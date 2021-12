Por medio de una gala en vivo, se anunciaron los ganadores de Effie Latam 2021. Asimismo, la ceremonia se desarrolló en modalidad virtual el martes 21 de diciembre.

Por otra parte, DDB Colombia fue la agencia del año en Effie Latam 2021. La agencia recibió un oro, siete platas y cuatro bronces. Referente a los resultados del año que permitieron el reconocimiento, John Raúl Forero, CEO Grupo DDB Colombia, declaró a P&M:

Adicionalmente, Forero destacó la forma de trabajar y el talento humano de DDB:

“Es un mérito a toda esta filosofía de trabajo que hay tras cada cosa que hacemos. Ganamos con diferentes clientes en distintas categorías. Es un trabajo integrado de toda la agencia. Es la primera vez que alcanzamos este logro y seguramente serán muchas más. Me he encontrado con un equipo tremendamente talentoso, pero también ambicioso. Y a mí eso me encanta; es la ambición la que nos hace siempre llegar más lejos y ponernos objetivos más altos. Y este es un equipo que combina talento y ambición”.