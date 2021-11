El pasado jueves 4 de noviembre se llevó a cabo la entrega de Premios ElDorado 2021; la ceremonia de premiación se desarrolló en el Club Altos de Chicala de Anapoima. Así, se entregaron 14 oros, 45 platas, 57 bronces, 1 Titanium y 4 Grand Prix. Mientras que, las agencias destacadas fueron Mullen Lowe como Agencia del Año y Fantástica como Agencia Independiente del Año.

Estos fueron todos los ganadores de ElDorado 2021:

Press

Categoría: Medios de comunicación, recreación, viajes, entretenimiento

Pieza: Sin color. Sin historia. Sin noticia.

Anunciante: El Tiempo.

Producto: Prensa.

Agencia: Beat – MullenLowe.

Premio: Silver.

Categoría: Bien público, entidades sin ánimo de lucro, Gobierno, movimientos políticos y religiosos

Pieza: Presidentes.

Anunciante: Asociación pro libertad de prensa.

Producto: Institucional.

Agencia: Ariadna Communications Group.

Premio: Bronze.

Categoría: Mejor dirección de Arte

Pieza: Latin Fixture.

Anunciante: Cervecería Nacional.

Producto: Budweiser.

Agencia: Fantástica.

Premio: Bronze.

Categoría: Mejor dirección de Arte

Pieza: Detente.

Anunciante: Coca-Cola Company.

Producto: Agua Manantial.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Bronze.

Innovation

Categoría: Innovación en data creativa

Pieza: Earth is saying.

Anunciante: Greenpeace.

Producto: Greenpeace.

Agencia: Grey.

Premio: Silver.

Categoría: Innovación en creatividad

Pieza: 3362 Falabella.com.

Anunciante: Falabella Colombia.

Producto: Falabella.com.

Agencia: Leo Burnett.

Premio: Bronze.

Categoría: Innovación en creatividad

Pieza: Waterlight.

Anunciante: Edina.

Producto: Waterlight.

Agencia: Wunderman Thompson Colombia.

Premio: Gold.

Mobile

Categoría: Uso de tecnología en geolocalización

Pieza: Mercados de corazón.

Anunciante: Bancolombia.

Producto: Gesto de marca.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Gold.

Outdoor

Categoría: Alimentos, golosinas y bebidas no alcohólicas

Pieza: Alpinette la mezcla perfecta.

Anunciante: Alimentos Alpina S.A.

Producto: Alpinette.

Agencia: Creamos agencia.

Premio: Bronze.

Categoría: Automóviles, camiones y motos. Accesorios y repuestos

Pieza: El trueque para avanzar.

Anunciante: Mobil.

Producto: Lubricantes Mobil.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Bronze.

Categoría: Bien público, entidades sin ánimo de lucro, Gobierno, movimientos políticos y religiosos

Pieza: El retrato más buscado.

Anunciante: Alcaldía Municipal de Soacha.

Producto: Alcaldía Municipal de Soacha.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Bronze.

Categoría: Formatos no convencionales

Pieza: Una camiseta, dos corazones.

Anunciante: Fundación Cardioinfantil de Colombia.

Producto: Donaciones.

Agencia: Publicis Colombia.

Premio: Bronze.

Categoría: Formatos no convencionales

Pieza: No se vende, no se arrienda.

Anunciante: Fundación Grupo Social.

Producto: Banco Caja Social.

Agencia: The Juju.

Premio: Bronze.

Categoría: Ambiente e instalaciones

Pieza: El amor resiste.

Anunciante: Netflix.

Producto: La casa de papel.

Agencia: Media Monks.

Premio: Bronze.

Categoría: Ambiente e instalaciones

Pieza: Natural bar: the bar that leaves no trace.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Corona.

Agencia: David Bogotá.

Premio: Gold.

Categoría: Carteles para Interiores de espacios públicos

Pieza: Arriendos sin estereotipos.

Anunciante: Sodimac.

Producto: Homecenter.

Agencia: McCann.

Premio: Silver.

