Black Friday y Cyber Monday, se han convertido en una de las fechas más esperadas por los comercios y compradores en todo el mundo. Es un momento donde las audiencias están listas y más conectadas que nunca para comprar aquello que necesitan o ese artículo que quieren de sus marcas preferidas, ya que esperan poder obtener un buen descuento o una excelente promoción durante esta época que básicamente da el inicio a las compras de fin de año: regalos para los hijos, las familias, los colegas, parejas, y para uno mismo. Así bien, las miradas están en los estrategas de marketing y su capacidad para capturar la atención de los compradores a través de estrategias integradas donde el objetivo final es vender, y vender bien.

Entendiendo que, los compradores están listos y saben que se encontrarán con promociones y descuentos que buscan endulzar y garantizar la compra, es el momento donde herramientas y medios propios de contacto (owned media) toman más relevancia. Hay que vestir nuestros canales orgánicos en redes sociales, nuestras apps propias, micrositios, y páginas web para ser claros respecto a qué tenemos para ofrecer en esta época tan competida. No obstante, hay una herramienta que muchos han dejado de lado, pero que en nuestra opinión, hoy toma cada vez más importancia en la capacidad de las marcas de maximizar la vida de un comprador (Customer Lifetime Value) y es poder utilizar nuestras bases de datos y comunicarnos con nuestros contactos, compradores y suscriptores, de manera directa y gratis: el email.

Una herramienta que por muchos años dejó mucho qué decir, ya que por largo tiempo nos saturaron nuestras bandejas de entrada con basura publicitaria que no era relevante para nuestras vidas. Sin embargo, los proveedores de servicio de email han logrado mejorar sus módulos anti-spam o de correos no deseados, y cada vez nos llegan menos correos que no nos interesan. Así, se espera que el email se convierta en una de las herramientas más poderosas para fidelizar a nuestros clientes, acercarnos de manera más personalizada con nuestras audiencias y construir relaciones de largo plazo que trascienden una transacción. La razón es sencilla: si nos llega información que nos interesa, que nos entretiene, y que nos mejora la vida, y además lleva nuestro nombre, ¿por qué no la vamos a leer?

De esta manera, tener una buena estrategia de email marketing, marcará una oportunidad única si tenemos en cuenta herramientas de automatización como MailChimp, Hubspot, Salesforce, o SalesManago, que nos permiten crear flujos de comunicación personalizados y automatizados, logrando conocer cada día mejor a nuestros clientes, personalizar la comunicación, y enviarles solamente información que sea relevante para ellos/as.

Hoy queremos compartir algunos consejos que aporten en la construcción de una estrategia ganadora para Black Friday y Cyber Monday, que incluye el e-mail marketing como un eje clave para el éxito de nuestras campañas:

Black Friday:

Es necesario planear y hacer un calendario de envíos a la luz de tres etapas: 1. Recordatorio de estas fechas, 2. Cómo va a participar la marca. 3. Cómo se van a beneficiar las personas durante este Black Friday y Cyber Monday. Entrega información de valor donde le cuentes a tus clientes y suscriptores qué es lo que va a pasar en los próximos días y por qué deben estar atentos a sus canales de información. Así podrán preparar sus bolsillos y definir en qué gastar sus ahorros. Incluye mensajes con sentido de urgencia como: “¡Ya casi llegó lo que tanto esperabas! ¡Queda poco tiempo!” “Serán unidades limitadas, no te quedes sin la tuya”. Muestra tus productos más vendedores (top sellers) y nunca olvides premiar a tus clientes más fieles con incentivos como mayores descuentos, envíos gratuitos, o acceso a ediciones limitadas.

Cyber Monday:

Si no te compran durante Black Friday, asegúrate que te dejen sus datos, ya que su contacto se vuelve un activo valioso para el futuro. Al finalizar el Black Friday podrás aprovechar para decirle a las personas que continúan las oportunidades de tener lo que tanto quieren también con descuentos en el marco del Cyber Monday, o si no pudieron comprar durante el Black Friday, aprovecha y convéncelos a que compren en este momento. Asegúrate de especificar en los correos el porcentaje de descuento y en cuáles productos aplica. Pon especial atención al título del email para llamar la atención, sé claro y efectivo con el mensaje. Innova con videos o GIFs. Ofrece experiencias previas con el producto antes de las fechas de promoción. Utiliza herramientas interactivas o desde el contenido con las que puedas hacer envíos con cuentas regresivas.

Y recuerda, cada día que pasa y el ecosistema digital crece y se satura de marcas e información, la capacidad que tengamos de reducir nuestra dependencia en factores y plataformas externas, es la que nos va a permitir reducir los costos de adquisición, aumentar la recompra, entregar una experiencia única y maximizar el lifetime value de nuestros clientes. Apuéstale a tus medios propios y convierte el email en una herramienta clave de tu estrategia de marketing. ¡Felices ventas!

