

¿Qué tanto se ha revalorizado la creatividad y qué creen que esperarán los anunciantes en el siguiente año?

Jorge Serrano: Lo que se ha revalorizado es el rol de las agencias. La gran mayoría de los clientes vieron a la agencia con una capacidad de respuesta superior y a la altura de la coyuntura. La creatividad va adquiriendo formas; ahora tiene una conciencia renovada de su rol porque los presupuestos van a estar ajustados, porque la efectividad va a ser mas demandada y habrán unos retos frente a los medios y audiencias mucho más fuertes.

Juan José Posada: Hubo un enamoramiento de la data, hubo un enamoramiento de lo digital; pero los clientes se dieron cuenta que estas son herramientas que por sí solas no logran desarrollar estrategias poderosas. Lo que está detrás son las ideas, lo que al final, son el eje de todo.

¿Qué rol juegan los cambios del holding, WPP, en el desempeño de las agencias?

Jorge Serrano: WPP está desarrollando unas fusiones muy indexantes para construir propuestas de valor nuevas y mucho más robustas; las fusiones no serán de recortes, se están agregando capacidades y talentos para crear una fuerza más potente.

Juan José Posada: Las fusiones de WPP le han funcionado porque la propuesta de valor se ha fortalecido. Nosotros al ser partners de AKQA tomamos un atajo para una cantidad de conocimiento que ellos ya traen, y lo vamos a extrapolar rápidamente con nuestros clientes.

¿Qué pasará con el nombre la agencia?

Jorge Serrano: En este momento no se ha decidido. Se dio origen a un nuevo grupo que se llama AKQA Group que tiene dos marcas en el mercado, AKQA y Grey. Cuánto tiempo durará Grey en los mercados, será un tema que dependerá de cada país y el estudio del mercado interno de cada uno de ellos. Aún no se tiene una fecha definitiva.

La filosofía de AKQA y de Grey son muy complementarias y constructivas la una con la otra. Sigue siendo un tema de creatividad como foco, donde nos apalancamos de la tecnología y la innovación para ser más eficientes y valiosos. Ambas compañías tienen una trayectoria muy larga en construcción de marca, con una reputación mundial.

Juan José Posada: El nombre de Grey permanecerá, sobre todo en un mercado como el colombiano, y la consolidación de la sinergia se dará con el tiempo. El problema del nombre es para los países en donde existen ambas agencias.

