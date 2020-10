El BrandZ es un estudio anual realizado por WPP y Kantar que clasifica a las marcas más valiosas del mundo. Este año, Coca-Cola consolidó su posición como la primera marca en la categoría de bebidas. También se mantuvo en el Top 15 global y en los primeros niveles en el índice de Contribución de Marca, que mide la influencia de ésta en la mente de los consumidores.

La influencia de Coca-Cola en el top of mind se reafirma constantemente en el trabajo comunicativo de la marca; hace unos meses, en plena pandemia, demostró su compromiso en el combate al COVID-19, utilizando sus redes sociales y sus espacios publicitarios para informar a los cuidados sobre las medidas que se deben tomar para evitar los contagios.

Así mismo, la estrategia de Coca-Cola se basó en ofrecer a los consumidores una bebida adecuada para cada ocasión, con su presentación regular y las versiones diet y zero azúcar. Según Kantar esta marca nacida en los Estados Unidos alcanzó los US$ 84.022 millones en valor de marca.

Por otro lado, PepsiCo, su competencia ocupó el puesto número 4 del ranking en esta categoría. La estrategia de la compañía, con su eslogan That’s what I like (Esto es lo que me gusta), que aparece en Pepsi regular, Pepsi Zero y Pepsi Diet, apuntó a una alineación de la marca a los gustos cambiantes para conquistar a los consumidores más jóvenes.

Jorge Torres, Head of Brand en Kantar Insights Colombia, comentó: “La innovación ha sido un factor muy importante para el crecimiento en el Top 100 de este año, logrando mitigar un poco el impacto por la coyuntura mundial. Adicionalmente, la creatividad y que las marcas sean genuinas logrando conectarse de nuevas formas con el consumidor también son rasgos importantes para las marcas más valiosas del mundo#.

En el Top 10 de bebidas, la marca que presentó un mayor crecimiento fue Nespresso con el 11%; le siguió Nescafé con el 9%; Yili, con el 6%; y Coca – Cola y Mengniu con el 5%. Esto muestra una tendencia positiva de las bebidas derivadas de la cafeína.

Rank 2020 Marca Valor de Marca 2020 ($MN) Alteración de Valor de Marca Rank 2019 1 Coca-Cola 71.707 5% 1 2 Red Bull 12.751 -4% 2 3 Diet Coke 12.315 1% 3 4 Pepsi 11.123 3% 4 5 Yili 9.203 6% 6 6 Lipton 9.100 0% 5 7 Nespresso 8.214 11% 7 8 Nescafé 8.072 9% 8 9 Mengniu 6.831 5% 9 10 Fanta 6.433 3% 10

