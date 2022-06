Para el episodio 64 de nuestro podcast invitamos a Mariana Guarín, senior copywriter y a Geraldine Ramírez, senior art director en Leo Burnett Chicago, con quienes conversamos sobre los contrastes de la industria de la publicidad en norteamérica vs latinoamérica. También, charlamos sobre su experiencia participando en el programa de publicis groupe Work your World.

Escucha el podcast aquí:

Publicidad

Leo Burnett Chicago y sus retos

Comenzamos hablando acerca de sus carreras y sus trayectorias en la industria. Mariana comenzó en Leo Burnett Venezuela y actualmente se encuentra en Leo Burnett Chicago. Mientras que Geraldine, nació en Puerto Rico y casi toda su carrera ha sido en Leo Burnett Chicago; es así como sus caminos se cruzaron y llevan 6 años trabajando juntas

Teniendo en cuenta que Mariana es redactora, le preguntamos acerca de los retos que tuvo que enfrentar en cuanto al cambio de idioma, a lo que respondió que lo más difícil para ella no fue aprender el idioma como tal, sino aplicarlo a la publicidad.

“La cultura aquí es diferente y eso fue lo más difícil, pues aquí escriben todo de manera directa, no es tan emocional como yo estaba acostumbrada”, dijo.

Su paso por Colombia con el programa Work your World

Work your World, es una iniciativa que le da la oportunidad a las personas que hacen parte de Publicis Groupe de trabajar en cualquier lugar del mundo, por seis semanas una vez al año. Lo cual le da la oportunidad a las personas de explorar nuevos lugares y culturas mientras trabajan.

“No importa el sector en el que estés, si eres bueno en tu pueblo serás bueno en el mundo”, comentó Mariana Guarín.

Publicidad en norteamérica vs latinoamérica

Según Geraldine lo que más le impresionó de Colombia fueron las ganas y la pasión que tienen los creativos colombianos. Así mismo ambas coincidieron en que les llamó la atención lo rápido que se mueve la industria de la publicidad en Colombia, pues en Estados Unidos, debido a la política interna que manejan; para que salga una idea, esta tiene que pasar por la aprobación de nueve grupos, lo cual es un procesos bastante largo y complicado.

Top 3 contenidos que estimulan la creatividad

Geraldine recomienda dos libros: The Aesthetics of Joy y Three Cups Of Tea.Adicionalmente le recomendó a la comunidad P&M escuchar el nuevo álbum del cantante Bad Bunny. Por otro lado, Mariana recomendó tres libros, El Principito, The Power Of Habit y The Copy Book.

También le puede interesar: People Trends la revolución del gaming en latinoamérica: informe de People Media

Comentarios