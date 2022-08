Fabián Ruiz es un escritor, conferencista, experto en ventas y marketing, quien lanzó su libro Experiencias que marcan tu diferencia, el valor de la marca personal dentro de la empresa, de la Editorial PAIDÓS EMPRESA, Grupo Planeta. Para ahondar sobre los temas que se abordan en el libro, P&M habló con el escritor para conocer más detalles.

El ejemplar destaca que la marca personal de los líderes y empleados de una compañía se ha convertido en un factor relevante para la reputación; el hecho de que los colaboradores trabajen en su valor personal, permite la creación de una cultura corporativa, el compromiso con la experiencia de los clientes y el éxito de los negocios. Así mismo, el libro Experiencias que marcan tu diferencia, está dirigido a lectores interesados en proponer experiencias memorables en su entorno laboral.

La propuesta escrita de Fabián Ruiz está respaldada por estudios en neurociencias, economía conductual y psicología social, brindando herramientas que fortalezcan a los trabajadores como embajadores de su propia marca personal, para generar influencia en las empresas a las que pertenecen.

El libro responde a las siguientes preguntas:

El libro Experiencias que marcan tu diferencia, se encuentra disponible en todas las librerías de Colombia y en plataformas digitales como Amazon y Google Books.

«Uno de los errores más comunes, es no ser concientes de que todos tenemos una marca personal, y al no ser concientes no hacemos nada por cultivarla y desarrollarla. Es así como nuestra marca termina siendo el resultado de una etiqueta que nos han impuesto o que viene de lo que piensan lo demás; así que es importante cuidarla protegerla y hacerla crecer» afirmó.