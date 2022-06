People Media, lanzó el informe People trends: la revolución del gaming, con data sobre la industria del gaming en latinoamérica, con el fin de entender a las audiencias, los entornos digitales, su crecimiento y relevancia en el mercado.

People Trends es una iniciativa que nace para la recopilación de data, estudios propios y especializados que permiten entender el mercado latinoamericano, brindando a las agencias, marcas y anunciantes, insumos para entender mejor el mercado; y así tomar decisiones estratégicas que les permitan ser más asertivos.

¿Cómo evolucionó la industria gaming en los últimos años?

Durante los últimos años, ha aumentado la visibilidad de la industria de gaming en latinoamérica, pues cada vez hay más personas gamers, quienes se caracterizan por el desarrollo de habilidades para juegos electrónicos o videojuegos, ya sea a través de consolas o plataformas en línea. Por lo tanto, se encontró que en latinoamérica 253 millones de personas son gamers; siendo esto el 44% de la población con acceso a internet en la región.

Este crecimiento se ha venido dando en los 2 últimos años de forma acelerada como consecuencia de la pandemia; aumentando el tiempo de permanencia en juegos en línea, pasando de 6 horas en promedio al día a 10 horas. Así mismo, el streaming game ha tenido una penetración de casi el 70%.

Los videojuegos, además se han convertido en una de las industrias que más genera facturación dentro de la industria digital; por encima del video, la música digital y el e-publishing, con más de 63 millones de dólares facturados para el 2021.

Verticales del gaming: E-sports y game apps

Las verticales del gaming en latinoamérica que más se destacan son: Los e-sports y las game apps. Por un lado los E-Sports, son las competiciones de videojuegos que se han convertido en deportes; tienen una gran expansión en Centroamérica, en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estos han cobrado tanta relevancia que han sido reconocidos como un deporte oficial en varios países.

Por otra lado, los games app son una forma de entretenimiento menos compleja, de bajo costo y al alcance del celular. El 50% consumen games apps y el 62% afirma que que están dispuestos a ver publicidad a cambio de una recompensa. Convirtiéndolas no solo en una fuente de entretenimiento, sino también en una gran oportunidad para las marcas.

Tipos de gamers

Con el desarrollo del mercado de los videojuegos han surgido diferentes tipos gamers, los cuales tienen diferentes características y comportamientos, convirtiéndose en una audiencia potencial para las marcas.

Casual gamers: Se inclinan por consolas, games apps o juego más económicos, más fáciles de utilizar. No conocen mucho de tecnología, por lo que no están dispuestos a invertir en tarjetas gráficas, drivers, etc.

Advid gamers: Invierten dinero en consolas y tecnología; también gastan mucho dinero en videojuegos, consolas, computadoras y gadgets. Les gusta asistir a eventos virtuales y presenciales como torneos y convenciones.

Pro gamers: Son jugadores profesionales, su tiempo lo dedican a ir a competencias para ganar dinero; es por eos que ser gamer es su estilo de vida, y así buscan patrocinios y apoyo a través de transmisiones en vivo.

Social gamers: Son expertos en juegos que se dedican a dar su punto de vista en redes sociales y páginas especializadas. Por lo tanto, son generadores de contenido y usan su celular para interactuar con la comunidad de gamers.

Las audiencias de gamers en los entornos digitales vienen en crecimiento y cada vez hay más personas interesadas. Además, la audiencia de mujeres cada vez toma más fuerza representando más del 45% del total de personas amantes de los videojuegos.

