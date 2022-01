El Día Internacional de Community Manager se celebra el cuarto lunes de enero. La razón de la celebración, es que en 2010, el experto y analista web, Jeremiah Owyang, propuso en su blog la necesidad de establecer un día para destacar las funciones de estos profesionales. Así, se empezó a hacer uso del hashtag #CMAD para celebrar la labor de los gestores de comunidades en las redes sociales.

P&M, extiende una felicitación a los profesionales de las redes sociales que día a día hacen crecer las comunidades de las marcas. Principalmente, la labor del community manager está percibida como la función de administrar los canales de redes y crear estrategias adaptadas a las redes sociales. Sin embargo, las funciones son mucho más específicas.

feliz día del community manager a todos los que hemos estado a punto de poner un tuit que no debemos en las cuentas que llevamos ❤️ más valientes que los marines de estados unidos somos

Para reconocer la labor de los community manager, P&M recopiló información con quienes día a día ejercen el cargo.

Alisson Gutiérrez es community manager de Publicis Colombia. Para ella, las funciones de este cargo son todas aquellas que rodean los procesos de construcción, sostenimiento y mejora del vínculo de los usuarios con una marca en un ambiente digital. A nivel general, Alisson describe estas funciones desde tres grandes puntos:

Alejandra Ortega es community manager bilingüe para Marriott Cala desde DDB. Según explica, la función principal, en su caso, radica en la creación de contenido para redes sociales. Asimismo, las parrillas mensuales y los assets que se quieren proyectar hacen parte de la planeación que debe desarrollar.

Por otra parte, la respuesta de mensajes para los usuarios en redes sociales también constituye una de las funciones del community manager. Sin embargo, según lo indica Alejandra, la cantidad de mensajes y PQRS depende de cada cuenta.

Según Diana Reyes, directora de la Escuela de Marketing Digital de Platzi, los community manager son las personas que llevan y traen la información que conecta a las marcas o empresas con la audiencia. Por lo general, son personas curiosas y llenas de insights que encuentran conexiones únicas que hacen crecer la comunidad y a las marcas.

Carolina Tafur, Social Media manager de Publicis Colombia, más allá de las funciones ya mencionadas, destaca el social listening. La conversación sobre la marca en redes sociales aún sin la mención directa es esencial para el desarrollo en el ámbito digital; las tendencias en las que se pueda incluir y las oportunidades que se puedan desarrollar. Asimismo, normalmente estas personas apoyan a los equipos creativos desde los formatos que se van desarrollando, así como con el desarrollo de redacción de encabezados y descripciones de las publicaciones.

Stefania Ramírez es docente en el Politécnico Grancolombiano y magíster en Comunicación Audiovisual para la Era Digital, ha trabajado también como community manager. Desde su experiencia, destaca las habilidades que tienen las personas que ejercen este cargo.

El community manager tiene habilidades sociales: creatividad de impacto, sabe escuchar, es paciente, cordial, carismático, humilde y empático. Igualmente, el community manager tiene habilidades administrativas: es organizado, tiene gusto por la tecnología, trabaja en equipo, sabe moderar y le gusta desarrollar el autoaprendizaje, sobre todo en campos digitales. Finalmente, están las habilidades técnicas: la ortografía y la redacción son esenciales para la responsabilidad de la entrega de los mensajes en sí mismos, así como los conocimientos en el uso de las redes sociales y las plataformas digitales.

Jesús Barreda, director de Social Media en Another, destaca un valor importante para el desarrollo de este importante rol:

Para destacar su labor en el Día Internacional del Community Manager, P&M preguntó a los profesionales del sector sobre esos mitos que giran alrededor del cargo.

“Deberían saber diseñar”, el community manager tiene buena óptica de estética, pero no necesariamente es diseñador.

“Solo requiere algunas horas de trabajo”, este mito se enlaza con la percepción de la cantidad de funciones que suele tener. En realidad, el tiempo dedicado a cada función es primordial para crear estrategias efectivas.

“Sólo se dedica a hacer parrillas de contenido”, más allá de crearlas, el community publica contenido, crea textos y escucha atentamente, por lo tanto, es un rol más estratégico de lo que se suele pensar.

“Es un cargo junior”, normalmente, se tiene la creencia de que las personas más jóvenes son quienes ejercen este cargo. Sin embargo, varios profesionales coinciden en que la experiencia y la autoevaluación se convierten en una importante habilidad para desarrollar mejores estrategias en redes sociales.

“Solo responde en las redes sociales”, a lo largo de este artículo se han detallado las funciones que ejercen los community manager; se trata de acciones estratégicas que conectan con los usuarios de redes que van más allá de responder los mensajes.

Además de destacar su labor de en el Día Internacional del Community Manager, P&M preguntó a estos profesionales del sector, ¿qué es lo bueno y lo malo de ser community manager?

Carolina opina que la oportunidad de trabajar en equipo y desarrollar la parte creativa de uno mismo es una gran ventaja. Cuando hay afinidad con las cuentas, que suele ser lo ideal, el trabajo se disfruta. Además, es un cargo en el que se desarrollan habilidades en diferentes ámbitos, lo que permite abrir puertas para otros cargos.

Alisson ve con optimismo la apuesta digital que tienen las marcas actualmente. A través de las métricas se generan grandes oportunidades por lo que los cargos que se relacionan con generación de contenidos permiten crecer laboralmente. Alisson destaca que el cargo de community manager se puede ejercer desde diferentes lugares; más aún en el contexto actual donde todo el sector está desarrollando modelos de trabajo que contribuyan a la vida personal de los colaboradores. Por otra parte, las habilidades que ha desarrollado como community manager le han permitido aplicar esto en su vida personal:

“Hay algo que me llevo yo. Ser empática y tener ese rol de mediadora en circunstancias difíciles. No permito que me afecten muchos comentarios y trato siempre de ver el trasfondo de las cosas. Esto se conecta con la parte analítica”.