Categoría: Mejor Ilustración

Pieza: No es solo un emoji.

Anunciante: EPM.

Producto: Responsabilidad social empresarial.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Silver.

Design

Categoría: Diseño gráfico en logos

Pieza: Vidakets rebranding.

Anunciante: Vidajets.

Producto: Transporte y turismo.

Agencia: Creamos Agencia.

Premio: Bronze.

Categoría: Diseño gráfico en logos

Pieza: Vidakets rebranding.

Anunciante: Vidajets.

Producto: Transporte y turismo.

Agencia: Creamos Agencia.

Premio: Bronze.

Categoría: Diseño gráfico editorial

Pieza: Detente Book.

Anunciante: Coca-Cola Company.

Producto: Manantial.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Silver.

Categoría: diseño gráfico en espacios

Pieza: Frites Artois.

Anunciante: Bavaria Ab Inbev.

Producto: Stella Artois.

Agencia: Draftline Ab Inbev.

Premio: Bronze.

Categoría: Diseño ambiental

Pieza: Natural bar: the bar that leaves no trace.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Corona.

Agencia: David Bogotá.

Premio: Grand Prix.

Categoría: Diseño de empaques

Pieza: Admixture Sans.

Anunciante: Enzoís Foods.

Producto: Alimentos y golosinas.

Agencia: Creamos agencia.

Premio: Silver.

Categoría: Diseño de empaques

Pieza: Good Vibes Cereal.

Anunciante: Virgin Mobile.

Producto: Virgin Mobile.

Agencia: David Bogotá.

Premio: Bronze.

Categoría: Diseño de empaques

Pieza: #TakeMeBack.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Cerveza Aguila.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Bronze.

Categoría: Branding e imagen corporativa

Pieza: Vidajets rebranding.

Anunciante: Vidajets.

Producto: Transporte y turismo.

Agencia: Creamos Agencia.

Premio: Bronze.

Categoría: Ilustración

Pieza: #TakeMeBack.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Cerveza Aguila.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Silver.

Categoría: Tipografía

Pieza: Admixture Sans.

Anunciante: Enzoís Foods.

Producto: Alimentos y golosinas.

Agencia: Creamos agencia.

Premio: Bronze.

Categoría: Accesorios domésticos y artículos para el hogar

Pieza: Waterlight

Anunciante: Edina.

Producto: Waterlight.

Agencia: Wunderman Thompson Colombia.

Premio: Silver.

Categoría: Moda

Pieza: Inmortal.

Anunciante: Fundación Homi.

Producto: Inmortal.

Agencia: Akira Cine Ltda.

Premio: Silver.

Categoría: Artículos de bienestar e impacto ambiental

Pieza: Waterlight.

Anunciante: Edina.

Producto: Waterlight.

Agencia: Wunderman Thompson Colombia.

Premio: Gold.

Categoría: Salud

Pieza: Detente Book.

Anunciante: Coca-Cola Company.

Producto: Manantial.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Bronze.

Categoría: Otras soluciones de diseño digital

Pieza: Carnival Simulator.

Anunciante: Ab Inbev Bavaria.

Producto: Cerveza Aguila.

Agencia: Media Monks.

Premio: Bronze.

Cultural change – glass

Pieza: Lost roads.

Anunciante: General Motors.

Producto: Chevrolet.

Agencia: Commonwealth – McCann.

Premio: Bronze.

Pieza: She Football Club.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Gold.

Pieza: Narco store.

Anunciante: Fundación Colombia con memoria.

Producto: Colecta Fundación Colombia con memoria.

Agencia: Akira Cine Ltda.

Premio: Bronze.

Social & influencer

Categoría: Cuidado de la salud

Pieza: Redoxon defense squad.

Anunciante: Bayer.

Producto: Redoxon.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Silver.

Categoría: Sin ánimo de lucro / caridad

Pieza: Joystick test.

Anunciante: Liga colombiana contra el cáncer.

Producto: Autoexamen.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Bronze.

Categoría: Uso innovador de la comunidad

Pieza: 3362 Falabella.com

Anunciante: Falabella Colombia.

