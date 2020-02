En su tercera edición, Revista P&M presenta Anunciantes del Año, un evento que reconoce a las compañías que con sus estrategias contribuyen con el desarrollo e inspiran a otras compañías.

El evento inicia con la intervención del director general de la Revista P&M, Carlos Fernando Vega, quién destacó que #anunciantesdelaño “reconocer las nuevas dinámicas y las estrategias de marketing, además de los nuevos roles y espacios que se relacionan con los anunciantes”

En la primera conferencia Conferencia confesiones de un CMO Carlos Martínez (Director estratégico de Trias Marketing) indica que “no es común hablar de nuestros errores. Sin embargo las conversaciones difíciles y donde se muestran los problemas es en donde más aprendemos. Frente a ello nuestro objetivo grande debería ser trazar un mapa de errores para encontrar una enorme lista soluciones y para evitar caer una y otra vez en la misma equivocación”. Así, Martínez muestra seis errores más comunes y que él mismo ha experimentado:

Confesión No. 1. El afán del corto plazo: La alegría del 31.

Cuando el cliente está lleno de productos los descuentos se convierten en un círculo negativo, al final no se consigue el objetivo y se disminuyen presupuestos que podrían aprovecharse en otros aspectos. En ese sentido el mercadeo no puede dejarse llevar por el corto plazo. Posicionar marcas es un juego de largo aliento y la rotación es el principal objetivo de mercadeo.

Confesión No. 2

Los directivos por lo general están ignorando la realidad del país (no son capaces de aislarse de su realidad para ver la realidad del mercado), y guiados por sus intereses particulares diseñan estrategias y productos que no se apegan a la realidad de la gente y por ende no responden a sus necesidades. La voz del consumidor es la voz real. por eso haga lo que el consumidor realmente le está pidiendo.

Confesión No. 3 Intereses personales vs intereses de la empresa.

Las personas duran muy poco tiempo en un cargo. Hay decisiones para el largo plazo que no se están tomando, por guiarse por los resultados a corto plazo (error #1)

Confesión No. 4. Instinto y experiencia vs Hechos y datos

“El instinto da buenos indicios pero la realidad cambia y lo que te hizo grande ayer, no te dará el éxito hoy”, resalta Martinez.

A un CEO le ha tomado aproxima 10 años de experiencia tomar las decisiones indicadas. Lo importante es tener la capacidad de reinventarse. Tratemos de crear campañas para desmitificar los negativos de la categoría.

Confesión #5

Cada vez existen más fuentes de información y la Big Data. A la gente de mercadeo le da miedo salirse de los análisis tradicionales. Se nos olvida que el consumidor miente y que a la gente no le interesa apoyar una causa ajena. Best Data puede ser una opción que responda nuevos métodos de entender la realidad del consumidor. se trata de pensar modelos diferentes, pero cuidado, porque hoy en día llaman analítica a cualquier cosa. Entren al detalle de la información, la mejor metodología para obtener la información es haciendo las cosas de manera diferente.

Confesión No. 6 El precio te sorprenderá.

“Si nada te diferencia, más vale que tu precio sea bajo”, refiere Martínez. Es claro entender cuál es el modelo de negocio de mi marca. Si nos dedicamos a bajar el precio sin diferenciales afecta el margen. El objetivo grande es ver cómo se traza mapa de errores con un enorme mapa de posibles soluciones para aprender de los errores y evitarlos.

