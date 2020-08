El próximo 3 y 4 de septiembre se llevará a cabo el IAB Day 2020, powered by P&M; una experiencia digital de aprendizaje sobre las tendencias del ecosistema del mercadeo y la publicidad en la región. Su agenda contará con conferencistas de talla internacional, entre ellos Ezequiel Jones, Latam Media Director de Unilever. Jones hablará sobre el escenario del contacto con el consumidor sin cookies de terceros y la privacidad de la data.

Esta es la introducción del tema.

“Las cookies han sido muy importantes. Son la tecnología que usamos los anunciantes para poder identificar a las audiencias y brindarles un marketing de mayor precisión entendiendo sus comportamientos y las etapas del consumo en que están”, aseguró Jones.

La eliminación de cookies de terceros

A principios de este año, Google anunció que su navegador Chrome eliminará el soporte para las cookies de terceros, es decir la información que se adquiere por medio de la compra a proveedores externos cuyo enfoque es la recopilación de bases de datos. Y aunque se plantea llevara cabo en un plazo de dos años, la industria del mercadeo ya se está preparando para reemplazar esta fuente de contacto.

Existen otro tipos de cookies, las de First Party Data y Second Party Data; que es la información que captura la propia marca a través de su página web o por medio de partners con autorización del usuario. Esta data no entra en la nueva regulación y Ezequiel la abordará en su conferencia para potencializarla como alternativa a la eliminación de las cookies de terceros.

“Nosotros suponíamos que en un futuro la Third Party Data, o cookies a terceros iba a ser reemplazada. Desde Unilever, por ejemplo, nos anticipamos empezando a recolectar las bases de datos desde los sitios propios, acciones fuera del escenario digital y a través de las suscripciones. El e-Commerce también se ha convertido en una fuente de información importante y a través de este hemos implementado estrategias de Data Driven Marketing”, asegura el directivo de la compañía de consumo masivo.

Planeación de medios

Para este proceso se cuenta con el famoso funnel o embudo de conversión, donde uno construye el awareness y el performance de marketing. Una vez identificada la audiencia objetiva, se empieza a generar el awareness, brindándole estímulos que respondan a las necesidades de este consumidor. Posterior a esto, se convierte en ventas o se lleva tráfico al retail. “Nuestra tarea es encontrar la forma más sencilla y eficiente, para que basados en la First y Second Party Data, se pueda adelantar todo este proceso”, añadió Jones.

En su conferencia del IAB Day también hablará sobre la privacidad de la data y su manejo en la industria del mercadeo.