Producto: Falabella.com.

Agencia: Leo Burnett.

Premio: Silver.

Categoría: Cocreación y contenido creado por el usuario

Pieza: Girls speaks.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Silver.

Categoría: Cocreación y contenido creado por el usuario

Pieza: Lugar equivocado challenge.

Anunciante: Davivienda.

Producto: Lugar equivocado.

Agencia: Leo Burnett.

Premio: Bronze.

Categoría: Respuestas en tiempo real

Pieza: Earth is saying.

Anunciante: Greenpeace.

Producto: Greenpeace.

Agencia: Grey.

Publicidad

Premio: Bronze.

Categoría: Respuestas en tiempo real

Pieza: Beat the bullying.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Gold.

Categoría: Respuestas en tiempo real

Pieza: Almojábana.

Anunciante: Burger King.

Producto: Burger King.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Bronze.

Categoría: Propósito social

Pieza: Una camiseta, dos corazones.

Anunciante: Fundación cardioinfantil de Colombia.

Producto: Donaciones.

Agencia: Publicis Colombia

Premio: Bronze.

PR

Categoría: De comunicación corporativa

Pieza: Rcplayers.

Anunciante: Allianz.

Producto: Allianz.

Agencia: Hoy by Havas.

Premio: Silver.

Categoría: De bien público, entidades sin ánimo de lucro, gobierno, movimientos políticos y religiosos

Pieza: Una camiseta, dos corazones.

Anunciante: Fundación cardioinfantil de Colombia.

Producto: Donaciones.

Agencia: Publicis Colombia

Premio: Bronze.

Categoría: Digitales y en redes sociales

Pieza: Más barata que una almojábana.

Anunciante: Burger King.

Producto: Whopper King.

Agencia: Fantástica.

Premio: Silver.

Categoría: De responsabilidad social y ambiental

Pieza: Earth is saying

Anunciante: Greenpeace.

Producto: Greenpeace.

Agencia: Grey.

Premio: Bronze.

Digital

Categoría: Soluciones digitales e interactivas en juegos (tools, advergames, widgets)

Pieza: El retrato más buscado.

Anunciante: Alcaldía Municipal de Soacha.

Producto: Alcaldía Municipal de Soacha.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Bronze.

Categoría: Publicidad viral

Pieza: Almojábana.

Anunciante: Burger King.

Producto: Burger King.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Bronze.

Categoría: Soluciones digitales para bien público y social

Pieza: Earth is saying.

Anunciante: Greenpeace.

Producto: Greenpeace.

Agencia: Grey.

Premio: Bronze.

Categoría: Soluciones digitales para bien público y social

Pieza: Joystick test.

Anunciante: Liga colombiana contra el cáncer.

Producto: Autoexamen.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Bronze.

Categoría: Soluciones digitales para bien público y social

Pieza: Narco store.

Anunciante: Fundación Colombia con memoria.

Producto: Colecta Fundación Colombia con memoria.

Agencia: Akira Cine Ltda.

Premio: Silver.

Categoría: En tiempo real

Pieza: Almojábana.

Anunciante: Burger King.

Producto: Burger King.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Silver.

Categoría: Mejor ilustración y diseño

Pieza: #TakeMeBack.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Cerveza Aguila.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Silver.

Titanium & integrated

Categoría: Titanium

Pieza: Waterlight

Anunciante: Edina.

Producto: Waterlight.

Agencia: Wunderman Thompson Colombia.

Premio: Titanium.

Categoría: Integrated

Pieza: Nuestra siembra.

Anunciante: Cervecería nacional.

Producto: Nuestra siembra.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Silver.

Media

Categoría: Mejor uso de print

Pieza: Ahorra y aprende.

Anunciante: Grupo Éxito.

Producto: Marca Éxito.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Silver.

Categoría: Mejor uso de ambient media (medios alternativos)

Pieza: No se vende, no se arrienda.

Anunciante: Fundación Grupo Social.

Producto: Banco Caja Social.

