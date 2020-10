El mundo de la publicidad ya tiene a los ganadores de la edición de este año para los Gerety Awards. El festival, que lleva su nombre en homenaje a Frances Gerety, la redactora que en 1948 creó el slogan “A diamond is forever”, dio a conocer el listado tras revisar los mejores trabajos publicitarios desde una óptica femenina.

Ganadores del Grand Prix y Oro

El Grand Prix fue para Moldy Whopper. Entre los ganadores de oros se encuentran; Project Understood, Crocodile inside, SIGNS, The Soap with a Lump, The Punishing Signal, Eva.Stories, Last Straw, A Hard Pill To Swallow, 40,000 Strong, Swipe Night y Generation Lockdown.

La lista de ganadores incluye trabajos de 22 países como Japón, Irán, Perú, Australia, Canadá, Alemania y Estados Unidos entre otros. Lideran el palmarés Estados Unidos con 22 piezas ganadoras, seguido por India con 11 y Reino Unido con 5.

“Todas las campañas ganadoras, incluso las que forman parte de la shortlist, merecen el máximo elogio” explicó Ongay, co-fundadora de Gerety Awards. ”Las campañas inscritas han pasado por una intensa selección. 185 líderes de agencias y marcas, a lo largo de 6 continentes y 32 países se reunieron para elegir lo mejor de la publicidad. Con esta selección, las campañas ganadoras en Gerety establecen EL standard para lo mejor de la publicidad en 2020 y el futuro”.

Ongay agregó: “Cuando queremos definir lo mejor de la publicidad desde la mirada femenina, tenemos la responsabilidad de elegir sólo lo mejor de lo mejor. Los anunciantes que quieran saber cómo conectar con los consumidores más poderosos no tienen más que mirar a los ganadores de Gerety Awards”.

¿Cómo se eligen los ganadores?

Los ganadores son determinados en base a los puntajes obtenidos en todos los jurados, independientemente del producto o medio utilizado. Esto garantiza que sólo las mejores campañas reciben un premio de parte del jurado de Gerety, conformado por líderes de agencias y marcas, reconocidas internacionalmente y muestra a los clientes los trabajos que resuenan con los consumidores más poderosos del mundo.

Puede consultar toda la lista de ganadores en www.geretyawards.com/winners

