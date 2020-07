De acuerdo al reporte de eMarketer: Latin America Digital Spending update Q2 2020, Colombia es el país que lidera la lista de inversión en publicidad digital, con un aumento del 11.2% respecto al Q1. Le sigue Chile, con un porcentaje de 5,9%, diferencia que demuestra la ventaja del país en esta materia.

People Media, una empresa especializada en publicidad digital, sostiene que las industrias con mayor crecimiento fueron: Telecomunicaciones, finanzas, comercio, autos y bebidas.

Así mismo, los formatos predilectos son los nativos: que de forma orgánica permiten mostrar recomendaciones publicitarias a los usuarios mientras leen su contenido favorito; formatos de video; advergaming: la publicidad en videojuegos; y por último, mensajería directa: mensajes de texto, whatsapp y mailling.

“Vemos un crecimiento importante en la inversión digital que en parte es impulsado por la pandemia y los nuevos modelos sociales que impactan en los hábitos de consumo de medios. Ahora bien, eso nos confirma la ineludible adaptación y respuesta de las marcas y la industria digital para ofrecer mejores resultados”. Comenta Tatiana González CEO de People Media

¿Cuándo se considera una campaña digital exitosa?

Según People Media, la medición de la efectividad en digital depende de los objetivos establecidos por la marca, de la calidad de sus propiedades digitales y de la creatividad de sus mensajes.

Una marca puede definir su éxito en términos de cuántas personas logra impactar con su publicidad; porque sabe que está construyendo una relación de valor y generando una presencia de marca importante. Otros anunciantes miden su éxito en la cantidad de transacciones conseguidas por una campaña. En el negocio publicitario como en la vida, el éxito no es una definición única e inamovible, sino que es un término que evoluciona y se ajusta a cada caso.

En un periodo en el que muchas marcas han preferido mantener campañas austeras de pauta, otras han desarrollado planes más agresivos que les permite medir su crecimiento en visibilidad, alcance, tráfico, aumento del tiempo de visita a sus página, número de registros, aumento en las transacciones a través del e-Commerce y mayor interacción con los anuncios.

¿Cuál es el rol del contenido?

El contenido indudablemente sigue siendo el rey. En este contexto, desde People Media aseguran que es importante ser diferenciales para ganar la atención de las personas, no solo en términos de innovación en la producción (realidad virtual, sonido holofónico, etc) sino también en las propiedades digitales donde se presenta. Muchas veces contenidos increíbles se quedan cortos en alcance porque solo se amplifican desde la web o redes sociales de las marcas; es importante hacer alianzas con medios afines a la audiencia que sirvan como altavoz para el mensaje de marca. El contenido no es algo que deba pensarse de forma unitaria sino como un ecosistema completo que entienda al usuario y lo encuentre en esos sitios y apps que ya visita.