Agencia: The Juju.

Premio: Silver.

Categoría: Mejor uso de social media

Pieza: Earth is saying

Anunciante: Greenpeace.

Producto: Greenpeace.

Agencia: Grey.

Premio: Silver.

Categoría: Mejor uso de dispositivos móviles (mobile devices)

Pieza: Mercados de corazón.

Anunciante: Bancolombia.

Producto: Gesto de marca.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Silver.

Creative e-commerce

Categoría: Comercio al por menor

Pieza: Mercados de corazón.

Anunciante: Bancolombia.

Producto: Gesto de marca.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Silver.

Direct

Categoría: Correo directo

Pieza: Ahorra y aprende.

Anunciante: Grupo Éxito.

Producto: Marca Éxito.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Silver.

Categoría: Acciones en el campo

Pieza: Natural bar: the bar that leaves no trace

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Corona.

Agencia: David Bogotá.

Premio: Bronze.

Categoría: Uso de marketing móvil

Pieza: Mercados de corazón.

Anunciante: Bancolombia.

Producto: Gesto de marca.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Grand Prix.

Categoría: Acciones de marketing directo para bien público

Pieza: Teaching bags.

Anunciante: Metro Cencosud.

Producto: Tiendasmetro.co.

Agencia: Hoy by Havas.

Premio: Silver.

Categoría: Acciones de marketing directo para bien público

Pieza: Inmortal.

Anunciante: Fundación HOMI.

Producto: Inmortal.

Agencia: Akira Cine Ltda.

Premio: Bronze.

Categoría: Acciones de marketing directo para salud

Pieza: Joystick test.

Anunciante: Liga colombiana contra el cáncer.

Producto: Autoexamen.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Bronze.

Sustainable development

Categoría: Buena salud y bienestar

Pieza: Rcplayers.

Anunciante: Allianz.

Producto: Allianz.

Agencia: Hoy By Havas.

Premio: Bronze.

Categoría: Buena salud y bienestar

Pieza: Una camiseta, dos corazones.

Anunciante: Fundación cardioinfantil de Colombia.

Producto: Donaciones.

Agencia: Publicis Colombia

Premio: Bronze.

Categoría: Buena salud y bienestar

Pieza: Misión nutrición.

Anunciante: Jeronimo Martins.

Producto: Tiendas Ara.

Agencia: Mccann.

Premio: Bronze.

Categoría: Buena salud y bienestar

Pieza: Adopta un break.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe Ssp3.

Premio: Bronze.

Categoría: Calidad Educativa

Pieza: Illegal classroom.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe Ssp3.

Premio: Bronze.

Categoría: Equidad de género

Pieza: She Football Club.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe Ssp3.

Premio: Bronze.

Categoría: EnergÍa limpia y asequible

Pieza: Waterlight.

Anunciante: Edina.

Producto: Waterlight.

Agencia: Wunderman Thompson Colombia.

Premio: Gold.

Categoría: Ciudades y comunidades sostenibles

Pieza: Waterlight.

Anunciante: Edina.

Producto: Waterlight.

Agencia: Wunderman Thompson Colombia.

Premio: Bronze.

Categoría: Consumo y producción

Pieza: Teaching bags.

Anunciante: Metro Cencosud.

Producto: Tiendasmetro.co.

Agencia: Hoy by Havas.

Premio: Silver.

Categoría: Consumo y producción responsable

Pieza: Natural bar: the bar that leaves no trace.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Corona.

Agencia: David Bogotá.

Premio: Silver.

Categoría: Acción climática

Pieza: Earth is saying.

Anunciante: Greenpeace.

Producto: Greenpeace.

Agencia: Grey.

Premio: Bronze.

Categoría: Trabajo justo y crecimiento económico

Pieza: Lost Roads.

Anunciante: General Motors.

Producto: Chevrolet.

Agencia: Commonwealth – Mccann.

Premio: Silver.

Categoría: Reducción de la desigualdad

Pieza: Mercados de corazón.

Anunciante: Bancolombia.

