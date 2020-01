Mientras el mundo avanza hacia una economía digital, se vuelve tentador pronosticar la desaparición del dinero en efectivo. ¿Es correcto esto? Resulta aventurado decir que desaparecerá el dinero en efectivo. Pero está ocurriendo de maneras muy diversas, y a ritmos diferentes, en todo el mundo.

Por ejemplo, un estudio de Visa, en alianza con Americas Market Intelligence, sobre los pagos sin contacto en la región, reveló que en el mercado global las transacciones con tarjeta presente están evolucionando a este entorno:

90% de los pagos en Australia se realizan con tarjetas sin contacto

50% del PIB en China se procesa a través de códigos QR en móviles

90% de los pagos con móviles en Estados Unidos proviene de Apple Pay

Sin embargo, en Latinoamérica, los pagos sin contacto aún están emergiendo: 90% de los pagos en comercios minoristas se realiza en efectivo. Así, mientras diversos países ya están aplicando cambios estructurales para implementar modelos de pago electrónicos, en Colombia, uno de los retos más grandes es el arraigo cultural al efectivo y la confianza en las plataformas digitales.

Publicidad

“Los números evidencian que cada vez más los colombianos prefieren realizar sus pagos y compras por internet. Esta tendencia se refleja en el incremento importante en las transacciones electrónicas. Por los beneficios tangibles en cuanto a agilidad, calidad de vida y seguridad”, señala Gustavo Vega Villamil, presidente ACH Colombia.

Un notable avance en el país es el crecimiento de los pagos sin uso del efectivo. Las transferencias electrónicas, códigos QR y pagos sin contacto tienen cada vez más acogida. Nequi, por ejemplo, se ha posicionado como una billetera digital que busca impulsar el ecosistema de pagos sin efectivo, haciendo uso de códigos QR. La alianza entre Rappi y Davivienda también ha permitido el crecimiento de las transferencias a un clic. A través de Rappipay es posible realizar giros, pagos y compras.

Hoy, diversos actores también han lanzado iniciativas que impulsan la digitalización de la banca. Davivienda, por ejemplo, lanzó Daviplata, un deposito electrónico de dinero. Bancolombia, por su parte, continúa impulsando las manillas y tarjetas débito contactless.

El debate…

De acuerdo con The New York Times, los beneficios de alejarse del efectivo han sido enumerados por economistas como Kenneth Rogoff, quien afirmó en su libro “La maldición del efectivo“, que el papel moneda permite el crimen y la evasión fiscal. No obstante, los críticos del efectivo se han encontrado con sus propios críticos. Estos argumentan que los pagos electrónicos pueden privar de derechos a las personas que carecen de fácil acceso a las cuentas bancarias e Internet.

No obstante, con miras al futuro, Mercado Pago, solución integrada de pagos electrónicos de Mercado Libre, presenta algunas tendencias que, según la plataforma, evidenciarían la desaparición del dinero en efectivo en un futuro:

El celular es la nueva billetera:

Actualmente, existen numerosas aplicaciones y alternativas de pago que están facilitando las transacciones electrónicas. Además de otros servicios, como hacer pagos a terceros, recargar el celular, pagar el transporte, e incluso pedir créditos y hacer pequeñas inversiones en instrumentos financieros.

Cada vez más las personas están confiando en dichas herramientas, tal como lo evidencian los balances de Mercado Pago. “En Argentina lanzamos la alternativa de QR en junio de 2018. A hoy, ya hay más de ocho millones de operaciones, 30% de crecimiento mes a mes, y más de 300 mil comercios que aceptan este tipo de pagos. En el caso de Colombia, presentamos esta solución de pago en septiembre de 2019, con el respaldo de marcas aliadas como Terpel, Pepeganga, Tennis, entre otros. Hemos tenido muy buenos resultados y esperamos llegar pronto a los 5.000 puntos de venta de cadenas nacionales”, señala Diego Navarro, director de Mercado Pago Colombia.

Incremento de la confianza en el comercio electrónico

A pesar de que Colombia es un país muy arraigado a la cultura del dinero en efectivo, se han registrado avances en los últimos años. Sobre todo, en cuanto al uso de las plataformas digitales para comercializar artículos. Prueba de esto es que en las fechas especiales como Black Friday y Cyberlunes han aumentado hasta en un 50%, año tras año, las visitas a Mercado Libre. Además, el ticket promedio de los consumidores ha incrementado hasta en un 22% en los últimos periodos.

Países que ya están dejando de usar efectivo

En Suecia, la legislación les da a los comercios, restaurantes y empresas la autonomía para decidir si aceptan o no dinero en efectivo, a tal punto que las transacciones a través de la alternativa tradicional cayeron al 1%, de acuerdo con el World Economic Forum. Por otra parte, en Corea del Sur, el 80% de las transacciones se hace de mandera digital. En China, más de mil millones de usuarios usan sus teléfonos como instrumentos de pago. De hecho, es el país en el que más se usan los códigos QR.

“El dinero en efectivo es algo que debería desaparecer a su debido tiempo, pero no sucederá de la noche a la mañana en América Latina. Es por eso que nosotros, como empresas de tecnología, tenemos un papel igualmente importante que desempeñar como educadores, evangelizadores y agentes de cambio. Debemos continuar educando a los consumidores sobre los muchos beneficios que ofrecen los pagos móviles”, agrega Diego Navarro, Director de Mercado Pago Colombia.

¿Hay un veredicto?

El futuro del efectivo es un debate continuo, principalmente entre los economistas. Para las personas promedio, es un punto discutible, ya que tenemos acceso a una variedad de formas de pago y no hay conflicto. Cualquier discusión sobre el tema es realmente especulación. Bitcoin es anónimo y, actualmente, es inestable. Las tarjetas de crédito y débito son ampliamente aceptadas, pero conectan instantáneamente las compras con una persona. Los sistemas de pago de igual a igual como Paypal requieren aplicaciones y cuentas que son fáciles de rastrear. El efectivo ha estado en circulación durante varias vidas humanas y no será fácil dejarlo a un lado.

Más allá de preguntarse si desaparecerá el dinero en efectivo, es una cuestión de dónde y cuándo. Si bien puede desaparecer en algunos países, puede permanecer en otros.

“Desde ACH Colombia, consideramos que el efectivo no se acabará Nuestro objetivo como compañía que provee servicios a los colombianos, es que en el país existan diferentes opciones y posibilidades de hacer transacciones, pagos y compras. Y que estas les brinden a los usuarios comodidad, seguridad y oportunidad”, concluye Vega.

También le puede interesar: El rol de la tecnología y de la omnicanalidad en 2020

Comentarios