Año tras año, P&M pone a disposición de su audiencia una agenda de contenidos de actualización en mercadeo, publicidad y comunicaciones, con base en las necesidades de información de la industria. Cada uno de los especiales de contenido de P&M tienen el objetivo de conectar, comunicar, convocar y co-crear interacciones significativas para la comunidad del marketing y la publicidad en Colombia y Latinoamérica. Así, la agenda de contenidos de P&M para 2021 tiene en cuenta las necesidades de información y actualización de la industria y las conversaciones constantes de P&M con el sector.

¿Cuál es la agenda de contenidos de P&M para 2021?

Para el año 2021, P&M presenta una nutrida oferta que se divide en varios frentes: la Revista P&M, el portal P&M Digital, los webinars o seminarios virtuales y los Eventos P&M. Esta es la agenda de contenidos de P&M para 2021, mes a mes:

Enero

GEMA P&M 2020: un webcast de mediodía para hacer la entrega de los Reconocimientos a Gestión y Estrategia de Mercadeo del Año (GEMA) 2020. Contaremos con los directivos de mercadeo de las compañías GEMA como invitados especiales.

Días de Campaña Top 10 P&M: Transmisiones en vivo para conversar con algunos de los nominados a Top 10 P&M 2020. Conoceremos sus casos y experiencias desde adentro. También, las razones para votar por ellos.

Febrero

Revista P&M No. 472: La primera Edición de 2021 de la Revista P&M será solamente de circulación digital. Su tema de portada tratará sobre Top 10 P&M; incluirá un Dossier de Tecnología y producción de eventos, además de la segunda edición del especial Innovación Educativa, en el que las universidades dan a conocer sus avances en investigación en publicidad, mercadeo y comunicaciones.

Especial digital Tecnología y Producción de Eventos: Un especial de contenido digital para ampliar las tendencias en producción de eventos virtuales o de incorporación de tecnología en eventos.

Marzo

Top 10 P&M: Ceremonia virtual de entrega de los Reconocimientos Top 10 P&M 2020 a los más destacado del año.

Consumer immersion: Tercera edición del seminario virtual con el que P&M conmemora el día mundial del consumidor. Un evento en el que invitamos al sector a presentar las últimas investigaciones en tendencias de consumo y comportamiento del consumidor.

Publicidad

Abril

Revista P&M No. 473: La edición abril-mayo de 2020 contará con circulación digital e impresa. Presentará los resultados del estudio CMO Tracker 2021. Además, la sección En Agenda tratará sobre las últimas tendencias y herramientas en Mercadeo Digital. Incluirá un Dossier de Branded Content y un especial sobre Marcas, Productos y Personalización.

B2B Conference: En 2021 P&M lanza un evento virtual enfocado en el mercadeo B2B. En B2B conference contaremos con panelistas, conferencistas y debates que nos hablarán sobre los retos, desafíos y tendencias del mercadeo B2B.

Mayo

IAB Day powered by P&M: Nuevamente, P&M se suma a la IAB Colombia para realizar el evento insigne del universo digital en Colombia, durante los días 27 y 28 de mayo de 2020.

Ebook Consultoras de Comunicación: Lanzamiento del primer Ebook especializado en la consultoría estratégica de comunicaciones, relaciones públicas y reputación corporativa. Un completo contenido sobre las comunicaciones en el que invitamos a las diferentes agencias especializadas en el tema a presentar sus credenciales y ventajas competitivas.

Junio

Revista P&M No. 474: La edición junio-julio de la Revista P&M tendrá solo circulación digital. Presentará el especial P&M Social, enfocado en destacar a las marcas que trabajan por Propósitos de Largo Plazo. Incluirá un Dossier sobre Data Analítica y Toma de Decisiones. Además, un especial sobre influencer marketing.

Martech Day: Seminario virtual con conferencias especializadas sobre tecnologías aplicadas al mercadeo y la comunicación.

Women to Watch Series: Lanzamiento del podcast especial Women to Watch Series que destaca las historias de las mujeres que, por su aporte al desarrollo del sector, reciben el reconocimiento Women to Watch Colombia en 2021.

Julio

CMO Tracker Live 2021: Una experiencia transmedia de P&M, que parte de un estudio anual que analiza el rol del líder de mercadeo en Colombia. Cada año, P&M plantea un objetivo de investigación para analizar el contexto actual del CMO colombiano, los retos y desafíos que enfrenta y las tendencias en gestión de mercadeo. En este evento, daremos a conocer los resultados del estudio e invitaremos a los líderes de mercadeo más destacados para hablar del estado del rol del directivo de mercadeo en el país.