Producto: Gesto de marca.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Gold.

Brand experience & activation

Categoría: Alimentos y bebidas

Pieza: Alpinette la mezcla perfecta.

Anunciante: Alimentos Alpina S.A.

Producto: Alpinette.

Agencia: Creamos Agencia.

Premio: Bronze.

Categoría: Cuidado de la salud

Pieza: Redoxon defense squad.

Anunciante: Bayer.

Producto: Redoxon.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Silver.

Categoría: Entidades sin ánimo de lucro / fundaciones / Gobierno

Pieza: Inmortal.

Anunciante: Fundación HOMI.

Producto: Inmortal.

Agencia: Akira Cine Ltda.

Premio: Bronze.

Categoría: Responsabilidad social corporativa – Imagen corporativa

Pieza: Metro Teaching bags.

Anunciante: Metro Cencosud.

Producto: Tiendasmetro.co.

Agencia: Hoy by Havas.

Premio: Bronze.

Categoría: Responsabilidad social corporativa – Imagen corporativa

Pieza: Natural bar: the bar that leaves no trace

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Corona.

Agencia: David Bogotá.

Premio: Silver.

Categoría: Consumidor minorista – Experiencia en tienda

Pieza: Mercados de corazón.

Anunciante: Bancolombia.

Producto: Gesto de marca.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Silver.

Categoría: Promociones al por menor y concursos

Pieza: Almojábana.

Anunciante: Burger King.

Producto: Burger King.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Bronze.

Categoría: Marketing de guerrilla

Pieza: La nevera de los colombianos.

Anunciante: Haceb.

Producto: Neveras Haceb.

Agencia: Isobar.

Premio: Bronze.

Categoría: Uso inteligente de presupuesto

Pieza: Teaching bags.

Anunciante: Metro Cencosud.

Producto: Tiendasmetro.co.

Agencia: Hoy by Havas.

Premio: Gold.

Film

Categoría: Bebidas alcohólicas

Pieza: Chica.

Anunciante: Diageo.

Producto: Smirnoff.

Agencia: Fantastica – Bombai

Premio: Bronze.

Categoría: Bebidas alcohólicas

Pieza: Albino.

Anunciante: Diageo.

Producto: Smirnoff.

Agencia: Fantastica – Bombai

Premio: Bronze.

Categoría: Telecomunicaciones, tecnología, compañías con fines de lucro y financieras

Pieza: Relax (Relájate)

Anunciante: Virgin Mobile.

Producto: Virgin Mobile.

Agencia: David Bogotá.

Premio: Silver.

Categoría: Viral, formato largo para internet, formato corto para internet y series de internet

Pieza: Bbc – En busca de la grandeza.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: BBC 18 años.

Agencia: LIP.

Premio: Silver.

Categoría: Mejor dirección de arte

Pieza: Bbc – En busca de la grandeza.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: BBC 18 años.

Agencia: LIP.

Premio: Silver.

Categoría: Mejor scriptwriting (guion)

Pieza: Bbc – En busca de la grandeza.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: BBC 18 años.

Agencia: LIP.

Premio: Silver.

Categoría: Cortometrajes (más de 10 minutos)

Pieza: Lost roads.

Anunciante: General Motors.

Producto: Chevrolet.

Agencia: Commonwealth – McCann.

Premio: Gold.

Categoría: Videos musicales

Pieza: Beat the bullying.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Bronze.

Sport

Categoría: Videojuegos

Pieza: She Football Club.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe Ssp3.

Premio: Gold.

Categoría: Social

Pieza: Latin Fixture.

Anunciante: Cervecería Nacional.

Producto: Budweiser.

Agencia: Fantástica.

Premio: Bronze.

Categoría: Excelencia en partnerships con talento deportivo

Pieza: Rcplayers.

Anunciante: Allianz.

Producto: Allianz.

Agencia: Hoy by Havas.

Premio: Silver.

Categoría: Excelencia en partnerships con talento deportivo

Pieza: Una camiseta, dos corazones.

Anunciante: Fundación cardioinfantil de Colombia.

