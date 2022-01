Esta Semana: 17 al 23 de enero. En la sección de noticias en tiempo real iniciamos reportando el nombramiento de Camilo Plazas y la nueva campaña de Monsieur Periné.

Tras unos meses de unirse a BBDO México como chief growth officer en septiembre de 2021, Camilo Plazas es nombrado CEO. El inspirador mensaje que compartió en su perfil de LinkedIn, expresa lo que el profesional piensa de este nuevo camino en su trayectoria laboral.

“Hoy es un gran día en mi carrera. Tal vez el más gratificante y el más soñado. Cuando empecé en esta profesión con un computador prestado y viendo a los grandes publicistas con los que tuve la oportunidad de compartir, siempre visualicé este día.

Me partí el alma, cometí errores. Muchos.

Pero también llegaron algunos éxitos. Viajé por el mundo conociendo culturas y países, diferentes formas de trabajar y de ver el negocio de la publicidad. Fui empresario, emprendedor y y trabajé en todas las áreas de las comunicaciones. Hoy con mucho orgullo quiero contarles que soy el nuevo CEO de BBDO Mexico. Un lugar alucinante, una gran marca, con un gran equipo, en un país que quiero y admiro.

Es fácil llenar este post de cosas sobre mi carrera, pero no, quiero agradecer a mis papás, a mi esposa, a mis hijas, a mi hermana y a toda mi familia. Me queda imposible no pensar en mis abuelos.

Quiero agradecer a mis mentores, a esas personas que siempre creyeron en mí. A mis amigos. Por supuesto los clientes que siempre me abrieron sus puertas, me inspiraron y han sido grandes partners y maestros.

Esto nunca sería un logro mío. Será el logro de esas personas que siempre me apoyaron.

¡Gracias México! Gracias BBDO Mexico. Thanks Carlos Vaca St John Walshe Marcelo Arango. #ConTodaYDeUna”.