Agosto

Revista P&M No. 475: La edición agosto – septiembre de la Revista P&M contará con circulación digital e impresa. Presentará el Ranking de las empresas de la comunicación y los resultados del segundo estudio del fenómeno DTC en Colombia. Incluirá un Dossier sobre Centros Comerciales y el especial sobre los premios Effie Colombia.

E-commerce Day: Un seminario virtual con conferencias especializadas sobre los desafíos que deben superar las marcas y compañías para consolidar sus estrategias de e-commerce.

Webcast Ranking P&M: P&M cita a los líderes del sector de agencias, medios y empresas de servicios de mercadeo para hacer un análisis, transmitido en vivo, sobre la competitividad, los retos y los desafíos del sector.

Septiembre

Branding: Seminario virtual especializado en branding en el que presentaremos conferencias especializadas, casos y experiencias.

Ebook Ranking de marcas: P&M presenta un Ebook que consolida los diferentes rankings de marcas que se presentan en el mercado y analiza los puntos comunes y las tendencias con respecto a ellos. Además, las marcas más destacadas dan a conocer de qué manera llegaron a liderar el ranking.

Octubre

Revista P&M No. No. 476 La edición octubre – noviembre de 2021 tendrá una circulación exclusivamente digital. Presentará los resultados del estudio Panel de Directivos de Agencias que indaga sobre los retos y desafíos del sector creativo y, además presenta un balance de la percepción de los directivos de agencias sobre los negocios en el sector. La edición también presentará un especial sobre agencias independientes y el Dossier Las Agencias de la Década en Colombia. En cuanto a Educación Superior, hablaremos sobre la oferta de posgrados en el sector.

Marketing Conference Latam 2021: Vuelve el evento que traza el futuro de la dinamización de mercados. El Marketing Conference Latam es la cita obligada de los profesionales de mercadeo porque analiza las tendencias y los escenarios que enfrentan los actores del mercadeo y la publicidad. Se trata de un espacio en el que se habla de cuáles son las acciones necesarias para dinamizar el mercado y de cuál es el rol que juegan en ello los actores de mercadeo, la publicidad y la creatividad.

Women to Watch 2021: En el marco del Marketing Conference Latam, se realizarán la ceremonia de entrega de los reconocimientos Women to Watch Colombia 2021. Un espacio en el que el público de P&M podrá conocer los puntos de vista y las formas de pensar de las mujeres líderes de la publicidad y el mercadeo en Colombia.

Educación superior: Un seminario virtual para conocer la oferta académica enfocada en publicidad y mercadeo en los niveles de pregrado y posgrado y el perfil académico de las instituciones que lideran esta materia en el país.

Noviembre

Media Upfront P&M: Por segunda vez consecutiva P&M cita a líderes de medios y anunciantes para hacer un análisis e integrar paneles de discusión transmitidos en vivo, sobre la competitividad, los retos y los desafíos del sector. También es un espacio para conocer la oferta mediática y las necesidades de los anunciantes para llegar a las audiencias.

Webcast OOH: En 2021, convocamos un seminario virtual para explorar las tendencias, avances, retos y desafíos del sector de la publicidad Out of Home en Colombia. Presentaremos conferencias especializadas que harán un diagnóstico e invitarán a discutir sobre el futuro del sector. Así mismo, incluirá espacios de conversación entre los representantes de los medios OOH, las agencias y los anunciantes.

Diciembre

Revista P&M No. 477: La edición diciembre 2021 – enero de 2022 contará con circulación impresa y digital. Presentará a las compañías merecedoras del reconocimiento a la Gestión y Estrategia de Mercadeo del Año, GEMA 2021. También incluirá un especial enfocado en las marcas que han mantenido su cercanía con el consumidor.

Creative Conference 2021: En el marco de la celebración del día del publicista, P&M presenta la cuarta versión del encuentro de inspiración para las mentes creativas, Creative Conference 2021. Un día de sesiones y conferencias enfocadas en el trabajo creativo que diferencia al sector. El evento finaliza con la presentación de los nominados a los reconocimientos Top 10 P&M 2021.

Esta es la agenda de contenidos de P&M para 2021. No obstante, la programación puede estar sujeta a cambios.

