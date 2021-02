El evento deportivo más importante de EE.UU está calentando motores en medio de un año anormal. Los televisores sintonizarán un encuentro que disputan este domingo en Tampa los Jefes de Kansas City y los Bucaneros de Tampa Bay. Muchas son las aristas para analizar esta fiesta deportiva, que este año, vio reducida la participación de grandes anunciantes en los comerciales del Super Bowl. Algunos de ellos son Budweiser, Logitech, Hyundai, Audi y Coca-Cola, quienes decidieron destinar los recursos que tradicionalmente invertían en sus grandes anuncios, para distribuirlos en causas mucho más relevantes en este contexto.

Sin embargo, más allá de las cifras poco acostumbradas del que será el Super Bowl LV, no podemos perder de vista el alcance que sigue teniendo este espectáculo y los poderosos anuncios que durante años, han dado para hablar y trabajar en nuestra industria. A continuación, presentamos una recopilación de algunos de los comerciales más icónicos, en los que las marcas fueron las protagonistas durante los últimos 8 años. Adicionalmente, mostraremos un apartado de marcas que extrañaremos este año.

Los mejores comerciales del Super Bowl

Muchos son los anuncios que han pasado por el Super Tazón. Por supuesto, resumirlos en una nota, no solo dependerá del gusto del editor, sino también del tiempo de nuestros lectores. Es por eso que condensamos tres de los mejores comerciales del Super Bowl por año. Dicho esto y entendiendo que se nos escapan varios, este es nuestro compilado. ¡Que lo disfruten!

Comerciales del Super Bowl 2013

M&M’s – Love Ballad

El M&M rojo nos canta en este anuncio su historia de amor con Naya Rivera, que os sonará por interpretar a Santana en ‘Glee‘. Todo parece de color de rosa hasta que el amor por el chocolate se vuelve un obstáculo entre los dos.

Best Buy – Asking Amy

Amy Poehler presta su encanto en el nuevo anuncio de Best Buy, unos grandes almacenes de electrónica, imagen y sonido que recorre sin descanso haciendo preguntas de todo tipo.. ¿¡Dónde está la nube!?. Una manera muy divertida de resaltar la atención al cliente de la marca.

Jeep – Whole Again

Chrysler vuelve a apelar al lado más patriótico de los americanos. El año pasado fue un mensaje de unión con la voz de Clint Eastwood. Este año, con la fabulosa música del intro de ‘The Pacific’ de Hans Zimmer, quiere honrar a sus soldados, sus héroes. Este ha sido uno de los más destacados a otro lado del atlántico, que además llega con la muerte de Chris Kyle muy reciente.

Comerciales del Super Bowl 2014

Radio Shack

El teléfono suena; son los 80, quieren que les devuelvan la tienda. Radio Shack la renovación de sus tiendas mostrándonos cómo Alf, Hulk Hogan, el Príncipe de Bel Air, Jason Voorhees o Chucky arramplan con todo lo viejo.

Audi

Hay pocas cosas más terroríficas que un apocalipsis Doberhuahua.

Esto es América

Todos los años hay muchas marcas que deciden apelar a los sentimientos más puramente americanos con elementos básicos como el himno, la bandera, el ejército, el sueño americano… Este año Budweiser ha dado la bienvenida a uno de sus soldados y Bob Dylan hace de portavoz para Chrysler, pero me quedo con Metlife y su reunión de Charlie Brown.

Comerciales del Super Bowl 2015

Avocados from Mexico

La idea es mucho mejor que la ejecución, pero la fuerza de la premisa es tal que acaba siendo muy simpático y bastante superior al otro anuncio destacado relacionada con la comida mexicana emitido anoche…

Clash of Clans

Los anuncios de los juegos para dispositivos móviles suelen ser de lo más genérico, pero el giro que le dan a este incluyendo a Liam Neeson en modo Bryan Mills de la saga ‘Venganza’ funciona bastante bien para atrapar la atención más allá del hecho de su mera presencia.

Dove

El otro spot que apuesta por tocar la fibra sensible del espectador que merece ser destacado positivamente. Una idea bastante sencilla y manida, pero bien ejecutada.

Comerciales del Super Bowl 2016

WIX

Wix se unió a Dreamwork Animation y enseñaron a los televidentes a utilizar la plataforma de Wix para crear websites para empresas con un personaje que todos amamos y conocemos…Aprovecharon también el momento del lanzamiento de la última película de Kung Fu Panda.