Producto: Donaciones.

Agencia: Publicis Colombia

Premio: Bronze.

Radio

Categoría: Bebidas aclohólicas

Pieza: 30″ Singles.

Anunciante: Ab Inbev Colombia.

Producto: Budwiser.

Agencia: Leo Burnett.

Premio: Silver.

Categoría: Bien público, entidades sin ánimo de lucro, Gobierno, movimientos políticos y religiosos

Pieza: Hemingway.

Anunciante: Proyecto conciencia.

Producto: Responsabilidad social.

Agencia: Buentipo Anchor.

Premio: Silver.

Categoría: Bien público, entidades sin ánimo de lucro, Gobierno, movimientos políticos y religiosos

Pieza: Virginia Woolf.

Anunciante: Proyecto conciencia.

Producto: Responsabilidad social.

Agencia: Buentipo Anchor.

Premio: Silver.

Categoría: Branded content – Pódcasts

Pieza: Beat the bullying.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Pony Malta.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Gold.

Creative business transformation

Categoría: Transformación en la experiencia

Pieza: Tienda Cerca.

Anunciante: Bavaria Ab Inbev.

Producto: Tienda Cerca.

Agencia: Draftline Ab Inbev.

Premio: Gold.

Categoría: Transformación operacional

Pieza: 3362 Falabella.com

Anunciante: Falabella Colombia.

Producto: Falabella.com.

Agencia: Leo Burnett.

Premio: Silver.

Categoría: Nuevo modelo de relaciones

Pieza: Tienda Cerca.

Anunciante: Bavaria Ab Inbev.

Producto: Tienda Cerca.

Agencia: Draftline Ab Inbev.

Premio: Grand Prix.

Categoría: Nuevo modelo de relaciones

Pieza: 3362 Falabella.com

Anunciante: Falabella Colombia.

Producto: Falabella.com.

Agencia: Leo Burnett.

Premio: Silver.

Categoría: Producto

Pieza: Nuestra siembra.

Anunciante: Cervecería nacional.

Producto: Nuestra siembra.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Silver.

Music

Categoría: Uso de plataformas musicales, streaming o servicios de video

Pieza: 30″ Singles.

Anunciante: Ab Inbev Colombia.

Producto: Budweiser.

Agencia: Leo Burnett.

Premio: Silver.

Categoría: El uso de innovación o tecnología en la música

Pieza: Beyond Taste.

Anunciante: Federación de cafeteros.

Producto: Café de Colombia.

Agencia: McCann.

Premio: Bronze.

Categoría: Composición musical original

Pieza: Bbc – En busca de la grandeza.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: BBC 18 años.

Agencia: LIP.

Premio: Bronze.

Creative Effectiveness

Pieza: Empaques Ramo.

Anunciante: Ramo.

Producto: Ramo.

Agencia: Grey.

Premio: Silver.

Pieza: El catálogo de billetes.

Anunciante: Mercado Libre.

Producto: Market Place.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Bronze.

Pieza: MVP – Most valuable promo.

Anunciante: Almacenes Éxito.

Producto: Tecnología.

Agencia: Sancho BBDO.

Premio: Bronze.

Pieza: Nuestra siembra.

Anunciante: Cervecería nacional.

Producto: Nuestra siembra.

Agencia: Fantástica – Bombai.

Premio: Gold.

Pieza: The Beer Cap Project.

Anunciante: Ab Inbev.

Producto: Cerveza Aguila.

Agencia: MullenLowe SSP3.

Premio: Grand Prix.

ElDorado Naranja

Categoría: Turismo y patrimonio cultural material e inmaterial

Pieza: Lost roads.

Anunciante: General Motors.

Producto: Chevrolet.

Agencia: Commonwealth – McCann.

Premio: Bronze.

Categoría: Diseño

Pieza: Wearable bags.

Anunciante: Fontanar.

Producto: Centro Comercial.

Agencia: McCann.

Premio: Bronze.

Este fue el listado de los ganadores de los Premios ElDorado 2021.

