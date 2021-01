Si algo nos mostró la pandemia fue el liderazgo del tejido empresarial colombiano en dar respuesta, con su innovación, a las nuevas necesidades del mercado de una forma casi que instantánea. Tal es el caso de Bavaria, que en las primeras semanas de decretarse la emergencia sanitaria por el brote del Coronavirus en el país, ampliaron su modelo de negocio para producir geles antibacteriales. Más adelante, en los meses más críticos del aislamiento, lanzó una plataforma virtual para conectar a la red de tenderos y ofrecer el servicio de domicilio, algo muy poco común en estos establecimientos. Como estas, otras estrategias de la empresa licorera marcaron tendencia en el sector y demostraron un destacado liderazgo del equipo de mercadeo; razones por las cuales Thor Borresen, vicepresidente de marketing de Bavaria, obtuvo la nominación a Líder de Mercadeo 2020, en el reconocimiento Top 10 P&M.

estrategias de Bavaria durante la pandemia

En la siguiente entrevista abordamos cada una de estas situaciones que enfrentaron como compañía durante la crisis pandémica; así mismo la planeación detrás de sus decisiones y las predicciones y estrategias de mercadeo para este año 2021.

Para Thor, la gente debería ser el centro de todas las decisiones de una compañía; sus consumidores, sus clientes, y sobre todo, las comunidades a las que impacta.

Transcurre la tercer semana de marzo y ante la incertidumbre del brote del Coronavirus en Colombia, el Gobierno Nacional decreta la cuarentena obligatoria. Este fue un momento que para muchos significó el fin de sus modelos de negocio, como estaban acostumbrados a operar. Bavaria fue una de las primeras compañías en adaptarse a esta nueva realidad y producir soluciones a las nuevas necesidades.

“Lo primero que hicimos fue botar, por decirlo de alguna manera, nuestro plan de mercadeo de todo el año a la basura. Eso no es tan sencillo de aceptarlo sobre todo cuando uno ha trabajado a lo largo de todo un año en esto. Para sobrevivir a la pandemia pusimos a la gente en el centro, arrancando con nuestros colaboradores. Nuestra principal preocupación fue que todos los empleados se sintieran seguros”, comentó Borresen.

Por otro lado, la planeación detrás de sus estrategias de mercadeo obedeció a un rediseño que internamente aplicaron para solucionar de primera mano, las nuevas necesidades del mercado.

Bavaria fue una de las primeras compañías en reaccionar con la adaptación de sus modelos de negocio a la nueva realidad. Sus mensajes, campañas y nuevos productos apuntaron hacia el autocuidado y la prevención del contagio. Todo esto, según Borresen, fue el resultado de su política altruista pero también del desprendimiento de los planes que hasta el momento habían diseñado.

“Cuando empezó la pandemia, el problema no era de si la gente quería o no tomar cerverza, sino de si tenía o no suficientes geles antibacteriales. Todos sabíamos que teníamos el papel de ayudar a la comunidad a tener una solución a problemas específicos que surgieron durante las fases más duras”, aseguró el nominado a Líder de Mercadeo del Año.