LG

LG se unió a Liam Neeson para lanzar su nuevo tv OLED, llevándonos al mundo de las pistolas, la persecución y el futuro.

Amazon

Un comercial realmente entretenido para promociona Echo de Amazon. Literal, puedes preguntarle lo que sea a “Alexa”.

Comerciales del Super Bowl 2017

Budweiser: “Born the Hard Way”

Eberhard Anheuser se encuentra con el inmigrante alemán Adolphus Busch en esta historia que habla de los orígenes de una de las cervecerías más conocidas en los Estados Unidos. Aunque este comercial fue producido hace varios meses atrás, cae como anillo al dedo en esta época de turbulencia migratoria.

Audi: “Daughter”

Audi presenta un total respaldo a la igualdad de pago para las mujeres en este emotivo anuncio, donde un padre mira a su hija ganar una carrera de derby.

Avocados from Mexico: #AvoSecrets

Las sociedades secretas han sido siempre un tema de teorías de conspiración. Y en este anuncio, el secreto más grande que tienen que mantener gira en torno a los aguacates, en un divertido comercial de Avocados de México, con la participación especial de Jon Lovitz.

Comerciales del Super Bowl 2018

Alexa – Amazon

Alexa, la asistente virtual de Amazon, se queda sin voz, pero famosos como Cardi B, Rebel Wilson, Gordon Ramsay y Anthony Hopkins la reemplazan.

DORITOS BLAZE vs. MOUNTAIN DEW ICE

Los actores Peter Dinklage (Game of Thrones) y Morgan Freeman se enfrentan este año en un curioso duelo.

M&M

Danny DeVito vestido como un M&M, encuentra un centavo de la suerte, desea convertirse en humano.

Comerciales del Super Bowl 2019

Pepsi

Como siempre, la compañía de gaseosas acude a celebridades para sus comerciales. El turno de este año es para el actor Steve Carrell y los raperos Lil Jon y Cardi B para que den el mensaje de que “Pepsi está más que bien” (Pepsi is more than OK).

Amazon

El comercial de Amazon estuvo dedicado a burlarse de “los experimentos fallidos” de Alexa, el asistente virtual de la marca y con el eslogan de que “no todo pasa el corte”. En el video aparecen personalidades como Harrison Ford y Forest Whitaker.

Walmart

Walmart, una de las cadenas de supermercado más grandes de Estados Unidos, se fue por lo grande para promocionar su servicio de pedir las compras por internet y recogerlas en la tienda. En el comercial aparecen la mayoría de carros del cine como el de Batman, Scooby Doo, Transformers, Los Cazafantasmas, entre otros.

Comerciales del Super Bowl 2020

Amazon

Otro año más, el spot de Amazon incluye a nuestra amiga Alexa, en esta ocasión Ellen DeGeneres y Portia de Rossi al principio del anuncio se hacen la pregunta de qué cómo lo hacía antes la gente sin tener el asistente virtual de Amazon. Un anuncio donde el humor reina y funciona muy bien con esta historia.

Doritos

En este spot, el rapero Lil Nas X y el veterano actor Sam Elliott se baten en un duelo de baile, un anuncio que ha funcionado muy bien por la buena sensación que se transmite aún retándose.

Google

El anuncio comercial de Google recurre a la emotividad con la historia de un hombre que recurre al asistente virtual de Google para que le ayude a recordar aquellas cosas que no quiere olvidar relacionadas con su mujer. Es una historia emocionante que lo que quiere hacernos entender es la capacidad de información personal que tiene Google sobre nosotros.

Las marcas que extrañaremos en los comerciales del Super Bowl LV

Una de las acciones de marca más aplaudidas durante este año que inicia, se dio después del anuncio de varias marcas de no participar en el Super Bowl. No las aplauden porque consideren que un anuncio en este show no vale la pena, sino por priorizar objetivos que toman mucho valor en este contexto. A continuación un apartado de comerciales icónicos, realizados por grandes anunciantes que estarán ausentes en esta edición.

Coca-Cola

En ocasiones los Super Héroes solo necesitan de una Mini Coke. Y seguro, esta combinación, destapa la felicidad.

Budweiser

Una cerveza típica para americanos típicos.

Audi

Cuando falte la emoción y extrañes los años de ir al espacio, te puedes subir a un Audi R8. ¡Claro, somos pocos los que no conocemos el espacio!

¿Quiere ver más comerciales destacados? Ingrese a esta nota: Estos son los mejores anuncios de la historia del Super Bowl para los directivos de agencias

