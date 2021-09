Tener un sitio web, en la actualidad, forma parte de la estrategia comercial de cualquier empresa o negocio, dado que es el medio más económico para conseguir nuevos clientes. El objetivo, por lo general, está puesto en atraer tráfico al sitio de forma orgánica, para disminuir los costos.

En este artículo, vamos a contarte las 10 estrategias que son tendencia para lograrlo.

#1 Revisa la parte técnica de tu web para focalizar en el SEO on page

El SEO on page es aquel que incluye ajustes dentro del mismo sitio web. Esto tiene que ver con la velocidad de carga, las metaetiquetas y el dominio. Con respecto al dominio, es posible que, si estás leyendo este artículo, ya tengas uno en la web. Es importante que sepas que, en caso de no estar convencido, siempre se puede transferir el dominio y obtener uno nuevo que sea más adecuado. No te conformes, busca la perfección.

#2 Trabaja en títulos que sean realmente llamativos, pero acordes al contenido del texto

Los títulos son fundamentales para conseguir un buen CTR. Muchas veces, se trabaja contenido de gran interés para la audiencia pero que tienen títulos muy sencillos. Intenta investigar cómo escribir los mejores encabezados, para que los navegantes se sientan atraídos hacia la web.

#3 Focaliza en las palabras claves long tail

Todos aquellos que conocen el término “posicionamiento SEO” trabajan sus palabras claves. Es por esto, que las keywords generales suelen ser muy competitivas. Para poder empezar a posicionarte mejor y obtener mayor cantidad de clientes de forma orgánica, debes pensar el contenido en relación a palabras claves long tail, que son más específicas y menos competitivas.

#4 Aprovecha tu base de datos y crea campañas de email marketing

La mayoría de las web cuentan con una ventana emergente que invita a los visitantes a registrarse a un newsletter. Más allá de la recaudación de información (que es fundamental para cualquier estrategia de marketing, de pago u orgánica), es necesario hacer uso de los datos de forma inteligente.

Las campañas de email marketing son una buena opción, cuando tienes una base de datos con correos electrónicos. El costo de envío suele ser muy bajo (hay muchas plataformas gratuitas, de hecho) y es fácil de hacer. ¡Aprovecha estas opciones!

#5 Invita a otras personas para que compartan contenido en el blog de tu sitio

Una forma de atraer gente nueva es invitar a otras personas a que escriban en el blog del sitio. Esto no sólo hará que la misma persona comparta el contenido que hizo, si no que además, ayuda a renovar las publicaciones.

#6 Haz webinars para hablar sobre temas que puedan interesar a tu audiencia y que tengan relación con el sitio web

El auge de los webinars comenzó hace algún tiempo, pero nunca es tarde para sumarse a esta tendencia. Si tienes un sitio web donde comercializas servicios de asesoramiento digital, por ejemplo, hacer un webinar sobre las novedades digitales del 2021, puede ser muy útil para atraer interesados que pronto se conviertan en clientes.

#7 Presta atención a las consultas y añade una sección de atención al cliente

La experiencia de los usuarios determina el famoso “boca en boca” y, además, es fundamental para que el cliente vuelva a comprar en el mismo lugar. Es por esto que, a pesar de ser un sitio web, no puedes dejar de lado la importancia que tiene la atención al cliente.

Publicidad

Lo mejor es colocar un contacto de asistencia que sea rápido, nada de formularios de contacto. Una de las opciones preferidas de los navegantes es WhatsApp. Añade un botón de contacto directo y fija horas determinadas para atender consultas.

#8 Busca foros donde se encuentre tu audiencia (o nicho de mercado) y responde consultas

Los foros de consulta son extremadamente populares en internet. Google es, en parte, responsable de esto. Cada vez que hay alguna duda, se recurre al mundo online para obtener la respuesta.

En el caso específico de los nichos, hay foros que están especializados en ciertos temas. Tómate el trabajo de buscar aquellos que tengan muchos usuarios y responde algunas consultas para promocionar tu sitio web.

#9 Trabaja en una buena estrategia de redes sociales

En la actualidad, las redes sociales (o RRSS) son las más utilizadas para el tiempo libre de las personas. Es por esto que, siendo millones los usuarios que las usan, se transformaron en la fuente ideal para atraer tráfico. Crea una estrategia inteligente para los medios sociales.

#10 En tu sitio web, crea un foro para que las personas puedan comentar y debatir

Si ya crees que tienes la cantidad de navegantes necesarios, crear un foro en tu misma web puede ser la mejor opción para atraer más gente del mismo nicho. Tener un foro es arriesgado, sin embargo tiene muchos beneficios para el tráfico orgánico y el posicionamiento SEO.

Estas 10 estrategias son tendencia para atraer nuevos clientes. A pesar de que ponerlas en funcionamiento te será de utilidad, no te olvides de darles un poco de innovación para poder resaltar. ¿Estás listo para aumentar el tráfico orgánico de tu web?

